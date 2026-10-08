அரசு மருத்துவமனையில் பெட்ரோல் ஊற்றி தீ வைக்கப்பட்ட தற்காலிக பெண் ஊழியர் உயிரிழப்பு
தற்காலிக ஊழியருக்கு தீ வைத்த நபரை கைது செய்த காவல்துறையினர் நீதிமன்ற உத்தரவின்படி சிறையில் அடைத்துள்ளனர்.
Published : October 8, 2026 at 10:38 AM IST
திருவள்ளூர்: பொன்னேரி அரசு மருத்துவமனையில் பெட்ரோல் ஊற்றி தீ வைக்கப்பட்டு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த தற்காலிக பெண் ஊழியர் உயிரிழந்தார்.
திருவள்ளூர் மாவட்டம், பொன்னேரி அரசு மருத்துவமனையின் தற்காலிக ஊழியராக பணியாற்றி வந்தவர் ராஜேஸ்வரி (வயது 36). பொன்னேரி அரசு மருத்துவமனையில் அவசர சிகிச்சை பிரிவில் பணியாற்றி வந்த ராஜேஸ்வரி கடந்த 20-ஆம் தேதி பணி முடிந்து வெளியே புறப்பட்டபோது அடையாளம் தெரியாத நபர் ஒருவர் ராஜேஸ்வரியின் மீது தான் கொண்டு வந்த பாட்டிலிருந்த பெட்ரோலை ஊற்றியுள்ளார்.
இதனால் அதிர்ச்சி அடைந்த ராஜேஸ்வரி மீண்டும் அவசர சிகிச்சை பிரிவிற்கு உள்ளே தலை தெறிக்க ஓடிய போது அந்த அடையாளம் தெரியாத நபர் தீக்குச்சியை கிழித்து ராஜேஸ்வரி மீது வீசி உள்ளார். இதில் உடலில் தீ பற்றிய ராஜேஸ்வரி அலறி துடித்து கதறி உள்ளார். உடனடியாக மருத்துவமனையில் இருந்த செவிலியர்களும், மருத்துவர்களும் தீயை அணைத்து அவருக்கு முதலுதவி சிகிச்சை அளித்தனர்.
முகம், மார்பு, கை, கால்கள் என உடல் முழுவதும் 50 சதவீத தீக்காயமடைந்த ராஜேஸ்வரி மேல் சிகிச்சைக்காக கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டார். இதனைத் தொடர்ந்து, அரசு மருத்துவமனை வாயிலில் தற்காலிக பெண் ஊழியர் மீது பெட்ரோல் ஊற்றி தீ வைக்கப்பட்ட சம்பவம் பரபரப்பையும் அதிர்ச்சியையும் ஏற்படுத்தியது.
இந்த சம்பவம் குறித்து தகவலறிந்த காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து விரைந்து தேடுதல் வேட்டையில் ஈடுபட்டனர். இதையடுத்து, பெருஞ்சேரி சுடுகாட்டி பகுதியில் பதுங்கி இருந்த ஒருவரை காவல்துறையினர் மடக்கி பிடித்தனர். அப்போது காவல்துறையினரை தாக்கி தப்ப முயன்றவரை, காவல் உதவி ஆய்வாளர் முழங்காலில் சுட்டுப் பிடித்தனர். அவரிடம் காவல்துறையினர் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
பின்னர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சைக்கு பின், நீதிபதியிடம் ஆஜர் செய்து புழல் சிறையில் அடைத்தனர். இந்நிலையில் பொன்னேரி அரசு மருத்துவமனை பெண் ஊழியர் ராஜேஸ்வரி பெட்ரோல் ஊற்றி எரிக்கப்பட்டு 50 சதவீத தீக்காயங்களுடன் கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட நிலையில் சிகிச்சை பலனின்றி நேற்று (அக்டோபர் 7) மாலை உயிரிழந்தார்.