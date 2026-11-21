தனியார் பல்கலைக்கழக திருத்த மசோதாவுக்கு ஆளுநர் ஒப்புதல்: அமைச்சர் விஸ்வநாதன் தகவல்
தமிழ்நாட்டில் முதலீடுகள் செய்வதில் வெளிநாட்டு நிறுவனங்களுக்கு முன்பு இருந்த ஆர்வம் தற்போதும் தொடர்கிறது என காங்கிரஸ் மாநிலங்களவை உறுப்பினர் பிரவீன் சக்கரவர்த்தி தெரிவித்துள்ளார்.
Published : November 21, 2026 at 9:16 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாடு தனியார் பல்கலைக்கழகங்கள் (திருத்த) மசோதாவுக்கு கடந்த வாரம் ஆளுநர் ஒப்புதல் அளித்ததாக உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் விஸ்வநாதன் தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னை ராயப்பேட்டையில் உள்ள சத்தியமூர்த்தி பவனில் அகில இந்திய தொழில் வல்லுநர்கள் காங்கிரஸ் தமிழ்நாடு பிரிவின் சார்பில் மாநில வருடாந்திர உச்சி மாநாடு நடைபெற்றது.
இதில் அகில இந்திய தொழில் வல்லுநர்கள் காங்கிரஸ் துறையின் தலைவர் மது யாக்ஷி கவுட், உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் விஸ்வநாதன், மாநிலங்களவை உறுப்பினர்கள் பிரவீன் சக்கரவர்த்தி, கிறிஸ்டோபர் திலக் ஆகியோர் கலந்து கொண்டு தொழில் வல்லுநர்களுக்கு ஆலோசனைகளை வழங்கினர்.
இந்த நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் விஸ்வநாதன், “தமிழக சட்டப்பேரவையில் நிறைவேற்றப்பட்ட தனியார் பல்கலைக்கழக (திருத்த) மசோதாவுக்கு ஆளுநர் ஒப்புதல் அளித்துள்ளார். இது, தமிழ்நாடு அரசுக்கும், மக்களுக்கும் கிடைத்துள்ள மிகப்பெரிய பெருமை.
மேலும், ஆண்டுதோறும் லட்சக்கணக்கான இந்திய மாணவர்கள் உயர்கல்விக்காக ஆஸ்திரேலியா, ஜெர்மனி, அமெரிக்கா, இங்கிலாந்து உள்ளிட்ட வெளிநாடுகளுக்குச் செல்கின்றனர். இதனால் இந்தியாவின் அந்நியச் செலாவணி வெளிநாடுகளுக்குச் செல்கிறது.
வெளிநாடுகளில் கிடைக்கும் தரமான கல்வி, நவீன வகுப்பறைகள், உள்கட்டமைப்பு வசதிகள், ஆய்வகங்கள் மற்றும் ஆராய்ச்சி வாய்ப்புகள் ஆகியவற்றை தமிழ்நாட்டில் உருவாக்குவதே இந்த மசோதாவின் முக்கிய நோக்கம்.
இதன் மூலம் வெளிநாடுகளுக்கு சென்று அதிக செலவு செய்து படிக்கும் மாணவர்கள், தமிழ்நாட்டிலேயே சர்வதேசத் தரத்திலான கல்வியைப் பெறுவதற்கான வாய்ப்பு உருவாகும்.
இந்த மசோதாவைச் செயல்படுத்துவதற்கான நிலையான செயல்பாட்டு வழிமுறைகள் (SOP) மற்றும் வழிகாட்டு நெறிமுறைகளைத் தமிழக அரசு தயாரிக்க உள்ளது. அவை வெளியானதும் கூடுதல் தகவல்கள் தெரிவிக்கப்படும்” என்று அவர் தெரிவித்தார்.
தமிழ்நாட்டில் முதலீடுகள் செய்ய ஆர்வம் தொடர்கிறது
இதன் பிறகு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மாநிலங்களவை உறுப்பினர் பிரவீன் சக்கரவர்த்தி, “2009-ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற தேர்தலில் காங்கிரஸ் கட்சி, பெரிய நகரங்கள் மற்றும் நகர்ப்புற மாவட்டங்களில் மிகப்பெரிய வெற்றியைப் பெற்றது.
ஆனால், அதற்குப் பிறகு 2014, 2019, 2024 ஆகிய தேர்தல்களில் தமிழ்நாட்டின் குறிப்பிட்ட மாவட்டங்கள் மற்றும் தொகுதிகளில் காங்கிரஸ் கட்சி பலவீனமடைந்துள்ளது. அந்தப் பகுதிகளில் கட்சியை மீண்டும் பலப்படுத்த வேண்டும் என்பது ராகுல் காந்தியின் தெளிவான விருப்பமாக உள்ளது.
இதனைச் செயல்படுத்துவதற்கான அடித்தளமாக அகில இந்திய தொழில்முறை காங்கிரஸ் (All India Professionals Congress) செயல்படும். அதன் புதிய தலைவராகப் பொறுப்பேற்றுள்ள மதுயாஷ்கி கவுட், தெலங்கானாவைச் சேர்ந்தவர். அவர் இரண்டு முறை மக்களவை உறுப்பினராக இருந்தவர்.
குறிப்பாக, 2009-ஆம் ஆண்டு காங்கிரஸ் வெற்றி பெற்றபோது நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக இருந்தவர். எனவே, நகர்ப்புற மாவட்டங்களில் காங்கிரஸ் கட்சியை வலுப்படுத்துவதில் அகில இந்திய தொழில்முறை காங்கிரஸ் கவனம் செலுத்தும்.
தமிழ்நாட்டில் இருந்து ஆந்திராவுக்கு எந்த நிறுவனம் சென்றது? தமிழ்நாட்டிற்கு வரவிருந்த முதலீடு வேறு மாநிலத்துக்குச் சென்றதற்கான ஆதாரம் என்ன? இதுபோன்ற குற்றச்சாட்டுகளுக்கு உரிய தரவுகள் உள்ளனவா
தமிழ்நாட்டில் முதலீடுகள் செய்வதில் வெளிநாட்டு நிறுவனங்களுக்கு முன்பு இருந்த ஆர்வம் தற்போதும் தொடர்கிறது. முதலீடுகளின் அளவிலும், வெளிநாட்டு நிறுவனங்களின் முதலீடு செய்யும் எண்ணத்திலும் எந்த மாற்றமும் இல்லை.
டெல்லிக்கு வரும் வெளிநாட்டு தூதர்கள் மற்றும் துணைத் தூதர்கள்கூட தமிழ்நாட்டில் அதிக முதலீடுகளைச் செய்ய விரும்புகின்றனர். எனவே, தமிழ்நாட்டின் முதலீடுகள் தொடர்பாகத் தேவையற்ற சர்ச்சைகளைக் கிளப்புவதற்குப் பதிலாக, ஆக்கப்பூர்வமான அணுகுமுறையுடன் விவாதிக்க வேண்டும்” என்று அவர் தெரிவித்தார்.