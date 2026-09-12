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முதலமைச்சர் விஜய்யின் லண்டன் பயணத்தைத் தள்ளிவைக்க ஆளுநர் மாளிகை கோரியதாக தகவல்

பிரிக்ஸ் மாநாட்டில் பங்கேற்பதற்காக செப்டம்பர் மாதம் இந்தியாவுக்கு வரவிருப்பதாகவும், அப்போது வாய்ப்பு இருந்தால் சென்னைக்கு வருவதாகவும் மலேசிய பிரதமர் அன்வர் இப்ராஹிம் தெரிவித்திருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

தமிழ்நாடு பொறுப்பு ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகர்
தமிழ்நாடு பொறுப்பு ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 12, 2026 at 9:37 PM IST

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சென்னை: மலேசியா பிரதமரைச் சந்திக்க முதலமைச்சர் விஜய்யின் லண்டன் பயணத்தைத் தள்ளிவைக்க தமிழ்நாடு ஆளுநர் தரப்பில் கேட்கப்பட்டதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

தொழில் முதலீடுகளை ஈர்ப்பதற்காக தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய், கடந்த செப்.10- ஆம் தேதி அரசுமுறைப் பயணமாக லண்டன் சென்றுள்ளார். செப்.17- ஆம் தேதி வரை பிரிட்டனில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ளும் முதலமைச்சர் விஜய், முன்னணி தொழில் நிறுவனங்களின் தலைமைச் செயல் அதிகாரிகள், தொழிலதிபர்களை சந்திக்கவுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. அத்துடன், லண்டன் வாழ் தமிழர்களையும் சந்திக்கவுள்ளார்.

அதேபோல், தமிழ்நாட்டில் உலகத்தரம் வாய்ந்த 'மோட்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் நகரம்' அமைக்கப்படும் என சட்டப்பேரவையில் அறிவிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், இங்கிலாந்தில் உள்ள புகழ்பெற்ற சில்வர்ஸ்டோன் மோட்டார் ரேசிங் சர்க்யூட்டையும் இன்று (செப்.12) முதலமைச்சர் விஜய் நேரில் பார்வையிட்டார். முன்னதாக, நடிகர் அஜித்குமாரின் ரேஸிங் போட்டியையும் தொடங்கி வைத்தார். இந்த நிகழ்வின்போது, தமிழ்நாடு அரசின் பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா உடனிருந்தார். பிரிட்டன் பயணத்தை முடித்துக் கொண்டு முதலமைச்சர் விஜய், செப்.17- ஆம் தேதி சென்னை திரும்புகிறார்.

இந்த சூழலில், புதுடெல்லியில் நடைபெற்று வரும் 18-வது பிரிக்ஸ் உச்சி மாநாட்டில் பங்கேற்றுள்ள மலேசிய பிரதமர் அன்வர் இப்ராஹிமுக்கு நாளை (செப்.13) தேநீர் விருந்து அளிக்க தமிழ்நாடு பொறுப்பு ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகர் திட்டமிட்டிருந்ததாகவும், இதில் பங்கேற்குமாறு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய்க்கு ஆளுநர் அழைப்பு விடுத்திருந்ததாகவும் அதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்துள்ளார்.

அதேபோல், மலேசிய பிரதமர் சென்னைக்கு வருகை தந்து முதலமைச்சர் விஜய்யைச் சந்திக்க விருப்பம் தெரிவித்ததாகவும், இதுதொடர்பாக முதலமைச்சரின் லண்டன் பயணத்தை தள்ளிப்போடுமாறு ஆளுநர் மாளிகை தரப்பில் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டதாகவும் கூறப்படுகிறது.

எனினும், முதலமைச்சரின் வெளிநாட்டுப் பயணத் திட்டம், ஏற்கெனவே இறுதிச் செய்யப்பட்டுவிட்டதாகவும், எனவே அந்தப் பயணத்தை மாற்றியமைக்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டதாகவும் முதலமைச்சரின் வெளிநாட்டுப் பயணத் திட்டத்தை மேற்பார்வையிடும் அதிகாரி ஒருவர் கூறியுள்ளார்.

தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் விரைவில் மலேசியாவுக்கு செல்லவிருப்பதாகவும், அப்போது பிரதமர் அன்வர் இப்ராஹிமை சந்தித்துப் பேசவிருப்பதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

முதலமைச்சராகப் பதவியேற்றுக் கொண்டபோது விஜய்க்கு தொலைபேசி வாயிலாக வாழ்த்துத் தெரிவித்திருந்த மலேசிய பிரதமர் அன்வர் இப்ராஹிம், தான் பிரிக்ஸ் மாநாட்டில் பங்கேற்பதற்காக செப்டம்பர் மாதம் இந்தியாவுக்கு வரவிருப்பதாகவும், அப்போது வாய்ப்பு இருந்தால் சென்னைக்கு வருவதாகவும் தெரிவித்திருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

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TAGGED:

முதலமைச்சர் விஜய்
மலேசிய பிரதமர் அன்வர் இப்ராஹிம்
CM VIJAY LONDON TRIP
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