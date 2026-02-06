டிஜிட்டல் யுகத்தில் மண் தரையில் அமர்ந்து படிக்கும் மாணவர்கள் - அரசு பள்ளியின் பரிதாப நிலை
டிஜிட்டல் ஸ்மார்ட் கிளாஸ், ஆன்லைன் வகுப்பு என கல்வி கற்கும் முறை தொழில்நுட்ப ரீதியாக மேம்பட்டு வரும் இந்த காலத்தில், அரசு பள்ளியில் ஒன்றில் போதிய இடவசதி இல்லாத அவல நிலை நீடித்து வருகிறது.
Published : February 6, 2026 at 4:24 PM IST
இரா.மணிகண்டன்
பள்ளியில் போதிய இட வசதி இல்லாததால் மாணவர்கள் வெட்ட வெளியில் தரையில் அமர்ந்து படிக்கின்றனர். இதுதொடர்பாக மாவட்ட ஆட்சியர் உட்பட அதிகாரிகளிடம் பலமுறை மனு கொடுத்தும் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என முதலியார்பட்டியை சேர்ந்த சமூக ஆர்வலர் அப்துல் காதர் வேதனை கூறியுள்ளார்
ஆதிகாலம் தொடங்கி டிஜிட்டல் காலமான தற்போது வரை கல்வி என்பது மனிதனுக்கு மிக இன்றியமையாத ஒன்றாக இருந்து வருகிறது ஆனால் சுமார் 50 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கல்வி என்பது சிலருக்கு மட்டுமே எளிதில் கிடைத்தது. சமூக ரீதியாகவும், பொருளாதார ரீதியாகவும் பலருக்கு கல்வி மறுக்கப்பட்ட நிலையில் பல தலைவர்களின் முயற்சியால் அனைவருக்கும் கல்வி கிடைக்கும் நிலை நாளடைவில் ஏற்பட்டது.
இது போன்ற சூழ்நிலையில், தென்காசி மாவட்டத்தில் உள்ள அரசு மேல்நிலைப்பள்ளியில் போதிய வகுப்பறை வசதி இல்லாத அவல நிலை பல ஆண்டுகாலமாக நீடித்து வருகிறது. தென்காசி மாவட்டம் கடையம் அருகே முதலியார்பட்டி என்ற கிராமத்தில் ரயில்வே கேட் அருகில் அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி அமைந்துள்ளது. உயர்நிலைப் பள்ளியாக செயல்பட்டு வந்த முதலியார்பட்டி பள்ளி, கடந்த 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மேல்நிலைப் பள்ளியாக தரம் உயர்த்தப்பட்டது. 289 மாணவிகள் 247 மாணவர்கள் என மொத்தம் 536 மாணவர்கள் இப்பள்ளியில் பயின்று வருகின்றனர். இப்பள்ளியில் தலைமை ஆசிரியர் உள்பட மொத்தம் 22 பேர் இந்த பள்ளியில் பணியாற்றி வருகின்றனர்.
மண் தரையில் அமர்ந்து படிக்கும் மாணவர்கள்
இந்த முதலியார்பட்டி கிராமத்தை சுற்றி உள்ள 15 சிறு கிராமங்களை சேர்ந்த மாணவர்களும் இப்பள்ளியில் படித்து வருகின்றனர். ஆனாலும் பள்ளியில் போதிய கழிவறை வசதிகள் இல்லை. மேலும், பள்ளியில் போதிய இட வசதி இல்லாததால், ஒரே வகுப்பறையில் இரண்டு வகுப்புகளை நடத்தியும், மண் தரையில் மாணவர்களை அமர்த்தி வகுப்புகள் நடத்தியும் ஆசிரியர்கள் சமாளித்து வருகின்றனர். மண் தரையில் அமர்ந்து படிக்கும் மாணவர்களுக்கு உடல் ரீதியாகவும் பாதிப்புகள் ஏற்படுகிறது.
இதனிடையே பள்ளி வளாகத்தில் தமிழ்நாடு அரசின் கதர் கிராம தொழில் வாரியத்துக்கு சொந்தமான இடத்தில் ஷீட்டுகளால் மேற்கூரை அமைக்கப்பட்ட கட்டடம் ஒன்று கட்டப்பட்டுள்ளது. தற்சமயம் 8 மற்றும் 9ஆம் வகுப்பு மாணவர்களை அந்த கட்டடத்தில் வைத்து ஆசிரியர்கள் வகுப்பு எடுத்து வருகிறார்கள். ஆனால் மேற்கூரைக்கும், கட்டடத்துக்கும் இடையே இடைவெளி இருப்பதால் மழை காலத்தில் மழை நீர் வகுப்பறைக்குள் செல்லும் நிலை உள்ளது. இதுபோன்ற பல்வேறு சிரமங்களை எதிர்கொள்வதால் இப்பள்ளியில் மாணவர்கள் எண்ணிக்கை பெருமளவில் குறைந்துள்ளது. சுமார் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இங்கு 900 மாணவர்கள் படித்த நிலையில், தற்போது மாணவர்கள் எண்ணிக்கை 536 ஆக சரிந்துள்ளது.
அடிப்படை வசதிகள் கூட இல்லாததால் இந்த ஊரின் சுற்றுவட்டார பகுதி மாணவர்கள் தனியார் பள்ளிகளுக்கு செல்லும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. இப்பள்ளியின் அவலநிலை குறித்து அறிந்து ஈடிவி பாரத் செய்திக்குழு முதலியார்பட்டி கிராமத்திற்கு பயணம் செய்தது. தென்காசி ரயில்வே கேட் அருகே முக்கிய சாலையில் மிகச் சிறிய கட்டடத்துடன் அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி ஒரு தொடக்கப்பள்ளி போல் காட்சியளித்தது. பகல் 12 மணியளவில் சுட்டெரிக்கும் வெயிலில் மாணவர்கள் சிரமப்பட்டு, வகுப்புகளை கவனித்து கொண்டிருந்தனர்.
கூடுதல் வகுப்பறைகள் கட்டித் தருமாறு கல்வித்துறை அதிகாரிகளை வலியுறுத்தி வருவதாக கூறிய தலைமை ஆசிரியர் முத்துலட்சுமி, போதிய இடவசதி இல்லாததால் மாணவர்கள் எண்ணிக்கை 900லிருந்து 536ஆக குறைந்துள்ளதாக வருத்தத்துடன் தெரிவித்தார்.
மேலும் அவர் பேசுகையில், ”கதர் கிராம தொழில் வாரியத்துக்கு சொந்தமான இடத்தில் தற்காலிகமாக வகுப்புகள் எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. அந்த கட்டிடம் எங்களுக்கு சொந்தமானது அல்ல, அதனை நிரந்தரமாக பள்ளிக்கு எழுதி தரும்படி ஊர் மக்கள் சார்பில் கோரிக்கை வைக்கப்பட்டுள்ளது. மற்றபடி கல்வியிலும், கலை நிகழ்விலும் எங்கள் மாணவர்கள் சிறப்பாக செயல்பட்டு வருகின்றனர்” என கூறினார்.
இதுகுறித்து முதலியார்பட்டியை சேர்ந்த சமூக ஆர்வலர் அப்துல் காதர் நம்மிடம் கூறுகையில், எங்கள் ஊரில் செயல்பட்டு வரும் அரசு பள்ளிக்கு இட வசதி கேட்டு பத்து ஆண்டுகளாக போராடி வருகிறோம். கடந்த ஆண்டு 600க்கும் மேற்பட்டோர் எங்கள் ஊர் பள்ளியில் பயின்ற நிலையில், ஒரே ஆண்டில் 100 பேர் குறைந்துள்ளனர். சமீபகாலமாக அனைத்து அரசு பள்ளிகளிலும் மாணவர்கள் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வரும் நிலையில் எங்கள் பள்ளியில் மட்டும் இந்த ஆண்டில் 100 மாணவர்கள் எண்ணிக்கை குறைந்துள்ளது.
மைதானம், கழிவறை என எந்த ஒரு வசதியும் இங்கு இல்லை. இட வசதி இல்லாததால் மாணவர்கள் வெட்ட வெளியில் தரையில் அமர்ந்து படிக்கின்றனர். இதுதொடர்பாக மாவட்ட ஆட்சியர் உட்பட அதிகாரிகளிடம் பலமுறை மனு கொடுத்து விட்டோம். ஒருமுறை சிறை நிரப்பும் போராட்டமும் நடத்தினோம். ஆனாலும் அரசு இதுவரை எங்கள் பள்ளியை கண்டு கொள்ளவில்லை. மாவட்ட ஆட்சியரிடம் கேட்டால் நிதி இல்லை என தட்டிக் கழித்து விட்டார்” என கூறினார்.
இது குறித்து பள்ளி மேலாண்மை குழு தலைவி பரிதா பானு நம்மிடம் கூறுகையில், "எங்கள் பள்ளியில் போதிய இடவசதி இல்லாததால் மாணவர்கள் தரையில் அமர்ந்து படிக்கிறார்கள் ஆரம்பத்தில் 900 பேர் வரை படித்த நிலையில் தற்போது 500 பேர் தான் படிக்கின்றனர். மண் தரையில் அமர்வதால் மாணவர்களுக்கு உடல் ரீதியாகவும் பிரச்சனை ஏற்படுகிறது. பள்ளி மேலாண்மை குழுத் தலைவியாக மாவட்ட ஆட்சியர் மற்றும் அதிகாரிகளிடம் தொடர்ச்சியாக நாங்கள் மனு கொடுத்து வருகிறோம். எனவே அரசு உடனடியாக எங்கள் பள்ளிக்கு இட வசதி ஏற்படுத்தி தர வேண்டும்" என்று கூறினார்.
இந்த விவகாரம் குறித்து தென்காசி மாவட்ட கல்வித்துறை அதிகாரி, நமது ஈடிவி பாரத் செய்தியாளரிடம் தொலைபேசியில் பேசுகையில், “முதலியார்பட்டி பள்ளி பிரச்சனை பல ஆண்டுகளாக இருந்து வருகிறது. இந்த விவகாரத்தை நாங்கள் மாவட்ட ஆட்சியர் வரை கொண்டு சென்று விட்டோம். எங்கள் சார்பில் அனைத்து முயற்சிகளும் எடுக்கப்பட்டுள்ளது. பள்ளிக்கரையில் தனியார் நிலங்கள் இருந்தும், அதனை பள்ளிக்கு கொடுக்க நிலத்தின் சொந்தக்காரர்கள் முன்வரவில்லை. அரசு ஒரு புறம் முயற்சி மேற்கொண்டாலும், ஊர் மக்களும் ஒத்துழைப்பு கொடுத்தால் அந்த பள்ளியில் நடைபெறும் இடப் பிரச்சனைக்கு தீர்வு கிடைக்கும். எங்கள் சார்பில் அங்கு கூடுதல் வகுப்பறைகள் அமைக்க அனைத்து முயற்சிகளையும் ஏற்படுத்தி வருகிறோம்” என்று கூறினார்.
பள்ளி பிரச்சனைக்கு தீர்வு என்ன?
இந்த விவகாரம் தொடர்பாக ஈடிவி பாரத் சார்பில் கள ஆய்வு செய்ததில் நமக்கு சில தகவல்கள் கிடைத்துள்ளது அதன்படி, தமிழ்நாடு அரசின் கதர் கிராம தொழில் வாரியத்திற்கு சொந்தமாக பள்ளிக்கு மிக அருகில் 31 சென்ட் காலி இடம் உள்ளது. இந்த காலியிடத்தை பள்ளிக்கல்வித்துறைக்கு எழுதிக் கொடுக்க அரசு முன்வர வேண்டும் என கோரிக்கை வைக்கப்பட்டது.
இதுதொடர்பாக ஆவண ரீதியாக நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்ட நிலையில், இடத்தை கல்வித்துறைக்கு மாற்றி எழுத சுமார் 18 லட்சம் வரை பணம் தேவைப்பட்டுள்ளது. அந்த பணத்தை ஊர் மக்கள் சார்பில் வழங்கும்படி கல்வித்துறை அதிகாரிகள் கூறியுள்ளனர். ஆனால் தங்களால் அவ்வளவு பணம் திரட்ட முடியாது என மக்கள் கூறியதால் அந்த முயற்சியை கல்வித்துறை அதிகாரிகள் கிடப்பில் போட்டிருப்பதும் தெரியவந்துள்ளது. எனவே அரசு நினைத்தால் சிறப்பு நிதி ஒதுக்கி அந்த இடத்தை கல்வித்துறைக்கு மாற்றி தர முடியும் என்பது ஊர் மக்களின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் தனியார் பள்ளிகளுக்கு இணையாக அரசு பள்ளிகளும் நவீன தொழில்நுட்பங்களுடன் மேம்படுத்தப்பட்டு வரும் நிலையில், தென்காசி மாவட்டத்தில் முக்கிய பகுதியில் உள்ள முதலியார்பட்டி அரசுப் பள்ளிக்கு எப்போதும் விடிவுகாலம் பிறக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பில் ஊர் மக்கள் உள்ளனர்.