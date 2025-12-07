கொடி நாளுக்கான நிதியை தாராளமாக வழங்குங்கள்: ஆளுநர் ரவி வேண்டுகோள்

ETV Bharat / state

கொடி நாளுக்கான நிதியை தாராளமாக வழங்குங்கள்: ஆளுநர் ரவி வேண்டுகோள்

“ஒவ்வொரு ராணுவ வீரரின் தியாகத்துக்கு பின்னால் இருக்கும் வீர மங்கைகளுக்கும், குடும்பத்தினருக்கும் நம் நெஞ்சம் நிறைந்த வாழ்த்துகளை தெரிவிப்போம்" என ஆளுநர் ரவி கூறினார்.

தமிழ்நாடு ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி
தமிழ்நாடு ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி (X/@lokbhavan_tn)
December 7, 2025

Updated : December 7, 2025

சென்னை: கொடி நாளுக்கான நிதியை தாராளமாக வழங்குங்கள் என்று தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என். ரவி வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.

ராணுவ வீரர்களின் வீரத்தையும், தியாகத்தையும் போற்றும் வகையில் ஆண்டுதோறும் டிசம்பர் 7ஆம் தேதி கொடி நாள் அனுசரிக்கப்படுகிறது. நாட்டுக்காக உயிர் நீத்த ராணுவ வீரர்களின் குடும்பத்தினருக்கு ஆதரவு தெரிவிக்கும் விதமாக இந்த நாளில் அவர்களுக்கு நிதியுதவி அளிப்பதும் வழக்கம்.

அந்த வகையில், இன்றைக்கு கொடி நாள் அனுசரிக்கப்படுவதை ஒட்டி, தமிழ்நாடு ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி செய்தி அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார்.

அதில், “நம் நாட்டின் எல்லைகளை பாதுகாத்து வரும் ராணுவ வீரர்களின் தீரத்திற்கு நமது பெருமிதமான கொடிநாள் வணக்கங்களை சிரம் தாழ்த்தி தெரிவித்துக் கொள்வோம். நமது தேசத்தையும், மக்களையும் பாதுகாப்புடன் வைத்திருக்கும் ராணுவ வீரர்களின் தன்னலமற்ற சேவை, துணிவு, தியாகம் ஆகியவற்றை நினைவூட்டும் நாளே கொடி நாள் ஆகும்.

சிறந்து விளங்கும் இந்திய ராணுவம்

இந்திய ராணுவம் உலகிலேயே மிகச் சிறந்த ராணுவமாகும். நிபுணத்துவம், வீரம், கடமை ஆகியவற்றுக்கு இந்திய ராணுவம் புகழ் பெற்றது. கிளேசியன் பனி படலப் பகுதிகளாகட்டும், ராஜஸ்தானின் பாலைவனமாகட்டும், வடகிழக்கு மாநிலங்களின் வனங்களாட்டும் அல்லது தொலைதூரத்தில் நம்முடைய கடல்சார் வளங்களைப் பாதுகாப்பதிலாகட்டும் சீருடை அணிந்த நம்முடைய வீரர்கள், ஒவ்வொரு நாளும் தங்களின் அசாதரணமான தைரியத்தை வெளிப்படுத்தி வருகிறார்கள்.

நாட்டின் பாதுகாப்பையும் தாண்டி, மனிதாபிமான நடவடிக்கைகள், பேரிடர் கால நிவாரண நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வது வரை அவர்களின் சேவைகளுக்கு எல்லையே இல்லை. ராணுவத்தினரின் அசைக்க முடியாத கட்டுப்பாடு, நிபுணத்துவம் ஆகியவை ஆபரேஷன் சிந்தூர் நடவடிக்கை மூலம் சமீபகாலங்களில் உலகிற்கு தெரியவந்திருக்கிறது.

மேம்படுத்தப்பட்ட நவீன பீரங்கிகள், ட்ரோன்கள், கடற்படைக் கப்பல்கள், போர் விமானங்கள் என அனைத்தையும் உள்நாட்டிலேயே தயாரிக்கும் அளவுக்கு கணிசமான முன்னேற்றங்களை இந்தியா எட்டியுள்ளது.

போற்றுதலுக்குரிய ராணுவ வீரர்களின் குடும்பம்

இந்த நாளன்று சீருடை வீரர்களின் துணிவிற்கு நாம் வணக்கம் செலுத்துவோம். ஒவ்வொரு ராணுவ வீரர்களின் பின்னால் இருக்கும் வீரமங்கைகளுக்கும், அவர்களின் குடும்பத்தினருக்கும் நாம் போற்றுதலை தெரிவிப்போம். கண்களுக்குப் புலப்படாத அவர்களின் வலிமையிலும் பொறுமையிலும்தான் தேசத்தின் பாதுகாப்பு அமைந்திருக்கிறது.

இந்த நாளில் கொடி அடையாளம் ஒன்றுடன் மட்டுமே நம்முடைய கூட்டுப் பொறுப்புணர்வை வெளிப்படுத்துவதோடு நின்றுவிடாமல், நமக்காக போராடும் ராணுவ வீரர்கள், உயிர் நீத்த வீரர்கள், அவர்களின் குடும்பங்களுக்கு ஆதரவை அளித்து நமது பொறுப்புணர்வை வெளிப்படுத்துவோம்.

கொடிநாளுக்கான பங்களிப்பின் மூலம் நம்முடைய நீடித்த ஆதரவைப் பெறுவதற்கு தகுதி உடையவர்களாக ராணுவ வீரர்கள் இருக்கிறார்கள். கொடி நாளுக்கு நாம் அளிக்கும் ஒவ்வொரு பங்களிப்பும் நம்முடைய கூட்டுப் பொறுப்புணர்வை வலுப்படுத்தும்.

ராணுவத்தினரின் கொடிநாள் நிதிக்கு நிதி அளிப்பதின் மூலம் நம்முடைய படைவீரர்களின் கண்ணியத்திற்கும் நலனுக்கும் நாம் துணை நிற்பதுடன், முன்னாள் படை வீரர்களுக்கும், போரினால் கணவரை இழந்திருப்பவர்களுக்கும் நம்மால் உதவ முடியும். கொடிநாள் நிதியை முழுமனதுடன் தாராளமாக வழங்குமாறு தமிழ்நாட்டின் நம்முடைய சகோதர சகோதரிகளை நான் வேண்டி விரும்பிக் கேட்டுக்கொள்கிறேன்” என ஆர்.என். ரவி கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.

