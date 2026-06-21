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ஓமனில் உயிரிழந்த தூத்துக்குடி மாலுமியின் மனைவிக்கு அரசு வேலை

மாலுமி நிஷாந்தின் குழந்தைகளின் கல்வி செலவையும் ஏற்பதாகவும், நிஷாந்தின் உடலை தாயகம் கொண்டு வர அனைத்து நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாகவும் அமைச்சர் ஶ்ரீநாத் உறுதி அளித்தார்.

ஓமனில் உயிரிழந்த தூத்துக்குடி மாலுமியின் மனைவிக்கு அரசு வேலை- பணி நியமன ஆணையை அமைச்சர் ஶ்ரீநாத் வழங்கினார்
ஓமனில் உயிரிழந்த தூத்துக்குடி மாலுமியின் மனைவிக்கு அரசு வேலை- பணி நியமன ஆணையை அமைச்சர் ஶ்ரீநாத் வழங்கினார் (ETV Bharat Tamilnadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 21, 2026 at 7:34 PM IST

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தூத்துக்குடி: ஓமன் நாட்டின் கப்பலில் உயிரிழந்த மாலுமி நிஷாந்தின் மனைவிக்கு அரசு வேலைக்கான பணியாணையை அமைச்சர் ஸ்ரீநாத் வழங்கினார்.

தூத்துக்குடி மாவட்டம் குரூஸ்பரம் பகுதியைச் சேர்ந்த கப்பல் மாலுமி நிஷாந்த், ஓமன் நாட்டில் கப்பலில் பணியாற்றி வந்த நிலையில், கடந்த கடந்த 11-ஆம் தேதி உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்டு உயிரிழந்தார்.

கணவர் உயிரிழப்பு தொடர்பாக பேசிய அவரது மனைவி சரோபின், "தனது கணவரின் உடலை உடனடியாக தூத்துக்குடிக்கு கொண்டு வர தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். கணவர் உயிரிழப்பு தொடர்பாக கப்பல் நிறுவனம் இதுவரை முறையான தகவலை தெரிவிக்கவில்லை. கணவரின் இறப்பிற்கு உரிய நீதி கிடைக்க வேண்டும். கப்பல் நிறுவனத்தின் அலட்சியம் காரணமாக எனது கணவர் இறந்து விட்டார். இதுகுறித்து உரிய விசாரணை நடத்த வேண்டும். கப்பல் நிறுவனம் ஒரு கோடி ரூபாய் இழப்பீடு தர வேண்டும்" என்று கோரிக்கை விடுத்திருந்தார்.

மேலும் தனது வாழ்வாதாரத்தை கருத்தில் கொண்டு தமிழக அரசு அரசு வேலை வழங்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை விடுத்திருந்தார்.

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இந்த நிலையில் தமிழக மீன்வளத்துறை அமைச்சர் ஸ்ரீநாத் நேற்று மாலுமி நிஷாந்தின் வீட்டிற்கு சென்று அவரது மனைவி சரோபினை சந்தித்து ஆறுதல் கூறியதுடன் அவரது கோரிக்கைகளை நிறைவேற்ற தமிழக அரசு விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்கும் என உறுதியளித்து விட்டு வந்தார்.

இதைத் தொடர்ந்து, மாலுமி நிஷாந்தின் மனைவி சரோபினுக்கு தமிழக அரசின் மீன்வளத் துறையில் தொகுப்பூதிய அடிப்படையில் தற்காலிக இளநிலை உதவியாளர் பணிக்கான பணி நியமன ஆணையை அமைச்சர் ஸ்ரீநாத் இன்று வழங்கினார்.

இதைத் தொடர்ந்து மாலுமி நிஷாந்தின் குழந்தைகளின் கல்விக்கான முழு செலவையும் ஏற்பதாக அமைச்சர் ஸ்ரீநாத் உறுதியளித்தார். மேலும் நிஷாந்தின் உடலை தாயகம் கொண்டு வர அனைத்து நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.

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தமிழக அரசு உடனடியாக நடவடிக்கை எடுத்து தனக்கு அரசு வேலை வழங்கியதற்காக தமிழக முதல்வர் மற்றும் அமைச்சர் ஸ்ரீநாத்திற்கு நிஷாந்தின் மனைவி சாரோபின் மற்றும் அவரது குடும்பத்தினர் நன்றி தெரிவித்துள்ளனர்.

TAGGED:

SAILOR NISHANTH
TUTICORIN SAILOR DIES ON OMANI SHIP
GOVT JOB FOR SAILOR WIFE
மாலுமியின் மனைவிக்கு அரசு வேலை
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