தேர்தலை புறக்கணிப்பதாக அறிவித்த கிராம மக்கள்; அதிகாரிகள் பேச்சுவார்த்தையில் தள்ளுமுள்ளுவால் கூலித்தொழிலாளி உயிரிழப்பு
கூலித்தொழிலாளி உயிரிழந்தது குறித்து தாழையூத்து போலீசார் இருவரிடம் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
Published : April 9, 2026 at 5:07 PM IST
திருநெல்வேலி: தேர்தலைப் புறக்கணிப்பதாக அறிவித்த கிராம மக்களிடம் அதிகாரிகள் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். அப்போது ஏற்பட்ட தள்ளுமுள்ளுவால் கூலித்தொழிலாளி பரிதாபமாக உயிரிழந்தார்.
நெல்லை மாவட்டம், தாழையூத்து அருகே தாதனூத்து கிராமம் அமைந்துள்ளது. இங்குள்ள கல்குவாரியால் பல்வேறு பாதிப்புகள் ஏற்படுவதால் அதனை மூடக்கோரி வரும் கிராம மக்கள், இந்த கோரிக்கையை முன்வைத்து வருகின்ற 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலைப் புறக்கணிக்கப் போவதாக அறிவித்திருந்தனர். அத்துடன், இதுதொடர்பாக நெல்லை மாவட்ட ஆட்சியரிடம் அவர்கள் மனுவும் அளித்திருந்தனர்.
இதையடுத்து கிராம மக்களின் கோரிக்கை குறித்து விசாரணை நடத்துவதற்காக தாசில்தார், கிராம நிர்வாக அலுவலர், தலையாரி மற்றும் தாழையூத்து காவல்துறையினர் நேற்று (ஏப்ரல் 08) தாதனூத்து கிராமத்திற்கு சென்றனர். அங்கு அதிகாரிகள் முன்னிலையில் கிராம மக்களிடம் அமைதிப் பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்றது. அப்போது, அதே பகுதியைச் சேர்ந்த கூலித்தொழிலாளியான காவுமுத்து (வயது 55) என்பவர் தேர்தலைப் புறக்கணிக்கக் கூடாது என்றும், தேர்தலில் நாம் அனைவரும் வாக்களிக்க வேண்டும் எனவும் தேர்தல் ஆணையத்துககு ஆதரவாகப் பேசினார்.
அப்போது மாரியப்பன், ஆனந்த் உள்ளிட்ட சிலருக்கும், காவுமுத்துவுக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டு முற்றிய நிலையில் அங்கு கடும் தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டது. வருவாய்த்துறை அதிகாரிகள் மற்றும் காவல்துறையினரின் கண்முன்னே இந்த சம்பவம் அரங்கேறியது. இதனால் எந்தவொரு முடிவும் எட்டப்படவில்லை எனத் தெரிகிறது. அதிகாரிகளும் அங்கிருந்து கிளம்பினர். தள்ளுமுள்ளுவில் கீழே விழுந்ததில் பலத்த காயமடைந்த காவுமுத்துவை அங்கிருந்தவர்கள் மீட்டு உடனடியாக 108 ஆம்புலன்ஸ் மூலம் நெல்லை அரசு மருத்துவக்கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
அங்கு அவருக்கு மருத்துவர்கள் தீவிர சிகிச்சை அளித்த நிலையில், சிகிச்சைப் பலனின்றி காவுமுத்து உயிரிழந்தார். அவரது உடல் பிரேதப் பரிசோதனைக்காக அனுப்பப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. காவுமுத்து திட்டமிட்டு அடித்துக் கொலை செய்யப்பட்டதாக அவரது குடும்பத்தினர் மற்றும் உறவினர்கள் குற்றம்சாட்டியுள்ளனர். இதனிடையே, இந்த சம்பவம் குறித்து வழக்குப்பதிவுச் செய்த தாழையூத்து போலீசார் மாரியப்பன், அவரது மகன் ஆனந்த் ஆகியோரைப் பிடித்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றன.
கூலித்தொழிலாளி உயிரிழந்த சம்பவம் தாதனூத்து கிராம மக்களிடையே கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.