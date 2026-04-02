அமைச்சரவை முடிவை நிராகரிக்க ஆளுநருக்கு அதிகாரம் இல்லை - உயர்நீதிமன்றம் முக்கிய தீர்ப்பு
ஆளுநர் என்பவர், அமைச்சரவையின் ஆலோசனை மற்றும் பரிந்துரையின்படியே செயல்பட முடியும் என்று ஏற்கெனவே உச்சநீதிமன்ற 7 நீதிபதிகள் அமர்வு உறுதிப்படுத்தி உள்ளது என மாநில தலைமை குற்றவியல் வழக்குரைஞர் அசன் முகம்மது ஜின்னா வாதிட்டார்.
Published : April 2, 2026 at 4:43 PM IST
சென்னை: கைதிகளை முன் கூட்டியே விடுதலை செய்வது மற்றும் தண்டனையை குறைப்பது போன்ற விவகாரங்களில், அமைச்சரவையின் முடிவை நிராகரிக்க ஆளுநருக்கு தன்னிச்சையாக அதிகாரம் கிடையாது என்று சென்னை உயர்நீதிமன்ற முழு அமர்வு தீர்ப்பளித்துள்ளது.
சிதம்பரம் அண்ணாமலை பல்கலைக்கழக மாணவன் நாவரசு கொலை வழக்கில், ஆயுள் தண்டனை விதிக்கப்பட்ட ஜான் டேவிட்டை முன்கூட்டி விடுதலை செய்ய ஆளுநருக்கு தமிழக அமைச்சரவை பரிந்துரை செய்தது. தமிழக அமைச்சரவையின் இந்த பரிந்துரையை ஆளுநர் நிராகரித்ததை எதிர்த்து, தமிழ்நாடு அரசு சார்பிலும், ஜான் டேவிட் சார்பிலும் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் பல்வேறு வழக்குகள் தாக்கல் செய்யப்பட்டன.
இந்த வழக்குகளை விசாரித்த நீதிபதிகள் எம்.எஸ்.ரமேஷ் மற்றும் லட்சுமி நாராயணன் ஆகியோர், மாறுபட்ட தீர்ப்புகளை வழங்கினர். இதனால், கைதிகளின் தண்டனை குறைப்பு மற்றும் முன்கூட்டியே விடுதலை செய்யும் அரசின் அமைச்சரவை முடிவுக்கு ஆளுநர் கட்டுப்பட்டவரா? எந்தெந்த சூழல்களில் ஆளுநர் தன்னிச்சையாக செயல்பட முடியும்? என்பது குறித்து 3 நீதிபதிகள் கொண்ட அமர்வு விசாரிக்க பரிந்துரை செய்யப்பட்டது.
அதன்படி, இந்த வழக்கு நீதிபதிகள் ஏ.டி.ஜெகதீஷ் சந்திரா, ஜி.கே. இளந்திரையன் மற்றும் சுந்தர் மோகன் ஆகியோரை கொண்ட அமர்வு முன் கடந்த முறை விசாரணைக்கு வந்த போது, அரசு தரப்பில் மாநில தலைமை குற்றவியல் வழக்குரைஞர் அசன் முகம்மது ஜின்னா ஆஜராகி வாதிட்டார்.
அப்போது அவர், "அரசியலமைப்பின்படி அமைச்சரவையின் பரிந்துரையின்படியே ஆளுநர் செயல்பட முடியும். மேலும், ஆளுநர் மாநில அரசின் நிர்வாக செயல்பாடுகளில் தனிப்பட்ட முறையில் முடிவெடுக்க முடியாது. அமைச்சரவையின் ஆலோசனை மற்றும் பரிந்துரையின்படியே செயல்பட முடியும் என்று உச்ச நீதிமன்ற 7 நீதிபதிகள் அடங்கிய அமர்வு உறுதிப்படுத்தி உள்ளது.
ஆளுநர் பெயரளவிலான தலைவர் (Symbolic Head) மட்டுமே. முன் கூட்டியே விடுதலை செய்யும் அமைச்சரவையின் முடிவுகளில் ஆளுநர் ஒப்புதலின்றி கூட அரசு உத்தரவு பிறப்பிக்க முடியும் என்று உச்சநீதிமன்றத்தின் ஐந்து நீதிபதிகள் அமர்வு கூறியுள்ளது.
அதன் அடிப்படையில் தான் பேரறிவாளன் வழக்கில், உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது. எனவே, கைதிகளை முன்கூட்டியே விடுதலை செய்வதற்கு அமைச்சரவை எடுத்த முடிவை நிராகரிக்க ஆளுநருக்கு அதிகாரம் இல்லை" என்று வாதிட்டார்.
இதையடுத்து, வழக்கின் தீர்ப்பை தேதி குறிப்பிடாமல் நீதிபதிகள் ஒத்தி வைத்திருந்தனர். இந்நிலையில், இந்த வழக்கில் நீதிபதிகள் இன்று தீர்ப்பளித்தனர். அப்போது, "கைதிகளின் தண்டனை குறைப்பு மற்றும் முன் கூட்டியே விடுதலை செய்யும் அமைச்சரவை முடிவை தன்னிச்சையாக நிராகரிக்கும் அதிகாரம் ஆளுநருக்கு கிடையாது. ஆளுநர் அமைச்சரவையின் முடிவுக்கு கட்டுப்பட்டவர்" என்று தீர்ப்பளித்தனர்.