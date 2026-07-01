மோசடி வழக்கில் 2 மணி நேர 'கிடுக்கிப்பிடி' விசாரணை: நடந்தது என்ன? முன்னாள் அமைச்சர் சிவசங்கர் பேட்டி
போலீஸ் காவலில் நடத்தப்பட்ட விசாரணையில், சீனிவாசனிடமிருந்து பெற்ற ரூ.23 லட்சத்தில் ரூ.7 லட்சத்தை அமைச்சர் சிவசங்கரிடம் வழங்கியதாக இளஞ்செழியன் வாக்குமூலம் அளித்ததாக விசாரணை வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன.
Published : July 1, 2026 at 3:28 PM IST
சென்னை: போக்குவரத்துத் துறையில் வேலை வாங்கித் தருவதாகக் கூறி ரூ.23 லட்சம் மோசடி செய்ததாக பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள வழக்கில், முன்னாள் அமைச்சர் சிவசங்கரிடம் மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் 2 மணி நேரத்திற்கும் மேலாக விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
சென்னை எம்.ஜி.ஆர். நகர் பகுதியைச் சேர்ந்த ஓய்வு பெற்ற காவல்துறை சார்பு உதவி ஆய்வாளர் (SSI) சீனிவாசன் (65), தனது மகனுக்கு தமிழ்நாடு அரசு மாநகரப் போக்குவரத்துக் கழகத்தில் உதவி பொறியாளர் பணியை வாங்கித் தருவதாகக் கூறி, அரியலூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த இளஞ்செழியன் (60) என்பவர், ரூ.23 லட்சம் பெற்றுக் கொண்டு ஏமாற்றியதாக சென்னை காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் புகார் அளித்திருந்தார்.
அந்தப் புகாரில், 2023 முதல் 2025 வரை பல்வேறு தவணைகளில் ரூ.23 லட்சம் பெற்றுக்கொண்ட இளஞ்செழியன், முன்னாள் அமைச்சர் சிவசங்கருடன் தனக்கு நெருங்கிய தொடர்பு இருப்பதாகக் கூறி நம்பிக்கை ஏற்படுத்தினார். மேலும், இளஞ்செழியன் தன்னை தலைமைச் செயலகத்திற்கு அழைத்துச் சென்று முன்னாள் அமைச்சர் சிவசங்கரை நேரில் சந்திக்க வைத்தார். அப்போது, நீங்கள் கொடுத்த பணம் வந்து சேர்ந்துவிட்டது, வேலை நிச்சயம் கிடைக்கும் என்று அமைச்சர் தெரிவித்தார்" என சீனிவாசன் தனது புகாரில் தெரிவித்துள்ளார்.
இதற்கான ஆதாரங்களாக 17 ஆடியோ பதிவுகள், பணப் பரிவர்த்தனை ஆவணங்கள் மற்றும் தலைமைச் செயலக வருகைப் பதிவேட்டு விவரங்களையும் போலீசாரிடம் ஒப்படைத்துள்ளார்.
இந்தப் புகாரின் அடிப்படையில், சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு வேலைவாய்ப்பு மோசடி பிரிவு வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணையைத் தொடங்கியது. சென்னை காவல் ஆணையர் அமல்ராஜ் உத்தரவின் பேரில் அமைக்கப்பட்ட தனிப்படை போலீசார், தலைமறைவாக இருந்த இளஞ்செழியனை செல்போன் சிக்னல் மூலம் கண்டறிந்து, ஈரோடு மாவட்டத்தில் பதுங்கியிருந்த அவரை கடந்த ஜூன் 24-ஆம் தேதி கைது செய்தனர்.
கைது செய்யப்பட்ட இளஞ்செழியனிடமிருந்து, மாவட்டக் கல்வி அலுவலர் மற்றும் உடற்கல்வி ஆசிரியர் என குறிப்பிடப்பட்டிருந்த இரண்டு அடையாள அட்டைகளை போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர். பின்னர் அவரை சென்னை அழைத்து வந்து விசாரணை நடத்தி, நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.
இதற்கிடையில், இளஞ்செழியன் தனது உதவியாளர் என்ற தகவலை முன்னாள் அமைச்சர் சிவசங்கர் மறுத்திருந்தார். இளஞ்செழியன் என்ற பெயரில் எனக்கு எந்த உதவியாளரும் இல்லை எனக்கும் அந்த நபருக்கும் எந்தத் தொடர்பும் இல்லை" என்று அவர் அறிக்கை வெளியிட்டிருந்தார்.
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இந்நிலையில், இளஞ்செழியனை போலீஸ் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் சென்னை எழும்பூர் நீதிமன்றத்தில் மனுத் தாக்கல் செய்தனர். அந்த மனுவை விசாரித்த நீதிமன்றம், அவரை 7 நாட்கள் போலீஸ் காவலில் வைத்து விசாரிக்க அனுமதி வழங்கியது.
போலீஸ் காவலில் நடத்தப்பட்ட விசாரணையில், சீனிவாசனிடமிருந்து பெற்ற ரூ.23 லட்சத்தில் ரூ.7 லட்சத்தை அமைச்சர் சிவசங்கரிடம் வழங்கியதாக இளஞ்செழியன் வாக்குமூலம் அளித்ததாக விசாரணை வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன. இதன் அடிப்படையில், முன்னாள் அமைச்சர் சிவசங்கருக்கு மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் சம்மன் அனுப்பினர்.
சம்மனை ஏற்று இன்று காலை சென்னை காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் ஆஜரான முன்னாள் அமைச்சர் சிவசங்கரிடம், புகார்தாரர் வழங்கிய ஆடியோ ஆதாரங்கள், பணப் பரிவர்த்தனை ஆவணங்கள் மற்றும் இளஞ்செழியனின் வாக்குமூலத்தின் அடிப்படையில் மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் தீவிர விசாரணை நடத்தினர்.
விசாரணையில் நடந்தது என்ன - சிவசங்கர் விளக்கம்
முன்னாள் அமைச்சர் சிவசங்கரிடம் 2 மணி நேரத்திற்கும் மேலாக நடைபெற்ற விசாரணை இன்று பிற்பகல் நிறைவு பெற்றது.
விசாரணைக்கு பிறகு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய முன்னாள் அமைச்சர் சிவசங்கர், "இளஞ்செழியன் அளித்த தகவலின் அடிப்படையில் என்னை விசாரணைக்கு அழைத்தனர். இளஞ்செழியன் என்னிடம் உதவியாளராக பணியாற்றவில்லை. அவருக்கும் எனக்கும் எந்தவித தொடர்பும் இல்லை. தமிழ்நாடு அரசு தேர்வாணையம் மூலமாக தான் அரசு பணியிடங்களுக்கு ஆட்கள் தேர்வு செய்யப்படுகின்றனர்.
புகார் அளித்தவர் என்னிடம் அலைபேசியில் பேசியதாக கூறியிருக்கிறார். அதை முழுமையாக ஆய்வு செய்ய கூறியுள்ளேன்.
மீண்டும் விசாரணைக்கு அழைத்தால் வருவதற்கு தயாராக இருக்கிறேன். இளஞ்செழியன் கூறிய குற்றச்சாட்டுகளை முழுமையாக மறுக்கிறேன். அமைச்சராக இருந்த போது தினமும் 200 க்கும் மேற்பட்டோர் என்னைச் சந்திப்பார்கள். அப்போது அவர் வந்திருக்கலாம். ஆனால், என்னிடம் பணம் கொடுத்ததாக கூறுவது பொய்யான குற்றச்சாட்டு. அவருக்கும் எனக்கும் எந்தவித தொடர்பும் இல்லை. அவர் என்னிடம் உதவியாளராகவும் பணியாற்றவில்லை.
காவல் துறை வழக்கமான முறையில் விசாரணை நடத்தியது. விசாரணை முழுவதும் வீடியோவாக பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது" என்றும் முன்னாள் அமைச்சர் சிவசங்கர் தெரிவித்தார்.