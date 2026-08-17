சேதமடைந்த பள்ளிக் கட்டடம்: குழந்தைகளின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய கோரிக்கை
கட்டடத்தின் பல பகுதிகளில் ஏற்பட்டுள்ள சேதம் காரணமாக, பள்ளி எப்போது வேண்டுமானாலும் இடிந்து விழுந்து விடுமோ என்கிற அச்சம் பெற்றோர் மத்தியில் நிலவுகிறது.
Published : August 17, 2026 at 11:04 PM IST
வேலூர்: சேதமடைந்த பள்ளிக் கட்டடத்தை சீரமைத்து, அங்கு பயிலும் 50 பிஞ்சு குழந்தைகளின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
வேலூர் மாவட்டம் காட்பாடியை அடுத்த வண்டறந்தாங்கல் பகுதியில் ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப்பள்ளி செயல்பட்டு வருகிறது. கடந்த 4 தசாப்தங்களுக்கும் மேலாக, அப்பகுதி குழந்தைகளுக்கு அடிப்படை கல்வியை இப்பள்ளி வழங்கி வந்துள்ளது.
ஒன்றாம் வகுப்பு முதல் ஐந்தாம் வகுப்பு வரை தற்போது மொத்தம் 50 மாணவ, மாணவிகள் இப்பள்ளியில் கல்வி பயின்று வருகின்றனர். பல ஆண்டுகளாக ஆயிரக்கணக்கான மாணவர்களின் கல்விப் பயணத்திற்கு தொடக்கப் புள்ளியாக விளங்கிய இந்தப் பள்ளிக் கட்டடம், தற்போது ஆங்காங்கே சேதமடைந்த நிலையில் இருக்கிறது.
கட்டடத்தின் பல பகுதிகளில் ஏற்பட்டுள்ள சேதம் காரணமாக, பள்ளி எப்போது வேண்டுமானாலும் இடிந்து விழுந்து விடுமோ என்கிற அச்சம் பெற்றோர் மத்தியில் நிலவுகிறது. குறிப்பாக, மழைக்காலங்களில் மாணவர்களின் பாதுகாப்பு குறித்து பெற்றோர்கள் பயப்படும் நிலை உள்ளது.
இதனால் எப்போது என்ன ஆகுமோ என்ற அச்சத்துடன் தங்களது பிள்ளைகளை பள்ளிக்கு அனுப்புவதாக சில பெற்றோர்கள் தெரிவிக்கின்றனர். இந்நிலையில், கடந்த ஆகஸ்ட் 15 சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு நடைபெற்ற கிராம சபைக் கூட்டத்தில், இந்த பள்ளிக் கட்டடத்தின் தற்போதைய நிலை குறித்து பெற்றோர்களும், பொதுமக்களும் எடுத்துரைத்தனர்.
சேதமடைந்துள்ள பழைய பள்ளிக் கட்டடத்தை அகற்றிவிட்டு, மாணவர்களின் பாதுகாப்பை கருத்தில் கொண்டு புதிய பள்ளிக் கட்டடத்தை உடனடியாக கட்டித் தர வேண்டும் என கிராம சபைக் கூட்டத்தில் பொதுமக்கள் சார்பில் முக்கிய தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளதாக பெற்றோர்கள் தெரிவித்தனர்.
குழந்தைகளின் எதிர்காலத்தையும், பாதுகாப்பையும் கருத்தில் கொண்டு, இந்த விஷயத்தில் வேலூர் மாவட்ட ஆட்சியரும், மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலரும் உடனடியாக தலையிட்டு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் அவர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
40 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பல தலைமுறை மாணவர்களின் கல்விப் பயணத்திற்கு அடித்தளமாக இருந்த இந்தப் பள்ளிக்கு, தற்போது பாதுகாப்பான புதிய கட்டடம் கிடைக்குமா என்ற எதிர்பார்ப்பு அப்பகுதி மக்களிடையே எழுந்துள்ளது.