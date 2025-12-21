மதத்தின் பெயரால் மனிதர்கள் கொல்லப்படுவது வேதனை தருகிறது - கிறிஸ்துமஸ் விழா ஆளுநர் ரவி பேச்சு
மதத்தின் பெயரால் மனிதர்களை கொல்லும் செயல்கள் வேதனையளிப்பதாக தமிழ்நாடு ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி கூறினார்.
Published : December 21, 2025 at 7:56 AM IST
சென்னை: இயேசுவின் போதனைகளை இந்தியா செயலில் காட்டி வருகிறது. கடந்த பத்து ஆண்டுகளில் சுமார் 25 கோடி மக்கள் வறுமையின் பிடியிலிருந்து மீட்டெடுக்கப்பட்டுள்ளனர் என்று தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி பெருமிதம் தெரிவித்தார்.
சென்னை கிண்டியில் உள்ள மக்கள் மாளிகையில் 'அட்வென்ட் கிறிஸ்துமஸ்' பெருவிழா ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி தலைமையில் நடைபெற்றது. இந்த விழாவில் சிறப்பு அழைப்பாளர்களாக பாதிரியார்கள் மற்றும் பாஜக மூத்த தலைவர் தமிழிசை சௌந்தர்ராஜன் கலந்துகொண்டனர். இந்நிகழ்ச்சியில் இயேசு கிறிஸ்து பிறப்பை விளக்கும் நாடகம் மற்றும் கலை நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன.
பின்னர் விழாவில் பேசிய ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி, “இயேசு கிறிஸ்துவின் வாழ்வு அன்பு, அமைதி, மன்னிப்பு, கருணை ஆகியவற்றை கற்றுத்தரும் ஒரு பாடம். அவரது போதனைகளை நம் வாழ்வில் கடைப்பிடிக்க வேண்டும். மனித நேயத்துடன் மக்கள் பணியாற்றுபவர்களை நாம் தெய்வமாக போற்றும் பண்பு கொண்டவர்கள். மகாத்மா காந்தியடிகள் இயேசுவின் மலைப்பிரசங்கத்தினால் ஈர்க்கப்பட்டார். 'நீங்கள் செய்யும் செயல், சமூகத்தின் கடைக்கோடியில் இருக்கும் ஏழைக்கு எந்த வகையில் உதவும் என்று சிந்தித்துப் பாருங்கள்' என்ற காந்தியின் அறிவுரை, இயேசுவின் போதனைகளின் பிரதிபலிப்பாகும்.
மக்கள் மாளிகை நடத்திய 'அட்வென்ட் கிறிஸ்துமஸ்' பெருவிழாவில் ஆளுநர் திரு. ரவி அவர்கள், முதல் பெண்மணி திருமதி. லக்ஷ்மி ரவி அவர்கள் ஆகியோருடன், தமிழ்நாட்டின் பேராயர்கள், ஆயர்கள், பிற மதிப்புமிக்க தேவாலய தலைவர்கள் மற்றும் பல்வேறு தரப்பு மக்களும் பங்கேற்று மகிழ்ச்சிகரமான… pic.twitter.com/vDdbKHne2t— LOK BHAVAN, TAMIL NADU (@lokbhavan_tn) December 20, 2025
இன்றைய உலகம் பல்வேறு மோதல்களிலும், சண்டைகளிலும் சிக்கித் தவிக்கிறது. நாம் மற்றவர்களோடு மட்டுமின்றி, நமக்குள் இருக்கும் பேராசைகளுடன் போராடிக் கொண்டிருக்கிறோம். எல்லாம் எனக்கே என்ற சுயநலம் மேலோங்கி நிற்கிறது. நம்மிடம் உள்ள வளங்கள் நம் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்ய போதுமானவை. ஆனால், நம் பேராசையை பூர்த்தி செய்ய போதாது," என்றார்.
மேலும் பேசிய அவர், "இயேசுவின் போதனைகளை இந்தியா செயலில் காட்டி வருகிறது. கடந்த பத்து ஆண்டுகளில் சுமார் 25 கோடி மக்கள் வறுமையின் பிடியிலிருந்து மீட்டெடுக்கப்பட்டுள்ளனர். மதத்தின் பெயரால் மனிதர்களை கொல்லும் செயல்கள் வேதனையளிக்கின்றன. கொல்பவருக்கும், கொல்லப்படுபவருக்கும் இடையே எந்தத் தனிப்பட்ட பகையும் இருப்பதில்லை. தவறான வழிகாட்டுதலால் இந்த வெறுப்பு விதைக்கப்படுகிறது. ஆனால், இறுதியில் வெறுப்பு தோற்கடிக்கப்பட்டு அன்பு மட்டுமே வெல்லும்.
இயற்கையை நாம் மதிக்கத் தவறும்போது இயற்கைச் சீற்றங்களை சந்திக்கிறோம். இயற்கையோடு இணைந்து வாழ்வதே உண்மையான அமைதிக்கு வழிவகுக்கும். சூழ்நிலை எவ்வளவு இருட்டாக தோன்றினாலும், சுரங்கத்தின் முடிவில் ஒரு வெளிச்சம் இருப்பது உறுதி. அந்த ஒளி அமைதியைத் தரும். உலகில் வெறுப்பை விட, அன்பை சுமந்து செல்லும் அமைதி தூதர்களே அதிகம். இயேசு காட்டிய அன்பு, மன்னிப்பு மற்றும் மனிதாபிமானங்களை உலெங்கிலும் பரப்புவோம்” என்று கூறினார்.