திண்டிவனம் அருகே கோர விபத்து: அரசு பேருந்து, லாரி மோதிய விபத்தில் ஒருவர் உயிரிழப்பு, 40 பேர் காயம்
விபத்துக்கு காரணமான ஆந்திர மாநில பதிவெண் கொண்ட லாரியின் ஓட்டுநரை போலீஸார் தேடி வருகின்றனர்.
Published : April 28, 2026 at 1:21 PM IST
விழுப்புரம்: நாகர்கோவிலில் இருந்து சென்னை நோக்கி வந்த அரசு சொகுசு பேருந்தும், லாரியும் மோதி விபத்துக்குள்ளானதில் லாரி டிரைவர் உயிரிழந்தார். மேலும், அரசு பேருந்தில் பயணித்த 40-க்கும் மேற்பட்டோர் படுகாயம் அடைந்துள்ளனர்.
நாகர்கோவிலில் இருந்து 40-க்கும் மேற்பட்ட பயணிகளை ஏற்றிக்கொண்டு சென்னை நோக்கி அரசு சொகுசு பேருந்து ஒன்று இன்று அதிகாலை வந்துள்ளது. இந்த பேருந்து திண்டிவனம் சவாதி சாலையில் உள்ள 'அம்மா டீ டைம்' கடை அருகே வந்தபோது, இடதுபக்கமாக திருவண்ணாமலையில் இருந்து புதுச்சேரி நோக்கி வந்த லாரி, நான்கு முனை சாலையில் உள்ள தடுப்பைக் கடக்கும்போது, எதிர்பாராத விதமாக அரசு பேருந்தின் பக்கவாட்டு பகுதியில் மோதியது.
இதில் நிலை தடுமாறிய அரசுப் பேருந்து, புதுவை - சென்னை செல்லும் பாதையில், சென்னை மார்க்கமாக செல்லும் சாலைக்கு திரும்பியது. அப்போது சென்னையில் இருந்து புதுவை நோக்கி தர்பூசணி ஏற்றிக் கொண்டு வந்த மற்றுமொரு லாரி, அரசு பேருந்தின் பின் பக்கம் மோதியது. இந்த கோர விபத்தில் தர்பூசணி ஏற்றி வந்த லாரியின் ஓட்டுநர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார்.
இதேபோல், அரசு பேருந்தில் பயணித்த 40-க்கும் மேற்பட்ட பயணிகளுக்கும் கடுமையான காயம் ஏற்பட்டுள்ளது. விபத்து குறித்து தகவல் அறிந்து வந்த போலீஸார், தீயணைப்பு துறையினர் உடன் இணைந்து உயிரிழந்த லாரி டிரைவரின் உடலை மீட்டனர். அவரது உடலை திண்டிவனம் அரசு பொது மருத்துவமனைக்கு உடற்கூறாய்விற்காக அனுப்பி வைத்தனர்.
மேலும், விபத்தில் சிக்கியவர்களையும் மீட்டு சிகிச்சைக்காக ஆம்புலன்ஸ் மூலம் மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். இந்த விபத்தால் திண்டிவனம் - திருச்சி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் இருபுறமும் சுமார் 5 கி.மீட்டருக்கும் மேலாக கடுமையான போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது.
போக்குவரத்தை சீர் செய்த போலீஸார், விபத்து குறித்து வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். மேலும், விபத்துக்கு காரணமான ஆந்திர பதிவெஎண் கொண்ட லாரியின் ஓட்டுநரை போலீஸார் தற்போது தேடி வருகின்றனர்.