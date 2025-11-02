ETV Bharat / state

‘டெங்கு, மலேரியா’ என்று விமர்சிப்பவர்களை கூட சனாதனம் விலக்காது - ஆளுநர் ரவி!

சிலர் இன்று பிரிட்டிஷை புகழ்ந்தாலும், அவர்கள் தமிழ் மொழி மற்றும் கலாசாரத்தை மதிக்கவில்லை என ஆளுநர் குற்றம்சாட்டினார்.

ஆளுநர் ரவி
ஆளுநர் ரவி (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 2, 2025 at 10:16 PM IST

2 Min Read
மயிலாடுதுறை: சனாதன தர்மத்தை ‘டெங்கு, மலேரியா’ என்று கூறுபவர்களையும் நம்முடையவராகவே கருதுகிறோம். ஏனெனில் சனாதனம் யாரையும் விலக்காது என்று ஆளுநர் ரவி கூறினார்.

மயிலாடுதுறை மாவட்டம், மயிலாடுதுறை அடுத்த தருமபுரத்தில் 16 ஆம் நூற்றாண்டை சேர்ந்த சைவ ஆதீன திருமடம் அமைந்துள்ளது. சைவத்தையும் தமிழையும் வளர்த்து வரும் இந்த ஆதீன திருமடத்தின் 27வது மடாதிபதியாக ஸ்ரீலஸ்ரீ மாசிலாமணி தேசிக ஞானசம்பந்தம் பரமாச்சாரியார் சுவாமிகள் இருந்து வருகிறார். இவரது அறுபதாம் வயது மணிவிழா தருமபுரம் ஆதீன கலைக்கல்லூரியில் நேற்று துவங்கி நவம்பர் 10 தேதி வரை பத்து நாட்கள் நடைபெறுகிறது.

இரண்டாம் நாள் நிகழ்ச்சியாக இன்று (நவ.2) மாற்றுத்திறனாளிகள் 150 பேருக்கு செயற்கை கால் வழங்கும் நிகழ்ச்சி மற்றும் மணிவிழா சிறப்பு மலர் வெளியிடும் நிகழ்ச்சி தருமபுரம் ஆதீன கலைக் கல்லூரி கலையரங்கில் நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று சிறப்புரையாற்ற வருகை தந்த தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவிக்கு கல்லூரி வளாகத்தில் மாவட்ட ஆட்சியர் ஸ்ரீகாந்த், மாவட்ட எஸ்பி ஸ்டாலின், ஆர்டிஓ விஷ்ணுபிரியா ஆகியோர் பூங்கொத்து கொடுத்து வரவேற்றனர். அதனைத் தொடர்ந்து போலீசாரின் அணிவகுப்பு மரியாதையை ஏற்றுக்கொண்டார். தருமபுரம் ஆதினம் சார்பில் ஆளுநருக்கு சிவப்பு கம்பளம் விரித்து மேளதாள வாத்தியங்கள் முழங்க பூரணகும்ப மரியாதையுடன் வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டு விழா மேடைக்கு சென்றார்.

மாற்றுத்திறனாளிக்கு செயற்கை கால் வழங்கிய ஆளுநர்
மாற்றுத்திறனாளிக்கு செயற்கை கால் வழங்கிய ஆளுநர் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அதனைத் தொடர்ந்து பேசிய தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி கூறுகையில், '' நமக்கு சனாதன தர்மத்தின் அடிப்படையில் அமைந்த 5,000 ஆண்டுகள் பழமையான நாகரிகம் உள்ளது. இது நித்தியமும் அழியாததுமாகும். இதில் நம்பிக்கையில்லாதவர்களும் உட்பட அனைவரும் அடங்குகிறார்கள்,” என்று ஆளுநர் கூறினார். சனாதன தர்மத்தை விமர்சிக்கும் சமீபத்திய கருத்துக்களை குறிப்பிட்டு, “சனாதன தர்மத்தை ‘டெங்கு, மலேரியா’ என்று கூறுபவர்களையும் நம்முடையவராகவே கருதுகிறோம்; ஏனெனில் சனாதனம் யாரையும் விலக்காது,” என்றார்.

சனாதன தர்மம் பாரதத்தின் அடித்தளம் எனவும், அது உலகத்தை ஒரு குடும்பமாகக் காண்கிறது என்றும், மனிதர்களுக்கே அல்லாமல் அனைத்து உயிரினங்களுக்கும் கருணையை வெளிப்படுத்துகிறது என்றும் அவர் கூறினார். 500 ஆண்டுகள் பாரம்பரியம் கொண்ட தருமபுரம் ஆதீனம், ஆன்மிக மற்றும் கல்வி நடவடிக்கைகள் மூலம் சமுதாயத்திற்கு தொடர்ந்து சேவை செய்து வருவதாகவும், ஆளுநர் பாராட்டினார். பிரிட்டிஷ் ஆட்சி உள்ளிட்ட கடினமான காலங்களிலும் இந்த ஆதீனம் சமுதாயத்துக்கும், நாட்டுக்கும், சனாதன தர்மத்திற்கும் சேவை செய்து வந்துள்ளது என்றார்.

இதையும் படிங்க: ஆட்டிசம் நோய்க்கு தடுப்பூசி காரணமா? - சௌமியா சுவாமிநாதன் பதில்!

சிலர் இன்று பிரிட்டிஷை புகழ்ந்தாலும், அவர்கள் தமிழ் மொழி மற்றும் கலாசாரத்தை மதிக்கவில்லை என ஆளுநர் குற்றம்சாட்டினார். பச்சையப்பன் கல்லூரியின் முன்னாள் முதல்வர் ஜே.சி.ரோலோ தமிழை “அடிமைகளின் மொழி” என்று குறிப்பிடுவதாக அவர் கூறினார்.

“ஒரு பிரிட்டிஷ் நபரும் தமிழை நேசித்ததாக கூறியதில்லை; அவர்கள் அதை வெறுத்தனர்,” என்றும், அந்த நேரத்தில் பிரபல பத்திரிகையில் மகாகவி சுப்பிரமணிய பாரதி இத்தகைய கருத்துக்களுக்கு கடுமையாக எதிர்ப்பு தெரிவித்ததாகவும், “தமிழ் ஆங்கிலத்தை விட மேம்பட்டதும் அறிவியல் சார்ந்ததுமாகும்” எனப் பதிலளித்ததாகவும் ஆளுநர் கூறினார்.'

அதீனம் பல தமிழ் அறிஞர்களையும் எழுத்தாளர்களையும் உருவாக்கியதுடன், சுமார் 50 கல்வி மற்றும் சுகாதார நிலையங்களையும் நடத்தி வருவதாகவும், “மனித சேவையே இறை சேவை” என்ற கொள்கையை நடைமுறைப்படுத்தி வருவதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார். மேலும், பிரதமர் நரேந்திர மோடி உலகளவில் தமிழை முன்னிறுத்தி வருவதாகவும், சிங்கப்பூர், மலேசியா, பிஜி போன்ற நாடுகளில் தமிழ் கற்பித்தல் மையங்கள் தொடங்கப்பட்டுள்ளதாகவும், தமிழ் இலக்கியங்கள் மொழிபெயர்க்கப்பட்டு வருவதாகவும் அவர் கூறினார்.

புதிய பாராளுமன்ற கட்டடத்தில் தருமபுரம் ஆதீனத்திலிருந்து செங்கோல் நிறுவப்பட்டது பற்றி கூறிய அவர், “அது இந்திய நாகரிகத்தின் தொடர்ச்சியை வெளிப்படுத்தும் ஒரு சின்னமாகும்,” என்றார். இறுதியாக, “2047 ஆம் ஆண்டுக்குள் இந்தியா ‘விச்வகுரு’ ஆக உயர முயற்சிக்கும் நிலையில், நாட்டு மக்கள் ஆன்மிக தலைவர்களிடமிருந்து வழிகாட்டுதலையும் ஈர்ப்பையும் தொடர்ந்து பெறுவார்கள்,” என்று ஆளுநர் ரவி தெரிவித்தார்.

