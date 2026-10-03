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அரசு ஊழியர்களின் ஊழல் சொத்துகளை பறிமுதல் செய்வது கட்டாயம்! ஆலோசனை வழங்கிய நீதிமன்றம்

1988 முதல் அமலுக்கு வந்த ஊழல் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் தேவையான திருத்தங்கள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்று நீதிபதி கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு - கோப்புப்படம்
சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 3, 2026 at 8:15 AM IST

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மதுரை: அரசு ஊழியர்கள் ஊழல் செய்து பெறப்பட்ட சொத்துகளைப் பறிமுதல் செய்வது கட்டாயமாக்கப்பட வேண்டும் என்று உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு தெரிவித்துள்ளது.

திருச்சியை சேர்ந்த சார்பதிவாளராக இருந்த தங்கவேல், லஞ்சம் வாங்கியதாக சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்ட வழக்கில், தனது சொத்துகளை பறிமுதல் செய்ததை ரத்து செய்ய வேண்டும் என்று உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் மனு ஒன்றை தாக்கல் செய்திருந்தார்.

அந்த மனுவில், “லஞ்சம் வாங்கியதாக சார் பதிவாளராக இருந்த எனக்கும், எனது மனைவிக்கு சிறை தண்டனை விதித்து லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை தாக்கல் செய்த மனுவில் திருச்சி நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருந்தது.

மேலும், சொத்துகளை பறிமுதல் செய்யவும் நீதிபதி உத்தரவிட்டார். திருச்சி நீதிமன்றத்தின் இந்த உத்தரவை ரத்து செய்ய வேண்டும்” என்று கோரியிருந்தார். இந்த வழக்கு உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு நீதிபதி புகழேந்தி முன் விசாரணைக்கு வந்தது.

சொத்துகளை பறிமுதல் செய்யலாம்

இதனைத் தொடர்ந்து, நீதிபதி பிறப்பித்த உத்தரவில், “ஊழல் தடுப்புச் சட்டத்தில் சொத்துக்களை பறிமுதல் செய்வதற்கு வழிகாட்டுதல்கள் உள்ளன. சொத்துகளை பறிமுதல் செய்ய பிறப்பிக்கப்பட்ட உத்தரவு அதிகார வரம்பற்றது என்று கருத முடியாது.

ஊழல் மற்றும் ஊழல் நடைமுறைகள் வேறு எந்தக் குற்றத்தையும் விட மிகவும் தீவிரமாகக் கருதப்பட வேண்டும். மேலும், நமது சமூகத்தின் ஒவ்வொரு பகுதியையும் பாதித்துள்ள ஊழல் எனும் தீய பழக்கத்தை எதிர்த்துப் போராடுவதற்கு, கட்டாயப் பற்றுவைப்பும், பறிமுதல் செய்வதும் அவசியமாகும்.

1988 முதல் அமலுக்கு வந்த ஊழல் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ், தேவையான திருத்தங்கள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும். அறியப்பட்ட வருமான ஆதாரங்களுக்கு விகிதாசாரமற்ற முறையில் குவிக்கப்பட்ட செல்வத்தைப் பயன்படுத்தி, ஊழல் வழிகளில் பெறப்பட்டதாக நம்பப்படும் சொத்துக்களைப் பறிமுதல் செய்வது கட்டாயமாக்கப்பட வேண்டும் என இந்த நீதிமன்றம் கருதுகிறது.

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அப்போதுதான் ஊழல் வழிகளில் பெறப்பட்ட சொத்துக்களை அனுபவித்து வரும் அந்த அதிகாரிகளின் மனதில் அச்சத்தை ஏற்படுத்த முடியும். இல்லையெனில், அந்த விதிகள் வெறும் காகிதத்தில் மட்டுமே இருக்கும், எந்தவொரு தடுப்பு விளைவும் இல்லாமல் போய்விடும்.

இது தொடர்பாக அரசு முன்முயற்சி எடுத்து, ஊழல் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் பொருத்தமான திருத்தங்கள் அறிமுகப்படுத்தப்படும் என இந்த நீதிமன்றம் நம்புகிறது” எனத் தெரிவித்தார்.

TAGGED:

GOVT STAFF PROPERTIES BRIBES
GOVERNMENT EMPLOYEES
HIGH COURT MADURAI BENCH
அரசு ஊழியர்கள் ஊழல்
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