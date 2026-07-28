மாணவர்கள் எதிர்ப்பு எதிரொலி: 871 பேருக்கு நேரடியாக பட்டம் வழங்கிய ஆளுநர் அர்லேகர்

மாணவர்கள் எதிர்ப்பு எதிரொலி: 871 பேருக்கு நேரடியாக பட்டம் வழங்கிய ஆளுநர் அர்லேகர்
ஆளுநரின் கைகளில் இருந்து பட்டங்களைப் பெற வேண்டும் என்பது மாணவர்களின் உரிமை. அவர்கள் முன்வைத்த கோரிக்கையில் எந்தத் தவறும் இல்லை என ஆளுநர் அர்லேகர் கூறினார்.
Published : July 28, 2026 at 5:55 PM IST
திருநெல்வேலி: மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழக மாணவர்களின் கடும் எதிர்ப்பை தொடர்ந்து, தகுதிவாய்ந்த 840 பேருக்கும் தமிழக ஆளுநர் அர்லேகர் பட்டங்களை வழங்கினார்.
திருநெல்வேலி மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகத்தின் 33-வது பட்டமளிப்பு விழா, பல்கலைக்கழக வளாகத்தில் உள்ள வ.உ.சி. அரங்கில் இன்று நடைபெற்றது. தமிழக ஆளுநரும், பல்கலைக்கழக வேந்தருமான ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகர், இந்நிகழ்ச்சியில் சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்று மாணவர்களுக்கு பட்டங்களை வழங்குவதாக அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
மொத்தம் 37,877 மாணவ-மாணவிகள் பட்டம் பெற தகுதியாக இருந்த போதிலும், ஆளுநரிடம் நேரடியாக பட்டம் பெற 871 பேர் மட்டுமே தகுதி பெற்றிருந்தனர். அவர்களில் 758 முனைவர் பட்டதாரிகள் ஆவர். மீதமுள்ள 113 பேர் தங்கப்பதக்கம் பெற்றவர்கள்.
இதனிடையே, ஆளுநரிடம் பட்டம் பெற தகுதியான 871 மாணவர்களில், தங்கப்பதக்கம் பெற்ற 113 பேருக்கு மட்டுமே ஆளுநர் நேரடியாக பட்டங்களை வழங்குவார் என நிகழ்ச்சிக்கு முன்னதாக அறிவிக்கப்பட்டது. இதற்கு மற்ற மாணவர்கள் எதிர்ப்பு கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர்.
"சென்னை உள்ளிட்ட பல்வேறு நகரங்களில் இருந்து பட்டம் பெற வந்திருக்கிறோம். 6 ஆண்டுகளாக இந்த ஒரு தருணத்துக்காகவே காத்திருந்தோம். ஆனால், ஆளுநர் எங்களுக்கு பட்டம் வழங்க மாட்டார் என இப்போது சொல்கிறார்கள்" என அந்த மாணவர்கள் வேதனையுடன் தெரிவித்தனர்.
மாணவர்களின் எதிர்ப்பால் அரங்கமே பரபரப்பாக காணப்பட்டது. இதையடுத்து, ஆளுநரிடம் பல்கலைக்கழக நிர்வாகிகள் இதுதொடர்பாக பேசினர். பின்னர், ஆளுநர் அர்லேகர் மேற்குறிப்பிட்ட அனைத்து மாணவர்களுக்கும் பட்டங்களை வழங்கினார்.
தொடர்ந்து, மாணவர்கள் மத்தியில் உரையாற்றிய ஆளுநர், "பல்கலைக்கழக வேந்தரான ஆளுநரின் கைகளில் இருந்து பட்டங்களைப் பெற வேண்டும் என்பது மாணவர்களின் உரிமை. அவர்கள் முன்வைத்த கோரிக்கையில் எந்தத் தவறும் இல்லை.
உங்களின் உரிமையை எந்த நிலையிலும் புறக்கணிக்கமாட்டேன். மாணவர்கள் அமைதியாகவும், புன்னகையுடனும் பட்டங்களை பெற்று சென்றது எனக்கு பெருமை அளிக்கிறது.
தமிழர்களின் கலாச்சாரம் இந்தியாவிற்கே முன்னோடியாக திகழ்கிறது. இங்குள்ள மாணவர்களின் முகங்களை பார்க்கும்போது, பிரகாசமான இந்தியாவின் எதிர்காலத்தை பார்க்க முடிகிறது.
டெல்லி ஜந்தர் மந்தரில் சிலர் தங்களது உரிமைகளுக்காக போராடிய நிலையில், இங்கு நீங்கள் தங்களது அறிவை விரிவுபடுத்துவதற்காக பட்டங்களை பெற அமைதியாக காத்திருந்தீர்கள்.
பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் ‘விக்சித் பாரத் 2047’ என்ற வளர்ச்சியடைந்த பாரதம் என்ற இலக்கை அடைய இளைஞர்களாகிய நீங்கள், உங்களின் பங்களிப்பை வழங்க வேண்டும்.
அரசின் திட்டங்களை மாணவர்கள் முழுமையாக பயன்படுத்தி வாழ்க்கையில் முன்னேற வேண்டும். இந்தியாவின் அனைத்து வெற்றிகளிலும் தமிழக மாணவர்கள் மற்றும் இளைஞர்களின் பங்கு இருக்க வேண்டும்" என ஆளுநர் அர்லேகர் பேசினார்.
பொதுவாக, பட்டமளிப்பு விழாக்களில் ஆளுநர் அர்லேகர் பேசுவதில்லை. ஆனால் வழக்கத்தை மீறி இன்று ஆளுநர் உரையாற்றியது குறிப்பிடத்தக்கது.
அடுத்தடுத்த சர்ச்சை
இவ்விழாவில் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து மூன்றாவதாகவே பாடப்பட்டது. இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் வகையில் தமிழக கல்வித்துறை அமைச்சர் விஸ்வநாதன் மற்றும் நெல்லை தொகுதி தவெக சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஆர்.எஸ். முருகன் ஆகியோர் பட்டமளிப்பு விழாவில் இன்று பங்கேற்கவில்லை.
தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து இயற்றிய மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பிள்ளையின் பெயரைக் கொண்ட பல்கலைக்கழகத்தில் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து கடைசியாக பாடப்பட்டது தமிழ் ஆர்வலர்கள் இடையே கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
விஐபிக்கள் மிஸ்சிங்
இதேபோல், இன்று நடைபெற்ற பட்டமளிப்பு விழாவில் சிறப்பு நிகழ்வாக தமிழக காவல்துறை டிஜிபி மகேஷ்குமார் அகர்வால், மும்பை மாநில காவல் துணை ஆணையர், நீதிபதி ஒருவர் என மூன்று முக்கிய விஐபிகள் முனைவர் பட்டம் பெறுவதாக இருந்தது.