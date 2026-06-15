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விழிச்சவால் நோயால் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பம் - தேங்காய் பறிக்கும் தொழிலாளியின் கோரிக்கைக்கு செவி சாய்த்த அரசு

பல ஆண்டுகளாக மாவட்ட ஆட்சியரிடமும், பல்வேறு அரசு அதிகாரிகளிடமும் பலமுறை தங்களது நிலைமை குறித்து முறையிட்டும் எந்தவித தீர்வும் எட்டப்படாத நிலையில், தற்போது வீடு வழங்க உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.

விழிச்சவால் நோயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள மாரிமுத்து குடும்பம்
விழிச்சவால் நோயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள மாரிமுத்து குடும்பம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 15, 2026 at 3:40 PM IST

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கோயம்புத்தூர்: பொள்ளாச்சி அருகே மனைவி மற்றும் 2 குழந்தைகள் விழிச்சவால் நோயால் போராடி வருவதால் தங்கள் வாழ்வாதாரத்திற்கு வழிவகை செய்து தரக்கோரி தேங்காய் பறிக்கும் தொழிலாளி தமிழக அரசிடம் கோரிக்கை வைத்ததை ஏற்று, அவருக்கு வீடு மற்றும் பட்டா வழங்க அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.

கோவை மாவட்டம் தமிழக - கேரள எல்லையில் அமைந்துள்ள மீனாட்சிபுரம் காந்திபுரம் பகுதியில் வசித்து வருபவர் மாரிமுத்து (வயது 40). இவர் மரம் ஏறி தேங்காய் பறிக்கும் தொழில் செய்து வருகிறார். இவருடைய மனைவி பெயர் சித்ரா (வயது 33). இந்த தம்பதிக்கு 9 வயதில் உத்ராதேவி எனும் மகளும், 7 வயதில் ஹரிதாஸ் எனும் மகனும் உள்ளனர். திருமணத்தின்போதே சித்ராவிற்கு 90 சதவீத கிட்டபார்வை பாதிப்பு இருந்துள்ளது.

இதனால் பிறந்த இரண்டு குழந்தைகளுமே விழிச்சவால் பாதிப்புடன் பிறந்துள்ளனர். தனது குழந்தைகள் இருவருக்கும் பார்வை குறைபாடு இருந்ததை கண்டு மனம் தளர்ந்து போயுள்ளார். இருப்பினும் மரம் ஏறும் தொழிலின் மூலம் கிடைக்கும் சொற்ப வருமானத்தை வைத்து இருவரும் குடும்பத்தை நடத்தி வருகின்றனர்.

தற்போது இவர்கள் வசித்து வருகிற காந்திநகர் பகுதியில் 50க்கும் மேற்பட்ட குடியிருப்புகள் இருக்கின்றன. அதில், மாரிமுத்துவின் குடிசையானது மிகவும் மோசமான நிலையில் இருக்கிறது. வீட்டிற்கு அருகிலேயே சில தென்னை ஓலைகளை தடுப்பாக வைத்து கழிப்பறையாக பயன்படுத்தி வருகின்றனர்.

மழைக்காலங்களில் இவர்களுடைய நிலைமை இன்னும் மோசம். ஏனென்றால், மூவருக்குமே பார்வை குறைபாடு இருப்பதால், பாம்பு, தேள் உள்ளிட்ட விஷப்பூச்சி கடிகளுக்கு ஆளாகி பாதிப்புக்குள்ளாகி இருக்கின்றனர். மாவட்ட ஆட்சியரிடமும், பல்வேறு அரசு அதிகாரிகளிடமும் பலமுறை தங்களது நிலைமை குறித்து முறையிட்டும் எந்தவித தீர்வும் எட்டப்படவில்லை.

இதிலிருந்து மீளவும், சிறிய அளவில் ஏதாவது தொழில் தொடங்கவும் அரசு கடன் உதவி அளித்து, வாழ்வாதாரத்திற்கு வழிவகை செய்து தரவேண்டுமென தமிழக அரசிடம் மாரிமுத்து கோரிக்கை விடுத்திருந்தார்.

இதுகுறித்து கோவை மாவட்ட ஆட்சியர் பவன் குமார், துறை சார்ந்த அமைச்சருக்கு தகவல் தெரிவித்ததன் பேரில், மாரிமுத்துவின் குடும்பத்துக்கு வீடு மற்றும் பட்டா வழங்க அரசு உத்தரவிட்டிருக்கிறது.

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விழிச்சவால் நோய் என்றால் என்ன?

விழிச்சவால் என்பது பார்வை குறைபாடு அல்லது முழுமையான பார்வை இழப்பை குறிக்கிறது. மரபணு குறைபாடு, விபத்து அல்லது பிற காரணங்களால் ஏற்படும் பார்வையற்ற நிலையை விழிச்சவால் என்று மருத்துவர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர். விழிச்சவால் ஏற்படும் பட்சத்தில் ஒரு நபரால் எதையும் பார்க்க முடியாத நிலை ஏற்படும்.

TAGGED:

VISION IMPAIRMENT CONDITIONS
COCONUT PLUCKING WORKER FAMILY
விழிச்சவால் நோய்
தேங்காய் பறிக்கும் தொழிலாளி
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