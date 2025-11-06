ETV Bharat / state

தனியார் பல்கலைக்கழக மசோதாவை முழுவதும் திரும்பப் பெற வேண்டும்: கல்லூரி ஆசிரியர்கள் உண்ணாவிரதம்!

அரசு உதவி பெறும் கல்லூரி ஆசிரியர்களுக்கு M.Phil., Ph.Dக்கான ஊக்க ஊதியம் வழங்கப்பட வேண்டும் என கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

அரசு உதவி பெறும் கல்லூரி ஆசிரியர்கள் உண்ணாவிரதம்
அரசு உதவி பெறும் கல்லூரி ஆசிரியர்கள் உண்ணாவிரதம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 6, 2025 at 7:49 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: தனியார் பல்கலைக்கழக மசோதாவை திரும்பப் பெற வேண்டும் உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி அரசு உதவி பெறும் கல்லூரி ஆசிரியர்கள் உண்ணாவிரதப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

தமிழ்நாட்டில் உள்ள அரசு உதவி பெறும் கல்லூரி ஆசிரியர்கள் சென்னை ராஜரத்தினம் மைதானம் அருகில் ஒருநாள் உண்ணாவிரதப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். அப்போது செய்தியாளர்களிடம் பேசிய பல்கலைக்கழக ஆசிரியர் சங்கத்தின் தலைவர் காந்திராஜ் மற்றும் செயலாளர் சேவியர் செல்வகுமார், ”அரசுக் கல்லூரியில் பணியாற்றி வரும் ஆசிரியர்களுக்கு பணி மேம்பாட்டிற்கான ஊதியம் வழங்கப்படுகிறது. ஆனால் அரசு உதவி பெறும் கல்லூரியில் பணியாற்றும் ஆசிரியர்களுக்கு பணி மேம்பாட்டிற்கான தொகை வழங்கப்படவில்லை, அத்தொகையை வழங்க வேண்டும்.

அரசு உதவி பெறும் கல்லூரிகளைத் தனியார் மயமாக்கும் முயற்சிகள் அனைத்தையும் முற்றிலும் கைவிட வேண்டும். தனியார் பல்கலைக்கழகச் சட்டத்திருத்தத்தை முழுமையாகத் திரும்பப் பெற வேண்டும். அரசு உதவி பெறும் கல்லூரி ஆசிரியர்களுக்கு M.Phil., Ph.Dக்கான ஊக்க ஊதியம் வழங்கப்பட வேண்டும். அரசு உதவி பெறும் கல்லூரி ஆசிரியர்களுக்கு இணைப் பேராசிரியர் பணி மேம்பாட்டிற்கு முனைவர் பட்டம் கட்டாயம் என்ற பின் நிபந்தனையில் இருந்து விலக்கு அளித்திட வேண்டும். அரசு உதவி பெறும் கல்லூரி ஆசிரியர்களுக்கு பேராசிரியர் பணி மேம்பாடு வழங்கிட வேண்டும் போன்ற கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி மதுரை, திருநெல்வேலி மற்றும் சென்னை ஆகிய மையங்களில் ஒரு நாள் அடையாள உண்ணாவிரதம் மேற்கொண்டுள்ளோம்.

அரசு உதவி பெறும் கல்லூரி ஆசிரியர்கள் உண்ணாவிரதம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அரசு எங்களின் கோரிக்கைகையினை நிறைவேற்றாத நிலையில், 12.11.2025, 13.11.2025 மற்றும் 14.11.2025 ஆகிய நாட்களில் சென்னையில் உள்ள கல்லூரிக் கல்வி இயக்குநர் அலுவலகத்தில் தொடர் காத்திருப்பும் போராட்டம் நடத்த உள்ளோம். அதன் பின்னரும் அரசு கோரிக்கையை நிறைவேற்றவில்லை என்றால், 8.12.2025 அன்று முதல் தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள அரசு உதவி பெறு கல்லூரிகளில் சாகும் வரை உண்ணாவிரதப் போராட்டம் நடத்துவோம். இதனால் மாணவர்களின் கல்வி பாதிக்காத வகையில் போராட்டம் நடத்தப்படும்” என்றார்.

தனியார் பல்கலைக்கழக திருத்தச் சட்டம் குறித்து பேசுகையில், “தனியார் பல்கலைக்கழக திருத்த சட்டத்தினை நிறுத்தி வைத்துள்ளனர். இதனால் அரசு உதவி பெறும் கல்லூரிகளுக்கான ஆபத்து முழுமையாக நீங்கிவிடவில்லை. உயர் கல்வியில் தனியாரின் பங்களிப்பை அதிகப்படுத்துவதற்கான நோக்கத்துடனும், அரசு உதவி பெறும் கல்லூரிகள் மற்றும் அரசுப் பல்கலைக்கழகங்கள் உள்ளிட்ட பொது நிதியில் செயல்படும் உயர்கல்வி நிறுவனங்களை அரசின் பொறுப்பில் இருந்து விடுவித்து விட வேண்டும் என்கிற எண்ணத்துடன், ஆரம்பகட்ட நடவடிக்கைகள் சில ஆண்டுகளாகவே மேற்கொள்ளப்பட்டு வந்துள்ளன.

இதையும் படிங்க: இதுல ‘டைம்’ தெரியாது! ஆனா கைல கட்டினா ‘சுகர்’ எவ்வளவுணு பாத்துக்கலாம் - சென்னை ஐஐடியின் புதிய கண்டுபிடிப்பு!

அதன் தொடர்ச்சி தான் இந்த மசோதா கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது. இதனால் மாணவர்கள் அரசின் நிதியில் உயர்கல்வி பெறுவது என்பது முடியாது. தனியார் பல்கலைக்கழகம் உருவாகும் போது கல்வி வணிக மயமாக்கப்படும். தேசிய கல்விக் கொள்கையை ஏற்றுக் கொள்ள மாட்டோம் என கூறிவிட்டு, மறைமுகமாக கொண்டு வருகின்றனர். பள்ளிக்கல்வித்துறைக்கு மாநிலக் கல்விக் கொள்கை வெளியிட்ட நிலையில், உயர் கல்விக்கு மாநிலக் கல்விக் கொள்கை வெளியிடவில்லை” என தெரிவித்தனர்.

TAGGED:

GOVT AIDED COLLEGE TEACHERS PROTEST
தனியார் பல்கலைக்கழக மசோதா
கல்லூரி ஆசிரியர்கள் உண்ணாவிரதம்
PRIVATE UNIVERSITY BILL
PRIVATE UNIVERSITY BILL WITHDRAWAL

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

EXCLUSIVE: 100 வயதை கடந்து வாழும் மனிதர்களிடம் இப்படியொரு ஒற்றுமையா? ஆராய்ச்சி மாணவி கண்டுபிடித்த ரகசியம்!

தானியங்கி மூலம் சிப்ஸ் மட்டும் இல்ல புத்தகமும் வரும்.. பட்டதாரி பெண்ணின் புதிய முயற்சி!

Exclusive: 'வரும் தை பொங்கல் எங்கள் கிராமத்தில் தான்' - உறுதி எடுத்துக்கொண்ட நாட்டாகுடி மக்கள்!

தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தை மறுசீரமைக்கும் ரூ.1000 கோடி திட்டம் என்ன ஆனது?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.