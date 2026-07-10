கரூர் கூட்டநெரிசலில் சிக்கி உயிரிழந்தவர்கள் குடும்பத்தினருக்கு அரசுப் பணி: யார் - யாருக்கு எந்தெந்த துறை?
கரூர் கூட்டநெரிசலில் சிக்கி உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினர் யார் யாருக்கு, எந்த அரசாங்க துறையில் பணி நியமன ஆணை வழங்கப்பட்டுள்ளது என்ற முழு விவரம் கீழே உள்ளது.
Published : July 10, 2026 at 4:58 PM IST
கரூர்: கரூர் கூட்டநெரிசலில் சிக்கி உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினர் 31 பேருக்கு அரசுப் பணி நியமன ஆணைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.
கரூரில் கடந்த ஆண்டு செப்டம்பர் 27ஆம் தேதி நடைபெற்ற விஜய்யின் பரப்புரையின் போது திடீரென பயங்கர கூட்டநெரிசல் ஏற்பட்டது.
இந்த கூட்டநெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர். அவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு விஜய் தனது சொந்த நிதியில் இருந்து தலா ரூ.20 லட்சம் வழங்கினார். இது ஒருபுறம் இருக்க, தமிழகத்தில் விஜய் தலைமையில் தவெக ஆட்சி அமைந்தது.
இந்த சம்பவம் நடந்து 9 மாதங்கள் கடந்த நிலையில், முதலமைச்சர் விஜய் இன்று கரூர் சென்று பொதுக்கூட்டத்தில் பேசினார்.
இதையடுத்து, கரூர் கூட்டநெரிசல் சம்பவத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினர் 31 பேருக்கு அரசு பணி நியமன ஆணைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. க. சாந்தி என்பவருக்கு ரூ.10 லட்சம் ரொக்கம் மட்டும் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
அரசு பணி நியமன ஆணைகள் கிடைக்கப் பெற்றவர்களின் விவரம் வருமாறு
|வரிசை எண்
|பயனாளிகள் பெயர்
|நியமனம் செய்யப்படும் துறை
|1
|திரு. ஆனந்த ஜோதி, புகளூர் வட்டம்
|இளநிலை உதவியாளர், பள்ளிக்கல்வித் துறை, கரூர் மாவட்டம்
|2
|திருமதி. மா. நிவேதா, கரூர் மாவட்டம்
|இளநிலை உதவியாளர், பள்ளிக்கல்வித் துறை, கரூர் மாவட்டம்
|3.
|திருமதி சு. கலைச்செல்வி, கரூர் மாவட்டம்
|அலுவலக உதவியாளர், மாவட்ட வருவாய் அலகு, கரூர் மாவட்டம்
|4.
|திரு. செ. சதீஷ்குமார், கரூர்
|அலுவலக உதவியாளர், மாவட்ட வருவாய் அலகு, கரூர் மாவட்டம்
|5.
|திரு. வெ. விமல், கரூர்
|அலுவலக உதவியாளர், மாவட்ட வருவாய் அலகு, கரூர் மாவட்டம்
|6.
|திருமதி வை. சங்கவி
|இளநிலை உதவியாளர், பள்ளிக்கல்வித் துறை, கரூர் மாவட்டம்
|7.
|திரு. பா. ரகுநாதன்
|இரவு காவலர், மாவட்ட வருவாய் அலகு, கரூர் மாவட்டம்
|8.
|திருமதி. மெ. செல்வராணி, கரூர்
|மசால்ஜி, மாவட்ட வருவாய் அலகு, கரூர் மாவட்டம்
|9.
|திருமதி ச. திவ்யா, கரூர்
|இளநிலை உதவியாளர், பள்ளிக்கல்வித் துறை, கரூர் மாவட்டம்
|10.
|திரு. ந. கிருஷ்ணமூர்த்தி
|இளநிலை உதவியாளர், பள்ளிக்கல்வித் துறை, கரூர் மாவட்டம்
|11.
|திருமதி. மோனிஷா
|இளநிலை உதவியாளர், ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறை, கரூர் மாவட்டம்
|12.
|திருமதி. ப. சந்திரகலா
|இளநிலை உதவியாளர், ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறை, கரூர் மாவட்டம்
|13.
|திருமதி. மகாலட்சுமி
|இளநிலை உதவியாளர், காவல்துறை, கரூர் மாவட்டம்
|14.
|திருமதி. பா. தனலட்சுமி
|இளநிலை உதவியாளர், காவல்துறை, கரூர் மாவட்டம்
|15.
|திரு. சு. முருகன்
|அலுவலக உதவியாளர், கரூர் மாவட்ட அலகு
|16.
|திரு. செ. பிரபாகரன்
|இளநிலை உதவியாளர், பதிவுத்துறை, கரூர் மாவட்டம்
|17.
|செல்வி. ம. ஷர்மிளா
|இளநிலை உதவியாளர், பதிவுத்துறை, கரூர் மாவட்டம்
|18.
|செல்வி. ச. சந்தியா
|இளநிலை உதவியாளர், ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறை, கரூர் மாவட்ட அலகு
|19.
|திரு. அஷ்வின் குமார்
|இளநிலை உதவியாளர், ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறை, கரூர் மாவட்ட அலகு
|20.
|திரு. ச. சுதன்
|அலுவலக உதவியாளர், கரூர் மாவட்ட அலகு
|21.
|திருமதி. அகிலா
|அலுவலக உதவியாளர், மாவட்ட வருவாய் அலகு, கரூர் மாவட்டம்
|22.
|திரு. குணசேகர்
|இளநிலை உதவியாளர், பேரூராட்சிகள் துறை, ஈரோடு மாவட்டம்
|23.
|திரு. ஜெயபிரகாஷ்
|இளநிலை உதவியாளர், ஊரக வளர்ச்சித்துறை, திருப்பூர் மாவட்ட அலகு
|24.
|திருமதி நிவேதிதா
|இளநிலை உதவியாளர், ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறை, திருப்பூர் மாவட்ட அலகு
|25.
|திருமதி. தீபலட்சுமி
|இளநிலை உதவியாளர், ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறை, கரூர் மாவட்ட அலகு
|26.
|திருமதி. மல்லிகா
|இளநிலை உதவியாளர், ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறை, திண்டுக்கல் மாவட்ட அலகு
|27.
|திரு. பிரபாகரன்
|இளநிலை உதவியாளர், ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறை, திண்டுக்கல் மாவட்ட அலகு
|28.
|திருமதி. ஜோதி
|இரவு காவலர், பழங்குடியினர் அடிமலைபுதூர் உண்டு உறைவிட பள்ளி, சேலம் மாவட்டம்
|29.
|திருமதி. ப. பிரியதர்ஷினி
|இளநிலை உதவியாளர், ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறை, கரூர் மாவட்ட அலகு
|30.
|திரு. க. சக்திவேல்
|இளநிலை உதவியாளர், பள்ளிக்கல்வித் துறை, கரூர் மாவட்டம்
|31.
|திரு. நெ. யோகேஷ் குமார்
|இரவு காவலர், மாவட்ட வருவாய் அலகு, கரூர் மாவட்டம்