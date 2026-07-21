கரூர் கூட்டநெரிசல் சம்பவம்: அரசு பணி வழங்கப்பட்டதற்கு எதிரான வழக்கு; ஜூலை 27-க்கு ஒத்திவைப்பு
கரூர் கூட்டநெரிசல் சம்பவத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு அரசு பணி வழங்கப்பட்டதற்கு ஒருதரப்பினர் கடும் விமர்சனத்தை முன்வைத்தனர்.
Published : July 21, 2026 at 4:13 PM IST
மதுரை: கரூர் கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு அரசுப் பணி வழங்கப்பட்டதற்கு எதிரான வழக்குகளை, ஜூலை 27 ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்து சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு உத்தரவிட்டுள்ளது.
திண்டுக்கல் வேடசந்தூரை சேர்ந்த சந்தோஷ் குமார் என்பவர் சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் ஒரு பொதுநல மனுவை தாக்கல் செய்திருந்தார். அதில், "கரூர் கூட்டநெரிசலில் சிக்கி உயிரிழந்த 41 பேரின் குடும்பத்தினருக்கு அரசு வேலை வழங்கும் வகையில் உத்தரவு பிறப்பிக்கவோ, நிர்வாக நடவடிக்கை எடுக்கவோ கூடாது என உத்தரவிட வேண்டும்" என அவர் கோரியிருந்தார்.
இந்த மனுவானது, நீதிபதிகள் சி.வி.கார்த்திகேயன், சக்திவேல் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு முன்பு இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது அரசுத்தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், "இந்த வழக்கு மீதான அரசின் பதில் மனு முழுவதுமாக தயாராகவில்லை. ஆகவே, அரசுப் பணி வழங்க தடை கோரிய 3 வழக்குகளையும் சேர்த்து 27-ம் தேதிக்கு ஒத்திவைக்க வேண்டும்" என கோரிக்கை விடுத்தார்.
இதனை கேட்ட நீதிபதிகள், ஜூலை 17-ம் தேதிக்குள் பதில் மனுவை தாக்கல் செய்யுமாறு தமிழக அரசுக்கு அறிவுறுத்தினர். பின்னர், இதே கோரிக்கையுடன் தாக்கல் செய்யப்பட்டிருந்த மனுக்களோடு, இந்த புதிய மனுவையும் சேர்த்து ஜூலை 27 ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்து நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர்.
மேலும், இந்த வழக்கில் ஏற்கனவே பிறப்பிக்கப்பட்ட இடைக்கால உத்தரவு நீட்டிக்கப்படும் எனவும் நீதிபதிகள் தெரிவித்தனர்.
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பின்னணி
கடந்த ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் 27 ஆம் தேதி கரூரில் நடைபெற்ற தவெக கூட்டத்தில் பயங்கர கூட்ட நெரிசல் ஏற்பட்டது. இதில் சிக்கி 41 பேர் உயிரிழந்தனர். பின்னர், தமிழகத்தில் தவெக அரசு அமைந்த பிறகு, கூட்டநெரிசலில் சிக்கி உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினர் 32 பேருக்கு கருணை அடிப்படையில் அரசுப் பணி வழங்க முடிவு செய்யப்பட்டது.
அதன்படி, கடந்த ஜூலை 10ஆம் தேதி கரூர் சென்ற முதலமைச்சர் விஜய், மேற்குறிப்பிட்ட 32 பேருக்கு அரசு பணிக்கான ஆணைகளை வழங்கினார்.
இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து அன்றைய தினமே தொடரப்பட்ட வழக்கு, சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, அரசின் கொள்கை தொடர்பான முடிவில் தலையிட விரும்பவில்லை என தெரிவித்த நீதிமன்றம், இந்த விவகாரத்தில் நீதிமன்றம் இறுதி முடிவெடுக்கும் வரை பணி தற்காலிகமானதாக கருதப்படும் என தெரிவித்தது. மேலும், இந்த வழக்கில், தமிழக அரசு பணிகள் தேர்வாணையத்தை (டிஎன்பிஎஸ்சி) நீதிமன்றம் தாமகவே இணைத்தது.