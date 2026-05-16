தமிழக அமைச்சர்களுக்கான இலாக்காக்கள் ஒதுக்கீடு

தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் பொதுச்செயலாளரும், அமைச்சருமான என்.ஆனந்த்திற்கு ஊரக வளர்ச்சித்துறை மற்றும் நீர்வளத்துறை ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

முதலமைச்சர் விஜய் (X/CMOTamilNadu)
Published : May 16, 2026 at 5:22 PM IST

சென்னை: தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான அரசில் அமைச்சர்களாகப் பதவியேற்றவர்களுக்கு இலாக்காக்கள் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

கடந்த மே 10-ஆம் தேதி தமிழ்நாடு முதலமைச்சராக விஜய் பதவியேற்றுக் கொண்டார். அவருடன் என்.ஆனந்த், ஆதவ் அர்ஜுனா, செங்கோட்டையன், சி.டி.ஆர்.நிர்மல்குமார், ராஜ்மோகன் உள்ளிட்ட 9 பேர் கொண்ட அமைச்சரவையும் பதவியேற்றுக் கொண்டது. அவர்களுக்கு தமிழ்நாடு பொறுப்பு ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேக்கர் பதவிப் பிரமாணம் செய்து வைத்தார்.

எனினும், கடந்த ஒரு வாரத்திற்கு மேலாக அவர்களுக்கான இலாக்காக்கள் ஒதுக்கீடு செய்யப்படாமல் இருந்து வந்தது. இந்த நிலையில் முதலமைச்சரின் பரிந்துரையின்பேரில் தமிழ்நாடு பொறுப்பு ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேக்கரின் ஒப்புதலுடன் ஆளுநர் மாளிகை அமைச்சர்களுக்கான துறைகளை ஒதுக்கீடு செய்து அதிகாரப்பூர்வமாக இன்று அறிவித்துள்ளது.

அதன்படி, உள்துறை, ஆட்சிப்பணி, காவல் பணி, மாற்றுத்திறனாளிகள் துறை, முதியோர் நலன், பெண்கள் நலன், இளைஞர் நலன், குழந்தைகள் நலன், நகராட்சி நிர்வாகம், குடிநீர் விநியோகம் ஆகிய துறைகள் முதலமைச்சர் விஜய் வசம் உள்ளன.

அமைச்சர் என்.ஆனந்த்திற்கு ஊரக வளர்ச்சித் துறை மற்றும் நீர்வளத்துறை, அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனாவிற்கு பொதுப்பணித்துறை மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத்துறை, அமைச்சர் அருண்ராஜுக்கு சுகாதாரம், குடும்ப நலன், மருத்துவக் கல்வித்துறை, அமைச்சர் செங்கோட்டையனுக்கு நிதித் துறை, அமைச்சர் வெங்கடரமணனுக்கு உணவுப்பொருள் வழங்கல் மற்றும் குடிமைப் பொருள் விநியோகத்துறை ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும், அமைச்சர் சி.டி.ஆர்.நிர்மல்குமாருக்கு மின்சாரம் மற்றும் சட்டத்துறை, அமைச்சர் ராஜ்மோகனுக்கு பள்ளிக்கல்வித்துறை மற்றும் தமிழ் வளர்ச்சித் துறை, அமைச்சர் பிரபுவுக்கு சுரங்கங்கள் மற்றும் கனிமங்கள் அடங்கிய இயற்கை வளங்கள் துறை, அமைச்சர் கீர்த்தனாவுக்கு தொழில் துறை மற்றும் தொழில் முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு துறை ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

துறைகள் ஒதுக்கீட்டில் கவனிக்கத்தக்க விஷயம் என்னவென்றால் கடந்த ஆட்சி காலங்களில் முன்னாள் முதலமைச்சர்கள் உள்துறை, காவல் பணி, ஆட்சிப்பணி ஆகிய துறைகள் மட்டுமே வைத்திருந்த நிலையில், தற்போது முதலமைச்சர் விஜய், பெண்கள், இளைஞர்கள், குழந்தைகள், நகராட்சி நிர்வாகம் ஆகிய துறைகளை கூடுதலாக வைத்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இந்து சமய அறநிலையத் துறை, சிறு, குறு, நடுத்தர தொழில் துறை, தகவல் தொழில்நுட்பத் துறை உள்ளிட்டத் துறைகள் அமைச்சரவை விரிவாக்கத்தை போது கூட்டணி கட்சிகளுக்கு ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

