ETV Bharat / state

சட்டப் பேரவையில் நிறைவேற்றப்பட்ட 13 மசோதாக்களில் 12-க்கு ஆளுநர் ஒப்புதல்

சட்டப் பேரவை உறுப்பினர்களுக்கான கார் வழங்குவது, டாஸ்மாக் மதுபானங்கள் மீதான மதிப்பு கூட்டு வரி உள்ளிட்டவை தொடர்பான மசோதாவுக்களுக்கு ஆளுநர் ஒப்புதல் அளித்துள்ளார்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (TN DIPR)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 18, 2026 at 2:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: சட்டப் பேரவை கூட்டத் தொடரில் நிறைவேற்றப்பட்ட 13 மசோதாக்களில், 12-க்கு தமிழ்நாடு பொறுப்பு ஆளுநர் அர்லேகர் ஒப்புதல் அளித்துள்ளார்.

முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஆட்சி அமைத்த பின்னர், முதல் பட்ஜெட் கூட்டத் தொடர் கடந்த ஆகஸ்ட் 5 ஆம் தேதி தொடங்கியது. அன்றைய தினம் 2026 - 27 ஆம் ஆண்டுக்கான நிதிநிலை அறிக்கையும், ஆகஸ்ட் 6 ஆம் தேதி வேளாண் நிதிநிலை அறிக்கையும் தாக்கல் செய்யப்பட்டன.

இதனைத் தொடர்ந்து பட்ஜெட் மீதான விவாதமும், துறைவாரியான மானிய கோரிக்கை மீதான விவாதமும் நடைபெற்றது. இந்த விவாதங்களில் எழுப்பட்டப்பட்ட பல்வேறு கேள்விகளுக்கு துறை சார்ந்த அமைச்சர்கள் பதில் அளித்தனர். மேலும், தவெக, திமுக இடையே பல்வேறு விவகாரங்களில் காரசார விவாதமும் நடைபெற்றது.

110 விதியின் கீழ் மகளிர் கட்டணமில்லா பேருந்து பயணம் விரிவாக்கம், பால் கொள்முதல் விலை உயர்வு, அன்னபூரணி சூப்பர் 6 திட்டத்தின் கீழ் முதற்கட்டமாக 3 சிலிண்டர்கள், பயிர்கடன் தள்ளுபடி உள்ளிட்ட பல்வேறு முக்கிய அறிவிப்புகளையும் முதலமைச்சர் விஜய் வெளியிட்டார்.

ஒரு மாதத்திற்கும் மேலாக நடைபெற்ற சட்டப் பேரவை கூட்டத் தொடர் கடந்த செப்டம்பர் 8 ஆம் தேதி நிறைவடைந்தது. இந்த சட்டப் பேரவை கூட்டத் தொடரில் 11 மசோதாக்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.

அந்த வகையில், நகர் ஊரமைப்பு இயக்ககத்தின் நடைமுறைகளில் மாற்றங்கள் செய்வதற்கான மசோதா, சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கான கார் வழங்குவது தொடர்பான மசோதா, தமிழ்நாடு முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு வாரியச் சட்டத்தின் படி தமிழ்நாட்டில் புதிய தொழில்கள் மற்றும் முதலீடுகளை ஈர்ப்பதற்கான மசோதா, டாஸ்மாக் மதுபானங்கள் மீதான மதிப்பு கூட்டு வரி தொடர்பான மசோதா, நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கான பணியாளர்களை டிஎன்பிஎஸ்சி மூலம் தேர்வு செய்வதற்கான மசோதா உள்ளிட்ட மசோதாக்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.

இதற்கு முன்னதாக கடந்த ஜூன் மாதம் நடைபெற்ற சட்டப் பேரவை கூட்டத்தில் ஆளுநர் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானத்தின் மீதான விவாதத்துடன் 2 மசோதாக்கள் நிறைவேற்றப்பட்டிருந்தன.

இதையும் படிங்க: இடைத்தேர்தல்: தாராபுரத்தில் 22 வேட்பு மனுக்களும், மதுராந்தகத்தில் 28 வேட்பு மனுக்களும் ஏற்பு

அதன்படி, மொத்தமாக நிறைவேற்றப்பட்ட 13 மசோதாக்கள் தமிழ்நாடு பொறுப்பு ஆளுநர் ஆர்.வி அர்லேகர் ஒப்புதலுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது. இதில், தற்போது 12 மசோதாக்களுக்கு ஆளுநர் ஒப்புதல் அளித்துள்ளார்.

இதில் குறிப்பாக கடந்த செப்டம்பர் 8 ஆம் தேதி முடிவடைந்த சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடரில் நிறைவேற்றப்பட்ட 11 மசோதாக்களில், 6 மசோதாக்களுக்கு 4 நாட்களுக்குள்ளும், 5 மசோதாக்களுக்கு 5 நாட்களுக்குள்ளும் மிக விரைவாக ஆளுநர் ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளார்.

தனியார் பல்கலைக்கழகங்களின் நிபந்தனைகளை குறைத்து நிறைவேற்றப்பட்ட சட்ட மசோதா மட்டும் இறுதி முடிவுக்காக இந்தியக் குடியரசுத் தலைவரின் பரிசீலனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது.

தற்போது ஆளுநர் ஒப்புதல் அளித்துள்ள மசோதாக்கள் சட்டங்களாக்கப்பட்டதுடன், அவை கடந்த செப்டம்பர் 15ஆம் தேதி அரசாணையாக தமிழ்நாடு அரசிதழில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

TAGGED:

GOVERNOR RAJENDRA ARLEKAR
TAMIL NADU ASSEMBLY BILLS
சட்டப்பேரவை சட்ட மசோதாக்கள்
தனியார் பல்கலைக்கழக சட்ட மசோதா
GOVERNOR ASSENT TO TN BILLS

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.