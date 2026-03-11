காவல்துறை மரியாதையுடன் வழியனுப்பி வைக்கப்பட்ட ஆளுநர் ஆர்.என். ரவி!
தமிழ்நாட்டில் கேரள ஆளுநரான ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகர், கூடுதல் பொறுப்பு ஆளுநராக நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.
Published : March 11, 2026 at 3:22 PM IST
சென்னை: காவல் துறை மரியாதையுடன் வழி அனுப்பி வைக்கப்பட்ட ஆளுநர் ஆர்.என். ரவி, சென்னையில் இருந்து விமானம் மூலம் டெல்லி புறப்பட்டு சென்றார்.
மேற்கு வங்க ஆளுநராக பதவி வகித்து வந்த சி.வி. அனந்த போஸ் தனது பதவியை அண்மையில் திடீரென ராஜிநாமா செய்தார். அவரது ராஜிநாமாவை ஏற்றுக் கொண்ட குடியரசு தலைவர் திரௌபதி முர்மு, மேற்கு வங்க ஆளுநராக தமிழ்நாட்டில் ஆளுநராக பணியாற்றி வரும் ஆர்.என். ரவியை நியமனம் செய்து உத்தரவிட்டார். இதையடுத்து, தமிழ்நாட்டிற்கு கேரள ஆளுநரான ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகர், கூடுதல் பொறுப்பு ஆளுநராக நியமனம் செய்யப்பட்டார்.
கடந்த 2021 ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் தமிழ்நாடு ஆளுநராக நியமிக்கப்பட்ட ஆர்.என். ரவி சுமார் நான்கரை வருடங்கள் பணியாற்றியுள்ளார்.
இந்நிலையில் தமிழ்நாட்டில் தனது பணியை முடித்துக் கொண்ட ஆளுநர் ஆர்.என். ரவி, தனது கோப்புகளை ஒப்படைத்து விட்டு இன்று சென்னையில் இருந்து விமானம் மூலம் டெல்லி புறப்பட்டு சென்றார்.
முன்னதாக, டெல்லி செல்வதற்காக சென்னை விமான நிலையம் வந்த ஆளுநர் ஆர்.எந். ரவிக்கு சென்னை பழைய விமான நிலையம் பகுதியில், தமிழ்நாடு காவல் துறையின் சார்பாக மரியாதை (Guard of Honour) அளிக்கப்பட்டது.
இதையடுத்து, தமிழ்நாடு காவல் துறை மற்றும் அரசின் உயர் அதிகாரிகள் மரியாதை உடன் வழி அனுப்பி வைக்கப்பட்ட ஆர்.என்.ரவி, மேற்கு வங்க ஆளுநராக நாளை பதவி ஏற்க உள்ளார்.
இந்நிலையில், தமிழ்நாட்டுக்கு புதிய கூடுதல் பொறுப்பு ஆளுநராக நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ள ராஜேந்திர விஸ்வநாத் ஆர்லேகர் நாளை சென்னை கிண்டியில் உள்ள ஆளுநர் மாளிகையில் (மக்கள் பவன்) பதவி ஏற்க இருப்பதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
|இதையும் படிங்க: குடிநீர் சுத்திகரிப்பில் புரட்சி: நச்சு ரசாயனங்களை நீக்கும் முட்டை வெள்ளைக்கரு - ஆய்வில் கண்டுபிடிப்பு!
இதற்காக இன்று இரவு கேரளாவில் இருந்து விமானம் மூலம் அவர் சென்னை வர உள்ளதாக அதிகாரிகள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.