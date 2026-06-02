கட்சி நிகழ்ச்சிகளில் உயிரிழப்பவர்களுக்கு நிவாரணம்; தமிழக அரசு பதிலளிக்க உத்தரவு
சிறுமியின் மரணத்துக்கு 50 லட்ச ரூபாய் இழப்பீடு வழங்கக் கோரி 2025ஆம் ஆண்டு ஜூலை மாதம் அளித்த விண்ணப்பத்தின் மீது எந்த பதிலும் அளிக்கவில்லை என்று சிறுமியின் தந்தை மனுவில் குறிப்பிட்டிருந்தார்.
Published : June 2, 2026 at 7:21 PM IST
சென்னை: அரசியல் கட்சிகள் நடத்தும் நிகழ்ச்சிகளில் ஏற்படும் அசம்பாவிதங்களில் உயிரிழப்பவர்களுக்கான இழப்பீட்டை அரசு வழங்க வேண்டுமா? என்பது குறித்து தமிழக அரசு பதிலளிக்க வேண்டும் என்று சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
கடந்த 2023-ஆம் ஆண்டு மிக்ஜாம் தீவிர புயலின் காரணமாக சென்னை மாநகரம் முழுவதும் வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்டது. அப்போது, வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு சென்னை ஆர்.கே.நகர் பகுதியில் அதிமுக சார்பில் நிவாரண நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது. அதிமுகவின் ஆர்.கே. நகர் மண்டல செயலாளர் நித்தியானந்தம் ஏற்பாடு செய்திருந்த இந்த நிகழ்ச்சியில், அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி பங்கேற்று நிவாரண உதவிகளை வழங்கினார்.
2023 டிசம்பர் மாதம் 9-ஆம் தேதி நடைபெற்ற இந்த நிகழ்ச்சியில், நிவாரண உதவி பெறச் சென்ற யுவஸ்ரீ என்கிற 14 வயது சிறுமி கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி உயிரிழந்தார். இந்த சம்பவத்திற்குப் பிறகு தனது மகள் மரணத்துக்கு 50 லட்ச ரூபாய் இழப்பீடு வழங்கக் கோரி யுவஸ்ரீயின் தந்தை பி.வடிவேலு, சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடுத்திருந்தார்.
அவரது மனுவில், 'நான் நாளொன்றுக்கு 550 ரூபாய் மட்டுமே சம்பாதிக்கும் கூலித் தொழிலாளி. நிவாரண உதவிகள் வழங்கும் நிகழ்வுக்கு பெருந்திரளான கூட்டம் வரும் என தெரிந்தும் அரசும், காவல் துறையும் கூட்டத்தை கட்டுப்படுத்த முறையான ஏற்பாடுகளை செய்யாததால் நெரிசலில் சிக்கி எனது மகள் உயிரிழந்தாள். நடந்த அசம்பாவித சம்பவம் தொடர்பாக ஆர்.கே.நகர் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர். அரசின் அஜாக்கிரதை மற்றும் நிர்வாக குறைபாடு காரணமாக இந்த சம்பவம் நடந்துள்ளது. எனவே, எனது மகள் மரணத்துக்கு 50 லட்ச ரூபாய் இழப்பீடு வழங்கக் கோரி 2025ஆம் ஆண்டு ஜூலை மாதம் அளித்த விண்ணப்பத்தின் மீது எந்த பதிலும் அளிக்கவில்லை' என்று சிறுமி யுவஶ்ரீயின் தந்தை பி.வடிவேலு குறிப்பிட்டிருந்தார்.
|இதையும் படிங்க.. தனியார் பள்ளிகளின் கட்டணத்தை தகவல் பலகையில் வெளியிட உத்தரவு
இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி முகமது சபீக், "அரசியல் கட்சிகள் நடத்தும் நிகழ்ச்சிகளில் ஏற்படும் அசம்பாவிதங்களில் உயிரிழப்பவர்களுக்கான இழப்பீட்டை அரசு வழங்க வேண்டுமா? என்பது குறித்து தமிழக அரசு 2 வாரங்களில் பதிலளிக்க வேண்டு்ம" என்று உத்தரவிட்டுள்ளார்.
இதேபோல் இந்த வழக்கு குறித்து அதிமுகவும் பதிலளிக்க வேண்டும் என்றும் நீதிபதி உத்தரவிட்டுள்ளார்.