பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க தவெகவுக்கு ஆளுநர் அவகாசம் தர வேண்டும்- இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி
தமிழ்நாடு பொறுப்பு ஆளுநர் அரசியலமைப்பு சட்டம் மற்றும் உச்சநீதிமன்றத் தீர்ப்புகளின் உணர்வை மதித்து நடக்க வேண்டும் என்று இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் வீரபாண்டியன் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.
Published : May 7, 2026 at 12:36 PM IST
சென்னை: தனிப்பெரும் எண்ணிக்கை கொண்ட தவெக தனது பெரும்பான்மையை பேரவையில் நிரூபிக்க ஆளுநர் அரசியலமைப்பு சட்டப்படி அவகாசம் தர வேண்டும் என்று இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வலியுறுத்தியுள்ளது.
தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலில் அதிக தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று பிரதான கட்சியாக உள்ள விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தை ஆட்சியமைக்க ஆளுநர் அழைக்க வேண்டும் என்று அரசியல் கட்சிகள் உள்பட பல்வேறு தரப்பினரும் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.
அந்த வகையில், பதவியேற்புக்கு முன்பு தமிழக வெற்றிக் கழகம் தனது பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க வேண்டும் என ஆளுநர் நிர்பந்திப்பது ஏற்புடையதல்ல என்று இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தெரிவித்துள்ளது.
இது குறித்து இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் வீரபாண்டியன் வெளியிட்ட அறிக்கையில், "அரசியலமைப்புச் சட்டத்தை மதித்து ஆளுநர் செயல்பட வேண்டும். தமிழ்நாட்டில் கடந்த ஏப்ரல் 23- ஆம் தேதி நடந்து முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் வாக்காளர்கள் எந்தவொரு கட்சியும் தனித்து ஆட்சி அமைக்கும் வகையில், தெளிவான தீர்ப்பை வழங்கவில்லை. எனினும் தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு 108 உறுப்பினர்களை வழங்கி, அதனை தனிப்பெரும் முதன்மை எண்ணிக்கை கொண்ட கட்சியாக தேர்வு செய்துள்ளனர்.
இதன் அடிப்படையில் தவெக தலைவர் சி.ஜோசப் விஜய், ஆளுநரைச் சந்தித்து ஆட்சி அமைக்கும் உரிமை கோரியுள்ளார். பதவி ஏற்புக்கு முன்பு தவெக, தனது பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க வேண்டும் என ஆளுநர் நிர்பந்திப்பது ஏற்புடையதல்ல. தனிப்பெரும் எண்ணிக்கை கொண்ட தவெக, தனது பெரும்பான்மையை பேரவையில் நிரூபிக்க ஆளுநர், அரசியலமைப்பு சட்டப்படி அவகாசம் தர வேண்டும். இது தொடர்பாக உச்ச நீதிமன்றத்தில் நடந்த எஸ்.ஆர். பொம்மை வழக்கு உட்பட பல வழக்குகளில் வழங்கப்பட்ட தீர்ப்புகளில் உச்சநீதிமன்றமும் உறுதி செய்துள்ளது.
இதை கருத்தில் கொண்டு தமிழ்நாடு ஆளுநர், தவெக தனது பெரும்பான்மையை பேரவையில் நிரூபிக்க வாய்ப்பளித்து அரசியலமைப்பு சட்டம் மற்றும் உச்சநீதிமன்றத் தீர்ப்புகளின் உணர்வை மதித்து நடக்க வேண்டும் என இந்தியக் கம்யூனிஸ்டு கட்சியின் தமிழ்நாடு மாநில செயற்குழு ஆளுநரை வலியுறுத்திக் கேட்டுக் கொள்கிறது" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
இதனிடையே, சென்னையில் கிண்டியில் உள்ள மக்கள் மாளிகையில் தமிழ்நாடு பொறுப்பு ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகரை தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய், இரண்டாவது முறையாக நேரில் சந்தித்துப் பேசியுள்ளார். இந்த சந்திப்பு சுமார் 45 நிமிடங்களுக்கு மேலாக நடைபெற்றுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.