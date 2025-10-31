ETV Bharat / state

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் நிறைவேற்றப்பட்ட 9 மசோதாக்களுக்கு ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி ஒப்புதல்!

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை மழைக்கால கூட்டத்தொடரில் மொத்தம் 16 மசோதாக்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன. இதில் 9 மசோதாக்களுக்கு ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி ஒப்புதல் அளித்துள்ளார்.

ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி
ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி (ETV Bharat Tamil Nadu)
சென்னை: தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையின் மழைக்கால கூட்டத்தொடரில் மீண்டும் நிறைவேற்றி அனுப்பப்பட்ட நிதி நிர்வாக பொறுப்புரிமை மசோதாவிற்கு ஆளுநர் ஆர்.என். ரவி ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளார். மேலும் தமிழ்நாடு நெடுஞ்சாலைகள் திருத்த மசோதா, முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் ஓய்வூதியத்தை உயர்த்தும் மசோதா, சிறு குற்றங்களுக்கு சிறை தண்டனைக்கு பதிலாக அபராதம் விதிக்கும் மசோதா உள்பட 9 மசோதாக்களுக்கு ஆளுநர் ஆர்.என். ரவி ஒப்புதல் அளித்துள்ளார்.

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையின் மழைக்கால கூட்டம் கடந்த அக்டோபர் 14 முதல் 17 ஆம் தேதி வரை 4 நாட்கள் நடைபெற்றது. அதன்படி இந்த சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடரில் மொத்தம் 16 மசோதாக்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன. பேரவையில் நிறைவேற்றப்பட்ட 16 சட்ட மசோதாக்களில் ஒன்பது மசோதாக்களுக்கு ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி ஒப்புதல் அளித்துள்ளார்.

இந்த ஒன்பது மசோதாக்களில் சில முக்கிய சட்ட மசோதாக்கள் அடங்கியுள்ளது. அதன்படி தமிழ்நாடு நிதி நிர்வாக பொறுப்புரிமை மசோதா முதன்முதலாக கடந்த 2022 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதத்தில் நடைபெற்ற பேரவை கூட்டத்தில் நிறைவேற்றப்பட்டு ஆளுநரின் ஒப்புதலுக்காக அனுப்பி வைக்கப்பட்டது. ஆனால் ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி இந்த மசோதாவுக்கு ஒப்புதல் அளிக்காமல் காலம் தாழ்த்தி வந்தார்.

இதன் பிறகு 2024 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் நடந்த கூட்டத்தொடரில் மீண்டும் நிறைவேற்றப்பட்டு, ஆளுநருக்கு அனுப்பப்பட்டது. ஆனால் மீண்டும் ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி ஒப்பந்தல் அளிக்காததால் காலம் தாழ்த்தப்பட்டது.

இது தொடா்பாக சட்டப்பேரவை தலைவர் அப்பாவுக்கு, ஆளுநா் ஆா்.என்.ரவி கடந்த ஆக.25 இல் எழுதிய கடிதத்தில் மசோதாவுக்கு ஒப்புதல் அளிக்காததற்கான காரணங்களை குறிப்பிட்டு இந்த மசோதாவை மறு பரிசீலனை செய்ய வேண்டும் என்று தெரிவித்து இருந்தார். இதனை தொடர்ந்து மசோதாவை மறு ஆய்வு செய்து சட்டப்பேரவையில் நிதித்துறை அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு சமீபத்தில் தாக்கல் செய்தார்.

1. இதையும் படிங்க: தமிழர்களுக்கு எதிராக பிரதமர் பேசியதாக முதலமைச்சர் பொய் சொல்கிறார் - எச்.ராஜா பகிரங்க குற்றச்சாட்டு

2. இதையும் படிங்க: ''நான் எந்த தவறும் செய்யவில்லை.. குற்றமற்றவர் என நிரூபிப்பேன்'' - அமைச்சர் கே.என்.நேரு!

இந்த நிலையில், தற்போது தமிழ்நாடு நிதி நிர்வாக பொறுப்புரிமை மசோதாவிற்கு ஆளுநர் ஆர்.என். ரவி ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளார். மேலும் தமிழ்நாடு நெடுஞ்சாலைகள் திருத்த மசோதா, முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் ஓய்வூதியத்தை உயர்த்தும் மசோதா, சிறு குற்றங்களுக்கு சிறை தண்டனைக்கு பதிலாக அபராதம் விதிக்கும் மசோதா உள்ளிட்ட 9 மசோதாக்களுக்கு ஆளுநர் ஒப்புதல் அளித்துள்ளார்.

TAMIL NADU ASSEMBLY
GOVERNOR OF TAMIL NADU
மசோதாக்களுக்கு ஆளுநர் ஒப்புதல்
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை
RN RAVI

