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மக்களின் கோரிக்கைகளை நிறைவேற்ற அதிகாரிகள் காத்துக்கொண்டிருக்கிறார்கள் - அமைச்சர் வெங்கடரமணன்

நமது முதலமைச்சருடைய ஆட்சிக் காலத்தில், எதை நினைக்கிறோமோ அதை 100% சாதிக்க முடியும் என அமைச்சர் வெங்கடரமணன் தெரிவித்துள்ளார்.

அமைச்சர் வெங்கடரமணன்
அமைச்சர் வெங்கடரமணன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 2, 2026 at 10:13 AM IST

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சென்னை: மக்கள் கேட்கும் கோரிக்கைகளை நிறைவேற்ற அரசு அதிகாரிகள் காத்துக்கொண்டிருக்கிறார்கள் என உணவுத் துறை அமைச்சர் வெங்கடரமணன் தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை சைதாப்பேட்டையில் உள்ள தனியார் கல்லூரியின் பட்டமளிப்பு விழா நேற்று (ஆகஸ்ட் 1) நடைபெற்றது. இதில் சிறப்பு விருந்தினராக உணவுத் துறை அமைச்சர் வெங்கடரமணன் கலந்து கொண்டு மாணவர்களுக்கு பட்டங்களை வழங்கி சிறப்பித்தார்.

இந்நிகழ்ச்சி மேடையில் பேசிய அமைச்சர் வெங்கட்ரமணன், “நமது முதலமைச்சருடைய ஆட்சிக் காலத்தில், எதை நினைக்கிறோமோ அதை 100% சாதிக்க முடியும். இதற்கு முன்னாள் இந்த நிலை கிடையாது. எங்கு சென்றாலும் லஞ்சம் கொடுக்க வேண்டிய என்ற நிலை இருந்தது. ஆனால் நமது ஆட்சியில், எந்தக் கதவைத் தட்டினாலும் உங்களுக்காகக் காத்துக்கொண்டிருக்கிறார்கள்.

எப்போது மக்கள் கேள்விகள் கேட்பார்கள், அவர்களின் கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றலாம் என்று அரசு அதிகாரிகள் காத்துக்கொண்டிருக்கிறார்கள். முன்பு மக்கள் குறைகேட்கும் கூட்டம் வருடத்திற்கு ஒருமுறைதான் நடக்கும். நாம் ஒவ்வொரு மாதமும் முகாம் நடத்துகிறோம். அந்த முகாமிற்கு வரும் மக்கள், 10 வருடங்களாக வைக்கப்பட்ட கோரிக்கைகளுக்கு தற்போது தீர்வு கிடைத்துள்ளதாக கூறுகிறார்கள்.

இந்த ஆட்சியில் அமைச்சர்களும், சட்டமன்ற உறுப்பினர்களும் மக்களுக்காகவே செயல்படுகிறார்கள். எம்.எல்.ஏ பக்கத்தில் போகலாமா, பேச முடியுமா என்றெல்லாம் பயந்த பழைய காலம் மாறிவிட்டது. இப்போது அதிகாரிகளை சந்தித்து, கோரிக்கைகளை நேரடியாக முன்வைக்கலாம்” எனத் தெரிவித்தார்.

மாணவர்களுக்கு பட்டங்கள் வழங்கிய அமைச்சர் வெங்கடரமணன்
மாணவர்களுக்கு பட்டங்கள் வழங்கிய அமைச்சர் வெங்கடரமணன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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தொடர்ந்து கல்லூரி மாணவர்களுக்கு உத்வேகமளிக்கும் வகையில் பேசிய அவர், ”உங்களின் ஒவ்வொருவர் கனவும் முக்கியமானது. ஐ.ஏ.எஸ், ஐ.பி.எஸ், கல்லூரிப் பேராசிரியர் போன்றவை ஆக வேண்டும் என இலக்கை நினைத்திருக்கிறீர்களோ, அதற்கான படிக்கற்கள்தான் பட்டப்படிப்பு.

மூன்று வருஷம் படித்தேன், பட்டப்படிப்பை முடித்துவிட்டேன் என்று சொல்வதே ஒரு சாதனைதான். நீங்கள் இதுவரைக்கும் படித்த அந்த 12 ஆண்டு காலப் பள்ளிப் படிப்பும், இப்போது படித்து முடித்த 3 ஆண்டுகாலக் கல்லூரிப் படிப்பும் என்றைக்கும் மாறாது. இன்னும் 50 வருடம் ஆனாலும் இது உங்கள் அடையாளமாகவே இருக்கும்.

இதற்கு மேல் நீங்கள் போகப்போகிற பாதைதான் மிகவும் முக்கியம். இதையே ஒரு மனநிறைவாக கருதி தேங்கிவிடாமல், இன்னும் பல படிக்கற்களையும் பல தடைகளையும் கடந்து, வாழ்வில் மாபெரும் வெற்றியையும் சாதனையையும் குவிக்க வேண்டும்” எனக் கூறினார்.

TAGGED:

MINISTER VENKATARAMANAN
கல்லூரி பட்டமளிப்பு விழா
மக்கள் குறைகேட்கும் கூட்டம்
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