ETV Bharat / state

எல்லாம் சட்டப்படி தான் நடைபெறுகிறது; அரசு வழக்கறிஞர்கள் நியமனம் குறித்து உயர் நீதிமன்றத்தில் அரசு தகவல்

அரசு வழக்கறிஞர் நியமனத்தில் திமுக மற்றும் அதிமுக வழக்கறிஞர்கள் பரிசீலிக்கப்பட்டுள்ளதாக மனுதாரரே கூறும் நிலையில், இதில் எப்படி பாரபட்சம் காட்டப்பட்டது என்று நீதிபதி கேள்வி எழுப்பினார்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 17, 2026 at 5:19 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: தமிழகத்தில் காலியாக உள்ள அரசு வழக்கறிஞர்கள் நியமனம் சட்டப்படி நடந்து வருவதாக தமிழக அரசு தரப்பில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டது.

சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு பிறகு ஆட்சிமாற்றம் ஏற்பட்டதை தொடர்ந்து சென்னை உயர் நீதிமன்றம் மற்றும் கீழமை நீதிமன்றங்களில் அரசு வழக்கறிஞர்களை நியமிக்க அரசாணை பிறப்பிக்கப்பட்டு, தற்காலிக அடிப்படையில் வழக்கறிஞர்கள் நியமிக்கப்பட்டு வருகின்றனர்.

இந்த நியமனங்களுக்கு தவெக கட்சி நிர்வாகிகள் 5 லட்சம் முதல் 30 லட்சம் ரூபாய் வரை லஞ்சம் பெற்று நியமனங்ககளை செய்து வருவதாக விழுப்புரத்தை சேர்ந்த தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் வழக்கறிஞர் ஞானசவுந்தரி சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்திருந்தார்.

அவரது மனுவில், தவெக கடலூர் மாவட்ட செயலாளர் மோகன்ராஜ், மாவட்ட ஆட்சியர், தவெக பொதுச் செயலாளரும், அமைச்சருமான என்.ஆனந்த், முதல்வர் விஜய் ஆகியோரை எதிர் மனுதாரர்களாக சேர்த்திருந்தார். அரசு வழக்கறிஞர் நியமனத்தில் தனக்கு வாய்ப்பளித்து நியமனங்களை மேற்கொள்ள உத்தரவிடவும், அதுவரை அறிவிப்பாணைக்கு தடை விதிக்க வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை வைத்திருந்தார்.

இதையும் படிங்க: தவெக பெண் தொண்டர்கள் தொடர்பாக அவதூறு பேச்சு; அரசியல் விமர்சகர் பொன்ராஜ் மனு தள்ளுபடி

இந்த வழக்கு நீதிபதி முகமது சபீக் முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது அரசு தலைமை வழக்கறிஞர் விஜய் நாராயண், இந்த வழக்கில் முதலமைச்சர் விஜய் மற்றும் அமைச்சர் ஆனந்த் ஆகியோர் தேவையில்லாமல் சேரக்கப்பட்டுள்ளனர். தமிழ்நாடு முழுவதும் அரசு வழக்கறிஞர் நியமனத்துக்கு ஆயிரக்கணக்கான விண்ணப்பங்கள் பெறப்பட்டுள்ளன. அவை சட்டப்படி பரிசீலிக்கப்பட்டு வருவதாகவும், மனுதாரர் பெயரும் அதில் பரிசீலிக்கப்படும் என தெரிவித்தார்.

இதையடுத்து, செய்தி தாள்களில் தலைப்புச் செய்தியாக வேண்டும் என்பதற்காக முதலமைச்சர் மற்றும் அமைச்சர் ஆகியோர் எதிர்மனுதாரர்களாக சேர்க்கப்பட்டிருக்கலாம் என கூறிய நீதிபதி, தற்காலிக அரசு வழக்கறிஞர் நியமனத்தில் திமுக மற்றும் அதிமுக வழக்கறிஞர்கள் பரிசீலிக்கப்பட்டுள்ளதாக மனுதாரரே கூறும் நிலையில், இதில் எப்படி பாரபட்சம் காட்டப்பட்டது என்று நீதிபதி கேள்வி எழுப்பினார்.

இதைத்தொடர்ந்து முதலமைச்சர், அமைச்சர், மாவட்ட செயலாளர் பெயர்களை மனுவில் இருந்து நீக்குவதாக மனுதாரர் தரப்பு உத்தரவாதம் அளித்ததை ஏற்று, அவர்களின் பெயர்களை வழக்கிலிருந்து நீக்கிய நீதிபதி வழக்கை முடித்து வைத்து உத்தரவிட்டார்.

TAGGED:

GOVT ADVOCATE
TVK GOVT
LAWYER
அரசு வழக்கறிஞர்கள் நியமனம்
MHC

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.