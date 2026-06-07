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திருவாரூர் அருகே அரசு பேருந்து வாய்க்காலில் கவிழ்ந்து விபத்து - உயிர் தப்பிய பயணிகள்

பேருந்து விபத்து குறித்து போலீசார் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

திருவாரூர் அருகே அரசு பேருந்து வாய்க்காலில் கவிழ்ந்து விபத்து
திருவாரூர் அருகே அரசு பேருந்து வாய்க்காலில் கவிழ்ந்து விபத்து (ETV Bharat Tamilnadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 7, 2026 at 6:54 PM IST

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திருவாரூர்: அரசு பேருந்து ஓட்டுநரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்து வாய்க்காலில் கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானதில் பயணிகள் லேசான காயங்களுடன் உயிர் தப்பினர்.

விபத்துக்குள்ளான அந்த பேருந்து, காரைக்காலில் இருந்து பயணிகளை ஏற்றிக்கொண்டு திருச்சி நோக்கி சென்று கொண்டிருந்தது. பேருந்து திருவாரூர் மாவட்டம், நன்னிலம் வட்டத்திற்கு உட்பட்ட கொல்லுமாங்குடியில் இருந்து கும்பகோணம் செல்லும் சாலையில் உள்ள கோலக்குடி பகுதியில் சென்று கொண்டிருந்தபோது, திடீரென ஓட்டுநரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்த பேருந்து, சாலையோரம் உள்ள வாய்க்காலில் கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானது.

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இந்த விபத்தில் பேருந்தில் பயணம் செய்த பத்துக்கும் மேற்பட்டோர் லேசான காயங்களுடன் உயிர் தப்பினர். விபத்து நடந்ததை அறிந்த அப்பகுதி பொதுமக்கள், உடனடியாக சம்பவ இடத்திற்கு சென்று காயமடைந்த பணிகளை மீட்கும் பணியில் ஈடுபட்டனர். பின்னர், காயமடைந்த பயணிகள் அனைவரும் மீட்கப்பட்டு சிகிச்சைக்காக மயிலாடுதுறை அரசு மருத்துவமனைக்கு ஆம்புலன்ஸ் வாகனத்தில் அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர்.

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விபத்து குறித்து தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த பேரளம் போலீசார், விபத்துக்குள்ளான பேருந்தை ஆய்வு செய்து போக்குவரத்தை சீரமைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டனர். மேலும், இந்த விபத்து தொடர்பாக போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து, பேருந்து ஓட்டுநரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்ததற்கான காரணம் என்ன? தொழில்நுட்ப கோளாறா? அல்லது வேறு ஏதேனும் காரணமாக இருக்குமா? என்பது குறித்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

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