தமிழக அரசின் 717 மதுக்கடைகளை மூடும் உத்தரவு; சென்னை உயர்நீதிமன்றம் வரவேற்பு

டாஸ்மாக் கடைகளுக்கு இடம் வாடகைக்கு கொடுத்த அதன் உரிமையாளர்கள் அரசின் முடிவு குறித்து கேள்வி எழுப்ப முடியாது என்று கூறி மனுதாரர்களின் மனுவை தள்ளுபடி செய்து நீதிபதி உத்தரவிட்டார்.

சென்னை உயர்நீதிமன்றம் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamilnadu)
Published : May 20, 2026 at 7:59 PM IST

சென்னை: தமிழகத்தில் 717 டாஸ்மாக் கடைகளை மூடும் தமிழக அரசின் முடிவுக்கு வரவேற்பு தெரிவித்த சென்னை உயர் நீதிமன்றம், நில உரிமையாளர்கள் தொடர்ந்த வழக்கை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டுள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் கல்வி நிலையங்கள், வழிபாட்டுத் தலங்கள் மற்றும் பேருந்து நிலையங்களில் இருந்து 500 மீட்டர் தூரத்துக்குள் அமைந்துள்ள 717 டாஸ்மாக் மதுபானக் கடைகள் 2 வாரங்களுக்குள் மூடப்படும் என தமிழக அரசின் செய்தி மற்றும் மக்கள் தொடர்புத் துறை கடந்த மே 12-ஆம் தேதி பத்திரிகையில் செய்தி வெளியிட்டிருந்தது.

இதையடுத்து, அந்த செய்திக்குறிப்பை ரத்து செய்ய உத்தரவிடக் கோரி, சென்னை ஆர்.ஏ.புரம் மற்றும் வேளச்சேரியில் டாஸ்மாக் நிறுவனத்துக்கு கடைகளை வாடகைக்கு கொடுத்துள்ள அடையாறை சேர்ந்த சரவணன் மற்றும் மதியரசன் ஆகியோர் உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடந்தனர்.

அதில், கடைகளை டாஸ்மாக் நிறுவனத்துக்கு வாடகைக்கு விட்டு 11 மாதங்களுக்கு ஒருமுறை ஒப்பந்தம் புதுப்பிக்கப்பட்டு வந்துள்ளதாக தெரிவித்துள்ளனர்.

மேலும், தங்கள் கடைகளை மதுபானக் கடைகளாக மாற்றுவதற்காக, பெரும் தொகை செலவு செய்து தேவையான உள்அலங்கார ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், கடைகளை மூடுவதால் தங்களுக்கு வருவாய் இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்துள்ளனர்.

தமிழ்நாடு மதுபான சில்லறை விற்பனை விதிகளில், மாநகராட்சி மற்றும் நகராட்சி பகுதிகளில் கல்வி நிறுவனங்கள் மற்றும் வழிபாட்டுத் தலங்களில் இருந்து 50 மீட்டர் தூரத்துக்கு மதுபானக் கடைகள் அமைக்கப்படக் கூடாது என கூறப்பட்டுள்ள நிலையில், 500 மீட்டர் தூரத்துக்குள் உள்ள கடைகள் அகற்றப்படும் என்ற பத்திரிகை செய்தி குறிப்பு தன்னிச்சையானது என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மதுவிலக்குச் சட்டத்தில் அனைத்து விதிகளும், அறிவிப்புகளும் அரசிதழில் வெளியிட வேண்டும் என கூறப்பட்டுள்ள நிலையில், அதிகாரிகளின் கையெழுத்தில்லாமல் வெளியிடப்பட்டுள்ள பத்திரிக்கை செய்திக் குறிப்புக்கு தடை விதிக்க வேண்டும் என்றும், அரசின் செய்திக்குறிப்பை ரத்து செய்ய வேண்டும் என்றும் மனுதாரர் தரப்பு கோரிக்கை விடுத்திருந்தது.

இந்த வழக்கு நீதிபதி ஜி.ஆர்.சுவாமிநாதன் முன்பு விசாரணைக்கு வந்தபோது, தமிழக அரசு சார்பில் ஆஜரான தலைமை வழக்கறிஞர் விஜய் நாராயண், கடந்த ஆட்சி காலத்தில் இடத்தை குத்தகைக்கு கொடுத்தவர்களுக்கு உரிய தொகையை டாஸ்மாக் நிர்வாகம் திருப்பிக் கொடுத்துவிடும் என்றும், புதிய அரசின் கொள்கை முடிவை எதிர்த்து அவர்கள் வழக்கு தொடர முடியாது என்றும் தெரிவித்தார்.

இதையடுத்து வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி, 717 டாஸ்மாக் கடைகளை மூடிய தமிழக அரசின் முடிவு நல்ல முடிவு என்றும், முதலமைச்சரின் முடிவுக்கு டாஸ்மாக் நிறுவனம் கட்டுப்பட வேண்டும் என்றும் தெரிவித்தார்.

மேலும், இடத்தின் உரிமையாளர்கள் அரசின் முடிவு குறித்து கேள்வி எழுப்ப முடியாது என கூறி இருவரின் மனுவையும் தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டுள்ளார்.

