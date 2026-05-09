கேரளாவிற்கு புறப்படும் ஆளுநர்: தமிழ்நாடு அரசியலில் தொடரும் பரபரப்பு
இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சியும் தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஆட்சியமைப்பதற்கு ஆதரவுத் தெரிவித்துள்ளதால் தவெகவின் பலம் 120 ஆக உயர்ந்துள்ளது.
Published : May 9, 2026 at 5:27 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாடு பொறுப்பு ஆளுநர் கேரளாவிற்கு செல்வதால் தமிழ்நாடு அரசியலில் பரபரப்பு தொடருகிறது.
மொத்தம் 107 சட்டமன்ற உறுப்பினர்களைக் கொண்ட தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு காங்கிரஸ், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியைத் தொடர்ந்து விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் திருமாவளவன், நிபந்தனையற்ற ஆதரவை வழங்கியுள்ளார். இதனால் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் பலம் 118 ஆக உயர்ந்துள்ளது.
இதையடுத்து தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் முதலமைச்சராவது உறுதியாகியுள்ளது. அதைத் தொடர்ந்து இன்று (மே 09) மாலை 05.00 மணிக்கு சென்னை கிண்டியில் உள்ள மக்கள் பவனுக்கு நான்காவது முறையாக செல்லும் விஜய், தமிழ்நாடு பொறுப்பு ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேக்கரை நேரில் சந்தித்து 118 சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் ஆதரவுக் கடிதத்தை வழங்கி ஆட்சியமைக்க உரிமைக் கோருகிறார்.
இந்த முறை தனது கூட்டணி கட்சிகளின் தலைவர்களுடன் சென்று விஜய் ஆளுநரைச் சந்திக்கவுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
தமிழ்நாடு அரசியலில் கடந்த நான்கு நாட்களாக நீடித்த பரபரப்புகள் அடங்குவதற்குள் தமிழ்நாடு பொறுப்பு ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேக்கர் இன்று இரவு 07.10 மணிக்கு சென்னை விமான நிலையத்தில் இருந்து கேரளாவிற்கு செல்லவிருப்பதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டிருப்பது தமிழ்நாடு அரசியல் களத்தில் மேலும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
16-வது தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்தின் காலம் நாளையுடன் நிறைவடையவுள்ள நிலையில், நாளையே பதவியேற்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் விஜய் இருக்கிறார். பதவியேற்பு விழா மேலும் தாமதமாகும் பட்சத்தில் கடும் சிக்கல்கள் ஏற்படும் என்று கூறப்படுகிறது.
இந்த சூழலில், பெரும்பான்மை எண்ணுடன் வந்தால் ஆட்சியமைக்கலாம் என்று விஜய்யிடம் ஆளுநர் தெரிவித்துள்ள நிலையில், இந்த முறை விஜய்யை நிச்சயம் ஆட்சியமைக்க ஆளுநர் அழைப்பு விடுப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அப்படியிருக்கும் பட்சத்தில், நாளையே பதவியேற்பு விழாவும் நடைபெறும் என்று தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
இதனிடையே, 2 சட்டமன்ற உறுப்பினர்களைக் கொண்ட இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சியும் தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஆட்சியமைப்பதற்கு ஆதரவு தெரிவித்துள்ளது.
அதேபோல், அமைய இருக்கும் புதிய அரசுக்கு மீண்டும் எனது நல்வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் என்று திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.