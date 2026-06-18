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தமிழக சட்டப்பேரவையில் 3 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு முழுமையாக வாசிக்கப்பட்ட ஆளுநர் உரை

2023-ஆம் ஆண்டு முதல் இந்த ஆண்டு வரை 3 முறை ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி தனது உரையை முழுமையாக வாசிக்கவில்லை

தமிழக சட்டப் பேரவையில் ஆளுநர் வி.ஆர்.அர்லேகர் உரை
தமிழக சட்டப் பேரவையில் ஆளுநர் வி.ஆர்.அர்லேகர் உரை (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 18, 2026 at 5:42 PM IST

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By- எஸ்.உசேன்

தமிழக சட்டப் பேரவையில் 3 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு ஆளுநர் உரை இன்று முழுமையாக வாசிக்கப்பட்டது.

தவெக அரசு பொறுப்பேற்ற பிறகு நடைபெறும் முதலாவது சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர் ஆளுநர் உரையுடன் இன்று தொடங்கியது.

இதற்கு முன்பு, முதலமைச்சர் விஜய் மற்றும் அமைச்சர்கள் பதவியேற்பு நிகழ்ச்சியில் 'தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து' முதலில் பாடப்படாமல், 'வந்தே மாதரம்' பாடல் முதலில் பாடப்பட்டதால் சர்ச்சை எழுந்தது.

இந்நிலையில் இன்று தொடங்கிய தவெக அரசின் முதல் சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடரில் முதலில் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்தும், அதன் தொடர்ச்சியாக தேசிய கீதமும் பாடப்பட்டது. இதனால் கடந்த கால சர்ச்சைகள் தவிர்க்கப்பட்டன.

அதைத் தொடர்ந்து .சிவப்பு கம்பள வரவேற்பிற்கு பிறகு ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகர் தனது உரையை ஆங்கிலத்தில் முழுமையாக வாசித்தார். அவர் ஆங்கிலத்தில் உரையாற்றிய பிறகு அதன் தமிழாக்கத்தை சபாநாயகர் ஜேசிடி. பிரபாகர் வாசித்தார்.

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கடந்த திமுக ஆட்சியின்போது தமிழக ஆளுநராக இருந்த ஆர்.என்.ரவி, கடந்த 2022-ம் ஆண்டு சட்டப்பேரவையின் முதல் கூட்டத்தில் தனது உரையை முழுமையாக வாசித்தார். அரசின் அறிவிப்புகள், திட்டங்கள் குறித்து எடுத்துரைத்தார்.

ஆனால், 2023-ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற சட்டப்பேரவையின் முதல் கூட்டத்தில் உரையாற்றிய அன்றைய ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி, தனது உரையில் இருந்த மகளிர் முன்னேற்றம், மதச்சார்பின்மை, சுயமரியாதை, பெரியார், அம்பேத்கர், கருணாநிதி ஆகிய சொற்களை வாசிக்காமல் தவிர்த்துவிட்டார். இதனால் அவையில் சலசலப்பு ஏற்பட்டது.

அப்போது எழுந்து பேசிய அப்போதைய முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், அரசு கொடுத்த உரையில் இருப்பதுதான் அவைக்குறிப்பில் ஏற்றப்படும் என்று கூறியதும் ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி உடனடியாக அவையில் இருந்து வெளியேறினார்.

தொடர்ந்து, 2024-ஆம் ஆண்டு சட்டப்பேரவையின் முதல் கூட்டத்தில் பேச வந்த ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி தனது உரைக்கு முன்பு 'தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து' மட்டும் பாடப்பட்டது; 'தேசிய கீதம்' இசைக்கப்படவில்லை என்று கூறி, உரையை வாசிக்காமல் புறக்கணித்து சென்றார். ஆனாலும், ஆளுநரின் உரையை தமிழில் வாசித்த சபாநாயகர் அப்பாவுவின் பேச்சு அவைக்குறிப்பில் ஏற்றப்பட்டது.

கடந்த ஆண்டு (2025) சட்டப்பேரவையின் முதல் கூட்டத்தில் பேச வந்த ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி, முந்தைய ஆண்டில் கூறிய அதே காரணத்தை மீண்டும் கூறி, உரையை வாசிக்காமல் அவையில் இருந்து வெளியேறினார்.

இந்த ஆண்டு (2026) தொடக்கத்தில் நடைபெற்ற முதல் சட்டசபை கூட்டத்திலும், தேசிய கீதம் பாடப்படவில்லை என்று கூறி, மீண்டும் உரையை வாசிக்காமல் ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி வெளியேறினார்.

இப்படி, 2023-ஆம் ஆண்டு முதல் இந்த ஆண்டு வரை 4 முறை ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி தனது உரையை முழுமையாக வாசிக்கவில்லை. தற்போது அவர், மேற்கு வங்க ஆளுநராக நியமிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் தமிழகத்திற்கு இன்னும் புதிய ஆளுநர் நியமிக்கப்படவில்லை.

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எனவே, கேரள ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகர், தமிழகத்தின் பொறுப்பு ஆளுநராக இருந்து வருகிறார். இந்நிலையில், தவெக அரசின் முதல் சட்டப்பேரவை கூட்டத்தில் பேசிய அவர், தனது உரையை முழுமையாக வாசித்தார்.

அதாவது, 3 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தமிழக சட்டப்பேரவையில் இன்று ஆளுநர் உரை முழுமையாக வாசிக்கப்பட்டுள்ளது.

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