ETV Bharat / state

மதத்தின் பெயரால் மனிதர்கள் கொல்லப்படுவது வேதனை தருகிறது - கிறிஸ்துமஸ் விழா ஆளுநர் ரவி பேச்சு

மதத்தின் பெயரால் மனிதர்களை கொல்லும் செயல்கள் வேதனையளிப்பதாக தமிழ்நாடு ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி கூறினார்.

ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி
ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 21, 2025 at 7:56 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: இயேசுவின் போதனைகளை இந்தியா செயலில் காட்டி வருகிறது. கடந்த பத்து ஆண்டுகளில் சுமார் 25 கோடி மக்கள் வறுமையின் பிடியிலிருந்து மீட்டெடுக்கப்பட்டுள்ளனர் என்று தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி பெருமிதம் தெரிவித்தார்.

சென்னை கிண்டியில் உள்ள மக்கள் மாளிகையில் 'அட்வென்ட் கிறிஸ்துமஸ்' பெருவிழா ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி தலைமையில் நடைபெற்றது. இந்த விழாவில் சிறப்பு அழைப்பாளர்களாக பாதிரியார்கள் மற்றும் பாஜக மூத்த தலைவர் தமிழிசை சௌந்தர்ராஜன் கலந்துகொண்டனர். இந்நிகழ்ச்சியில் இயேசு கிறிஸ்து பிறப்பை விளக்கும் நாடகம் மற்றும் கலை நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன.

பின்னர் விழாவில் பேசிய ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி, “இயேசு கிறிஸ்துவின் வாழ்வு அன்பு, அமைதி, மன்னிப்பு, கருணை ஆகியவற்றை கற்றுத்தரும் ஒரு பாடம். அவரது போதனைகளை நம் வாழ்வில் கடைப்பிடிக்க வேண்டும். மனித நேயத்துடன் மக்கள் பணியாற்றுபவர்களை நாம் தெய்வமாக போற்றும் பண்பு கொண்டவர்கள். மகாத்மா காந்தியடிகள் இயேசுவின் மலைப்பிரசங்கத்தினால் ஈர்க்கப்பட்டார். 'நீங்கள் செய்யும் செயல், சமூகத்தின் கடைக்கோடியில் இருக்கும் ஏழைக்கு எந்த வகையில் உதவும் என்று சிந்தித்துப் பாருங்கள்' என்ற காந்தியின் அறிவுரை, இயேசுவின் போதனைகளின் பிரதிபலிப்பாகும்.

இதையும் படிங்க: நம்மை வாக்களிக்க விடாமல் பாஜக தடுக்க பார்க்கும்; அதை முறியடித்து மீண்டும் ஆட்சி அமைப்போம்: முதல்வர் ஸ்டாலின்

இன்றைய உலகம் பல்வேறு மோதல்களிலும், சண்டைகளிலும் சிக்கித் தவிக்கிறது. நாம் மற்றவர்களோடு மட்டுமின்றி, நமக்குள் இருக்கும் பேராசைகளுடன் போராடிக் கொண்டிருக்கிறோம். எல்லாம் எனக்கே என்ற சுயநலம் மேலோங்கி நிற்கிறது. நம்மிடம் உள்ள வளங்கள் நம் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்ய போதுமானவை. ஆனால், நம் பேராசையை பூர்த்தி செய்ய போதாது," என்றார்.

மேலும் பேசிய அவர், "இயேசுவின் போதனைகளை இந்தியா செயலில் காட்டி வருகிறது. கடந்த பத்து ஆண்டுகளில் சுமார் 25 கோடி மக்கள் வறுமையின் பிடியிலிருந்து மீட்டெடுக்கப்பட்டுள்ளனர். மதத்தின் பெயரால் மனிதர்களை கொல்லும் செயல்கள் வேதனையளிக்கின்றன. கொல்பவருக்கும், கொல்லப்படுபவருக்கும் இடையே எந்தத் தனிப்பட்ட பகையும் இருப்பதில்லை. தவறான வழிகாட்டுதலால் இந்த வெறுப்பு விதைக்கப்படுகிறது. ஆனால், இறுதியில் வெறுப்பு தோற்கடிக்கப்பட்டு அன்பு மட்டுமே வெல்லும்.

இயற்கையை நாம் மதிக்கத் தவறும்போது இயற்கைச் சீற்றங்களை சந்திக்கிறோம். இயற்கையோடு இணைந்து வாழ்வதே உண்மையான அமைதிக்கு வழிவகுக்கும். சூழ்நிலை எவ்வளவு இருட்டாக தோன்றினாலும், சுரங்கத்தின் முடிவில் ஒரு வெளிச்சம் இருப்பது உறுதி. அந்த ஒளி அமைதியைத் தரும். உலகில் வெறுப்பை விட, அன்பை சுமந்து செல்லும் அமைதி தூதர்களே அதிகம். இயேசு காட்டிய அன்பு, மன்னிப்பு மற்றும் மனிதாபிமானங்களை உலெங்கிலும் பரப்புவோம்” என்று கூறினார்.

TAGGED:

கிறிஸ்துமஸ்
LOK BHAVAN CHRISTMAS
GOVERNOR RN RAVI
ஆளுநர் ஆர்என்ரவி
RN RAVI CHRISTMAS SPEECH

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.