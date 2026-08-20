மது போதையில் காவலரை அறைந்த அரசு பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் கைது
விசாரணையில் காவலரை தாக்கியது கடநாடு பள்ளியில் தலைமை ஆசிரியராக பணியாற்றி வரும் சீனிவாசன் (57) என்பது தெரியவந்தது.
Published : August 20, 2026 at 9:50 PM IST
நீலகிரி: உதகையில் மது போதையில் அரசு பள்ளி தலைமை ஆசிரியர், காவலரின் கன்னத்தில் அறைந்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
சுற்றுலாத் தலமான நீலகிரி மாவட்டத்திற்கு உள்ளூர் மக்கள் மட்டுமின்றி வெளியூர்களில் இருந்து சுற்றுலாப் பயணிகள் அதிகம் வருவதால், இந்த மாவட்டம் எப்போதும் போக்குவரத்து நெரிசலுடன் காணப்படும்.
இதனால் சாலையில் வாகனங்கள் நீண்ட நேரம் அணிவகுத்து நிற்கும் நிலை அடிக்கடி ஏற்படும். இதை தவிர்க்க 100 மீட்டருக்கு ஒரு போலீசார் நின்று போக்குவரத்தை சீர் செய்து வருகின்றனர். இந்த நிலையில் எம்.பாலடா என்ற இடத்தில் இருந்து உதகைக்கு வந்த கார், ஒரு வாகனத்தில் உரசி விட்டு நிற்காமல் சென்றுள்ளது. அந்த கார், உதகை கேசினோ சந்திப்பு பகுதியிலும் ஒரு வாகனத்தின் மீது மோதிவிட்டு அங்கும் நிற்காமல் கமர்சியல் சாலை வழியாக உதகை நகருக்குள் சென்றது.
இதனை கண்டு அதிர்ச்சியடைந்த அக்கம்பக்கத்தினர் அவசர உதவி எண் மூலம் காவல் துறை தகவல் தெரிவித்தனர். இதையடுத்து போலீசார் வாக்கி டாக்கி மூலம் அனைத்து போலீசாரையும் உஷார்படுத்தினர்.
அப்போது மார்க்கெட் மணிக்கூண்டு பகுதியில் வந்து கொண்டிருந்த அந்த காரை போலீசார் தடுத்து நிறுத்தினர். காரில் இருந்து இறங்கிய நபர் தப்பிச் செல்ல முயற்சி செய்ததால், போலீசார் அவரை மடக்கிப் பிடித்தனர்.
அப்போது ஆத்திரமடைந்த அந்த நபர், சீருடையில் இருந்த காவலரின் கன்னத்தில் அறைந்துள்ளார். இதனால் அதிர்ச்சி அடைந்து நிலைகுலைந்த காவலரும், அந்த நபரை தாக்கி, மற்ற போலீசார் உதவியுடன் அவரை காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்துச் சென்றுள்ளார்.
விசாரணையில் காவலருடன் சண்டையிட்டு அவரைத் தாக்கியது, கடநாடு பள்ளியில் தலைமை ஆசிரியராக பணியாற்றி வரும் சீனிவாசன் (வயது 57) என்பதும், அவர் மது போதையில் வாகனம் ஓட்டி விபத்தை ஏற்படுத்தி விட்டு தப்பிக்க முயன்றதும் தெரியவந்தது.
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இதையடுத்து, சீனிவாசன் மீது காவல் துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து, அவரைக் கைது செய்தனர். அரசு பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் மது போதையில் காவலரை அறைந்த வீடியோ தற்போது சமூக ஊடகங்களில் பரவி வருகிறது.