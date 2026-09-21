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பதவி உயர்வு வழக்கு: அரசின் கொள்கை முடிவில் தலையிட முடியாது- உயர்நீதிமன்றம் திட்டவட்டம்

பதவி உயர்வுகளின் தகுதியைச் சரிபார்த்து, விதிகளை மீறி பதவி உயர்வுகள் வழங்கப்பட்டிருந்தால் உரிய திருத்தங்களை நான்கு மாதத்திற்குள் மேற்கொள்ள வேண்டும் என தமிழ்நாடு அரசுக்கு உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

சென்னை உயர்நீதிமன்றம்
சென்னை உயர்நீதிமன்றம் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 21, 2026 at 9:09 PM IST

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சென்னை: உதவிப் பொறியாளர்கள் பதவி உயர்வுகளில் தமிழ்நாடு அரசு எடுத்துள்ள கொள்கை முடிவுகளில் தலையிட முடியாது என சென்னை உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

தமிழ்நாடு அரசின் நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறையின் கீழ் இயங்கும் பேரூராட்சி, நகராட்சிகள் மற்றும் மாநகராட்சிகளில் பல்வேறு பொறியியல் பிரிவு பதவி உயர்வுகளில் முறையான முன்னுரிமைப் பட்டியல்கள் பின்பற்றப்படவில்லை எனக் கூறி ஜோதிமுருகன், அன்புகுமார் உள்ளிட்ட ஐந்து உதவிப் பொறியாளர்கள் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்திருந்தனர்.

இந்த வழக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் எஸ்.எம்.சுப்பிரமணியம் மற்றும் கிருஷ்ணசாமி கோவிந்தராஜன் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வில் இன்று (செப்.21) விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, தமிழ்நாடு அரசின் சார்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், "நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறையின் புதிய அரசாணையின் படியே முன்னுரிமைப் பட்டியல் அடிப்படையில் பதவி உயர்வு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதில் அரசு கொள்கை முடிவு எடுத்துள்ளது. எனவே நீதிமன்றங்கள் இதில் தலையிடக்கூடாது, இருந்தாலும் மனுதாரர்களின் கருத்தைக் கேட்டு அரசு முடிவு எடுக்கும்" என்று வாதிட்டார்.

இதைக் கேட்ட நீதிபதிகள், "பதவி உயர்வு விவகாரத்தில் அரசு கொள்கை முடிவு எடுத்துள்ளது. இதில் தலையிட நாங்கள் விரும்பவில்லை. எனவே நாங்கள் எந்த உத்தரவும் பிறப்பிக்க முடியாது. இருந்தாலும் முன்னுரிமைப் பட்டியல் குறித்து அனைத்து உள்ளாட்சி அமைப்புகளையும் சேர்ந்த அதிகாரிகள் தங்களது ஆட்சேபனைகளைத் தெரிவிக்க ஏதுவாக தமிழ்நாடு அரசின் நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை உரிய சுற்றறிக்கை வெளியிட வேண்டும்.

அதன்பிறகு பெறப்படும் ஆட்சேபனைகளைப் பரிசீலித்து, முன்னுரிமைப் பட்டியலில் ஏதேனும் பிழைகள் இருப்பின் அவற்றைச் சரி செய்து திருத்தப்பட்டப் பட்டியலை அரசு வெளியிட வேண்டும். புதிய திருத்தப்பட்ட முன்னுரிமைப் பட்டியலின் அடிப்படையில் ஏற்கெனவே வழங்கப்பட்ட பதவி உயர்வுகளின் தகுதியைச் சரிபார்த்து, விதிகளை மீறி பதவி உயர்வுகள் வழங்கப்பட்டிருந்தால் உரிய திருத்தங்களை நான்கு மாதத்திற்குள் மேற்கொள்ள வேண்டும்" என தமிழ்நாடு அரசுக்கு உத்தரவிட்டு வழக்கை முடித்து வைத்தனர்.

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TAGGED:

சென்னை உயர்நீதிமன்றம்
அரசின் முடிவில் தலையிட முடியாது
GOVT JOBS PROMOTION CASE
TAMIL NADU GOVERNMENT
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