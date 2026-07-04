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ஆளுநர் மாளிகையில் பொதுமக்கள் தங்கள் பிரச்சனைகளை தெரிவிக்கலாம் - ஆளுநர் அர்லேகர்

மக்கள் கொண்டு வரும் பிரச்சனைகளுக்கு, தமிழ்நாட்டில் புதிதாக ஆட்சி அமைத்துள்ள அரசின் முதலமைச்சரை தொடர்பு கொண்டு தீர்வு காண முயற்சிக்கிறேன் என ஆளுநர் அர்லேகர் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாடு ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகர்
தமிழ்நாடு ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 4, 2026 at 7:00 PM IST

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சென்னை: ஆளுநர் மாளிகையில், பொதுமக்கள் தங்களின் பிரச்சனைகளை தெரிவிக்கலாம் என ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகர் தெரிவித்துள்ளார்.

கிண்டி லோக் பவனில் உள்ள பாரதியார் மண்டபத்தில் நடைபெற்ற “சமராசத்தின் பில்கிரிம்” நூல் வெளியீட்டு விழாவில், தமிழ்நாடு ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகர் சிறப்பு விருந்தினராகக் கலந்து கொண்டு உரையாற்றினார்.

அப்போது ஆளுநர் பேசுகையில், ”உயர்ந்த ஜாதி, தாழ்ந்த ஜாதி போன்ற நடைமுறைகள் நமது நடத்தையின் மூலம் உருவானது. சாதி ரீதியான பிரிவினையை நம்மிடம் யாரும் கற்றுக் கொடுக்கவில்லை, இது நம் நடத்தையின் மூலம் உருவானதாகும்.

இந்தியாவில் சாதி ரீதியான பிரிவினை வாதம் ஆங்கிலேயர் ஆட்சியில் உருவானது. அவர்கள் வகுத்த சாதியின் மூலமாக, பழங்குடியினர் உருவானார்கள். அதன் காரணமாக, நமது பழங்குடியின சகோதரர்கள், தீண்டதகாதவர்களாகவும் திருடர்களாகவும் முத்திரையிடப்பட்டனர். இது போன்ற சாதி பிரிவினைவாதம் நான் மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் மட்டும்தான் இருந்தது என சிறுவயதில் எண்ணினேன். ஆனால் சாதி பிரிவினைவாதம் மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் மட்டுமல்ல, இந்தியா முழுவதிலும் இருந்ததை உணர்ந்தேன்.

ஆங்கிலேயர் ஆட்சி காலத்தில் ஒரு சமூகத்தை சார்ந்த ஒருவர் குற்றம் செய்தால், அந்த குற்றத்தை ஒரு சமூகமே செய்ததாக ஆங்கிலேயர்கள் நினைத்தனர். இதனால் அந்த மொத்த சமூகமும் தண்டிக்கப்பட்டது. இதே போன்ற கண்ணோட்டத்தை ஆங்கிலேயர்கள் இந்தியாவிற்கு அறிமுகம் செய்தனர். மேலும் அது போன்ற நடைமுறைகளை அவர்களுக்கு சாதகமாக உருவாக்கினார்கள், ஆனால் சுதந்திரம் அடைந்த பின்பும் இந்தியாவில் அது தொடர்கிறது” என கூறினார்.

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தொடர்ந்து மக்கள் பிரச்சனை குறித்து பேசிய ஆளுநர் அர்லேகர், “நமது சகோதர சகோதரிகளின் தேவைகள் மற்றும் பிரச்சனைகளை தெரிந்து கொண்டு, நாம் அதற்கு தீர்வு காண வேண்டும். லோக் பவன் என்றும் மக்களுடன் இருக்கும், பொதுமக்கள் சார்ந்த பிரச்சனைகளை லோக் பவனுக்கு கொண்டு வாருங்கள்.

நம்மால் முடிந்தவரை அதற்கு தீர்வு காண்போம். அவ்வாறு மக்கள் கொண்டு வரும் பிரச்சனைகளுக்கு, தமிழ்நாட்டில் புதிதாக ஆட்சி அமைத்துள்ள அரசின் முதலமைச்சரை தொடர்பு கொண்டு தீர்வு காண முயற்சிக்கிறேன். ஆளுநரிடமும், தமிழ்நாடு அரசிடமும் இருந்து எதை எதிர்பார்க்கிறீர்களோ, அதனை மக்கள் லோக் பவனில் தெரிவிக்கலாம். நாம் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து தீர்வு காண்போம்” என தெரிவித்தார்.

TAGGED:

PUBLIC GRIEVANCES AT LOK BHAVAN
ஆளுநர் அர்லேகர்
ஆளுநர் மாளிகை
GOVERNOR ARLEKAR

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