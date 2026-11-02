அரசு மருத்துவர் தேவாலயத் தேர்தலில் போட்டியிட்ட விவகாரம் - சென்னை உயர் நீதிமன்றம் முக்கிய உத்தரவு
அரசு ஊழியர் நடத்தை விதி 14(ஏ)(1)-ன்படி, மதம், இனம், மொழி, சாதி உள்ளிட்ட அடிப்படைகளில் வெறுப்பு அல்லது பகைமையை தூண்டும் அமைப்புகளுடன் தொடர்பில் இருப்பது மட்டுமே விதிமீறலாக கருத வேண்டும் என உயர்நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது.
Published : November 2, 2026 at 7:46 PM IST
சென்னை: அரசு மருத்துவராக பணியாற்றிய போது தேவாலயத் தேர்தலில் போட்டியிட்டதை விதிமீறலாக கருதி விதிக்கப்பட்ட தண்டனையை ரத்து செய்து சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
கன்னியாகுமரி மாவட்ட அரசு மருத்துவமனையில் உதவி மருத்துவராகப் பணியாற்றிய டாக்டர் ஜெயலால் கடந்த 2021-இல் கன்னியாகுமாரி தென்னிந்திய திருச்சபைக்கான (CSI) புதிய நிர்வாகிகள் தேர்தலில் போட்டியிட்டார். இதையடுத்து, அரசு ஊழியர் நடத்தை விதிகளை மீறியதாகக் கூறி, அவர் மீது 2024 ஜூலை மாதம் சுகாதாரத்துறை நடவடிக்கை மேற்கொண்டது.
இதன் தொடர்ச்சியாக, அவருக்கு சேர வேண்டிய ஊதியம் நிலுவையில் வைக்கப்பட்டு தண்டனை விதிக்கப்பட்டது. இதை எதிர்த்து டாக்டர் ஜெயலால் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்குத் தொடர்ந்தார். இதற்கிடையே, அவருக்கு பணி மூப்பு அடிப்படையில் டீன் பதவி உயர்வு வழங்கப்பட்டது. பின்னர், கடந்த ஜூன் 30ஆம் தேதி அவர் ஓய்வு பெற்றார்.
இந்த வழக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் நீதிபதி மும்மினேனி சுதிர்குமார் முன்னிலையில் விசாரணைக்கு வந்த போது, மனுதாரர் சார்பில் வாதிட்ட வழக்கறிஞர் பி.காட்சன் சுவாமிநாதன், மனுதாரர் பிறப்பால் CSI திருச்சபையின் உறுப்பினர் என்றும், மதத்தைப் பின்பற்றி தேவாலயத்துக்கு செல்வதைத் தவிர, அதன் நிர்வாகப் பொறுப்பு எதையும் வகிக்கவில்லை என்று கூறினார்.
மேலும், தேவாலயத் தேர்தலில் போட்டியிட்டது மட்டுமே அரசு ஊழியர் நடத்தை விதி 14(A)(1)-ஐ மீறியதாகக் கருத முடியாது என்றும், விதிமீறலுக்கான அடிப்படை ஆதாரமின்றி மனுதாரருக்கு தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் வாதிட்டார்.
இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி, அரசு ஊழியர் நடத்தை விதி 14(ஏ)(1)-ன்படி, மதம், இனம், மொழி, சாதி உள்ளிட்ட அடிப்படைகளில் வெறுப்பு அல்லது பகைமையைத் தூண்டும் அமைப்புகளுடன் தொடர்பில் இருப்பதே விதிமீறலாக கருத வேண்டும். ஆனால், மனுதாரர் தேவாலயத் தேர்தலில் போட்டியிட்டார் என்பதைத் தவிர, அந்தத் தேவாலயம் மத நல்லிணக்கத்தைக் குலைக்கும் செயல்களில் ஈடுபட்டதாகவோ? வெறுப்புணர்வைத் தூண்டுவதாகவோ? குற்றச்சாட்டில் குறிப்பிடப்படவில்லை.
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மேலும், மனுதாரரின் விளக்கத்தையும் அதிகாரிகள் முறையாகப் பரிசீலிக்காமல் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, போதிய அடிப்படை இல்லாமல் குற்றச்சாட்டு பதிவு செய்யப்பட்டு, உரிய விசாரணையின்றி தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ளதாகக் கூறி, டாக்டர் ஜெயலாலுக்கு விதிக்கப்பட்ட தண்டனையை ரத்து செய்து, அவருக்கு சேர வேண்டிய பதவி உயர்வுக்கான பலன்கள் மற்றும் நிலுவை ஊதியத்தை வழங்க உத்தரவிட்டார்.