மது ஒழிப்பு: காந்தி பிறந்த நாளில் அரசுக்கு சௌமியா அன்புமணி கோரிக்கை
தமிழ்நாடு அரசு முறையான 'மது ஒழிப்பு கொள்கை' மற்றும் அதற்கான தெளிவான செயல் திட்டத்தை உடனடியாக உருவாக்க வேண்டும் என்றும் சௌமியா அன்புமணி வலியுறுத்தியுள்ளார்.
Published : October 2, 2026 at 5:56 PM IST
சென்னை: மது விற்பனைக்கு அரசு இலக்கு நிர்ணயம் செய்யக்கூடாது, மது ஒழிப்பு கொள்கையைதான் அரசு செயல்படுத்த வேண்டும் என சௌமியா அன்புமணி கூறியுள்ளார்.
காந்தியின் பிறந்தநாளான இன்று (அக்டோபர் 2) தமிழ்நாட்டில் மது மற்றும் அதனால் ஏற்படும் சமூகக் கேடுகளை முழுமையாக ஒழிக்கும் நோக்குடன், பசுமைத் தாயகம் அமைப்பின் தலைவரும், பாமக சட்டமன்றக் குழு தலைவருமான சௌமியா அன்புமணி 'மது இல்லா தமிழகம்' என்ற புதிய மக்கள் இயக்கத்தை சென்னை தி.நகரில் உள்ள தனியார் நட்சத்திர விடுதியில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் தொடங்கி வைத்தார்.
பின்னர் அவர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார். அப்போது பேசிய அவர், " 'மது இல்லா தமிழகம்' இயக்கம் முழுக்க முழுக்க பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளின் பாதுகாப்பு, நலன் கருதியே தொடங்கப்பட்டுள்ளது.
மதுவினால் குடும்ப அமைதி குலைந்து, பெண்களும் குழந்தைகளுமே அதிகம் பாதிக்கப்படுகின்றனர். இன்றைய காலகட்டத்தில் பள்ளி, கல்லூரி மாணவர்களிடையே குடிப்பழக்கம் வேகமாகப் பரவி வருவது மிகுந்த அதிர்ச்சியளிக்கிறது. பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு அருகிலேயே மிக எளிதாக மதுபானங்கள் கிடைக்கும் நிலை உள்ளது வேதனைக்குரியது.
கள்ளக்குறிச்சியில் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் அருகிலேயே கள்ளச்சாராயம் விற்பனை செய்யப்பட்டது. அதைத் தடுத்து நிறுத்தாத காரணத்தால்தான் அத்தனை உயிர்கள் பலியாகின. இது நிர்வாகத்தின் மெத்தனத்தையே காட்டுகிறது.
தமிழ்நாடு அரசு முறையான 'மது ஒழிப்பு கொள்கை' மற்றும் அதற்கான தெளிவான செயல்திட்டத்தை உடனடியாக உருவாக்க வேண்டும். அரசு மது விற்பனைக்கு இலக்கு நிர்ணயிக்கக் கூடாது. அரசு தனது கொள்கையின் மூலம் படிப்படியாக மதுக்கடைகளை மூட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
உறுதியான நிலைப்பாடு எடுத்தால் தமிழ்நாட்டில் மது ஒழிப்பை நம்மால் கண்டிப்பாகச் சாத்தியப்படுத்த முடியும். மது ஒழிப்பு இயக்கத்தின் சார்பில் தமிழ்நாடு முழுவதும் பிரச்சாரம் செய்ய உள்ளோம். அதிகளவு பெண்கள் மது ஒழிக்கப்பட வேண்டும் என கூறியுள்ளனர்.
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மதுவினால் 2 தலைமுறையினர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். அடுத்து வரும் தலைமுறையும் பாதிக்கப்பட கூடாது என பெண்கள் கருதுகின்றனர். மதுவினால் இறந்தவர்களினால் விதவைகள் அதிகளவில் உள்ளனர். மது அருந்துவதில் ஆண், பெண் என யாராக இருந்தாலும் அது தவறானது. கள் உள்ளிட்ட போதைப் பொருட்களும் தவறானது. போதைப் பொருட்கள் எங்கும் கிடைக்காத வகையில் அரசு இரும்புக்கரம் கொண்டு அடக்கிட வேண்டும்.
மது விற்பனைக்கு அரசு இலக்கு நிர்ணயம் செய்யக்கூடாது. மது ஒழிப்பு கொள்கையைதான் அரசு செயல்படுத்த வேண்டும். டாஸ்மாக் கடைகளில் அரசுத் தான் மது விற்பனை செய்கிறது. எங்களின் பிரச்சாரத்தின் போது மதுவிற்கு எதிராக பிரச்சாரம் செய்யும்போது, அது மது உற்பத்தி ஆலைகளுக்கும் எதிராகத்தான் இருக்கும். குடி நோயாளிகளை குறைக்க அரசு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும்" என தெரிவித்தார்.