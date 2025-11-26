ETV Bharat / state

நீதி கிடைக்காததால் தான் சிறைச்சாலைகள் ஏழைகளால் நிரம்பியுள்ளன - ஆளுநர் ரவி வேதனை

இந்திய அரசியலமைப்பு தினத்தை முன்னிட்டு தமிழ்நாடு டாக்டர் அம்பேத்கர் சட்டப் பல்கலைக்கழகத்தில் நடைபெற்ற கருத்தரங்கில் ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி, சென்னை உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி பாரதிதாசன் ஆகியோர் பங்கேற்றனர்.

ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி
ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 26, 2025 at 5:41 PM IST

1 Min Read
சென்னை: ஏழைகளுக்கு நீதி கிடைக்காததால் சிறைச்சாலைகள் நிரம்பியுள்ளன என்று தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி வேதனையுடன் கூறினார்.

இந்திய அரசியலமைப்பு தினத்தை முன்னிட்டு பெருங்குடியில் உள்ள தமிழ்நாடு டாக்டர் அம்பேத்கர் சட்டப் பல்கலைக்கழகத்தில் நடைபெற்ற தேசிய கருத்தரங்கை தமிழ்நாடு ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி தொடங்கி வைத்தார். சென்னை உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி பாரதிதாசன் உள்ளிட்டோரும் இந்நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றனர்.

இந்நிகழ்ச்சியில் சட்டத் துறை மாணவர்கள் முன்னிலையில் பேசிய ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி, "அரசியலமைப்பு சட்டம் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டு 75 ஆண்டுகள் நிறைவடைந்துள்ளதை அடுத்து, நாடு முழுவதும் இதுகுறித்த விழிப்புணர்வு நிகழ்வுகள் தற்போது நடைபெற்று வருகின்றன. நாட்டு மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்களால் மக்களுக்காக உருவாக்கப்பட்டது தான் அரசியலமைப்பு சட்டம். ஆனால் காலப்போக்கில் மக்களுக்காக உருவாக்கப்பட்ட இந்த ஆவணம், சிலரின் வசமாக மட்டும் மாறிவிட்டது. இந்த அரசியலமைப்பு தன்னுடைய உரிமையாளர்களான மக்களிடம் செல்ல வேண்டும். அதற்காகத் தான் இந்த முழு ஆண்டும் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்படுகின்றன. அரசியலமைப்பு ரகசியமாகவோ, சிக்கலான சட்ட ஆவணமாகவோ இருக்கக்கூடாது. இளைஞர்களிடம் அதை எளிமையாக எடுத்துச் செல்ல வேண்டும்" என்றார்.

மேலும் அவர், " ஒவ்வொரு இந்தியனுக்கும் நீதி கிடைக்க வேண்டும் என்று அரசியலமைப்பு கூறுகிறது. ஆனால் இன்று ஒரு சாதாரண மனிதன் நீதியை அவ்வளவு எளிதாக பெற முடிகிறதா என்ற கேள்வி எழுகிறது. வழக்குகளை கையாள்வது பணக்காரர்களுக்கான விஷயமாகிவிட்டது என்ற எண்ணம் சிலருக்கு உள்ளது. குற்றம் இழைத்தவர்கள் என்பதற்காக மட்டுமின்றி, ஏழைகளுக்கு நீதி கிடைக்காததால் தான் சிறைச்சாலைகள் அவர்களால் நிரம்பி உள்ளன. நீண்ட காலம் நடக்கும் வழக்கு விசாரணைகள் நீதியை தாமதப்படுத்துகின்றன.

தாமதமே நீதியை மறுக்கும் நிலையை உருவாக்குகிறது. கொலை போன்ற பெரிய குற்றங்களில் தண்டனை விகிதம் மிகவும் குறைவாக உள்ளது. பணக்கார குற்றவாளிகள் புத்திசாலி வழக்கறிஞரை வைத்து தப்பித்துவிடும் நிலை உள்ளது. நீதியை வழங்குபவர் கண்களை கட்டிக்கொள்ள வேண்டுமா? அவர்கள் உண்மையை பார்க்க விழித்திருக்க வேண்டும் அல்லவா?" எனவும் அவர் கேள்வி எழுப்பினார்.

அத்துடன், "நமது சுதந்திரப் போராட்டத்தில ஈடுபட்ட தலைவர்களில் பலர் வழக்கறிஞர்கள். இந்த உயர்ந்த தொழில் மக்களுக்கு சேவை செய்ய வேண்டும். மக்கள் மேலானவர்கள், நாடு மேலானது, அதற்கு மேல் எதுவும் இல்லை.
அரசியல், அறிவியல், ராணுவம் என அனைத்து துறைகளிலும் தன்னிறைவு அடைந்த நாம், நீதித் துறையில் ஏன் தன்னிறைவு அடைய முடியாது? இதனை நாம் சிந்திக்க வேண்டிய காலகட்டத்தில் இருக்கிறோம்" என்று ஆளுநர் ரவி பேசினார்.

ஆளுநர் ஆர் என் ரவி
GOVERNOR RN RAVI
இந்திய அரசியலமைப்பு தினம்
CONSTITUTION DAY
