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அரசு மருத்துவமனை மகப்பேறு வார்டுகளுக்கு இசட் பிளஸ் பாதுகாப்பு - முன்னாள் ஐ.ஜி. பொன் மாணிக்கவேல் வேண்டுகோள்

மனித குலத்தின் ஆணிவேரையே அழிக்கும் வகையில் குழந்தை திருட்டு தமிழ்நாட்டில் நடைபெற்று வருவதாக முன்னாள் ஐ.ஜி. பொன் மாணிக்கவேல் குற்றம்சாட்டினார்.

முன்னாள் ஐ.ஜி. பொன் மாணிக்கவேல் செய்தியாளர் சந்திப்பு
முன்னாள் ஐ.ஜி. பொன் மாணிக்கவேல் செய்தியாளர் சந்திப்பு (ETV Bhatar Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 5, 2026 at 1:04 PM IST

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சேலம்: அரசு மருத்துவமனைகளில் உள்ள மகப்பேறு மற்றும் குழந்தைகள் வார்டுகளுக்கு இசட் பிளஸ் பாதுகாப்பு வழங்க வேண்டும் என்று முன்னாள் ஐஜி பொன் மாணிக்கவேல் கேட்டுக் கொண்டார்.

முன்னாள் ஐ.ஜி. பொன் மாணிக்கவேல் சேலம் சுகவனேஸ்வரர் கோயிலில் சாமி தரிசனம் செய்தார். இதனைத் தொடர்ந்து, செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், “மனித குலத்தின் ஆணிவேரையே அழிக்கும் வகையில் குழந்தை திருட்டு தமிழ்நாட்டில் நடைபெற்று வருகிறது. திருடப்படும் பெரும்பாலான பச்சிளம் பெண் குழந்தைகள் பிச்சை எடுக்கவும், பாலியல் தொழிலிலும் ஈடுபடுத்தப்படுகிறார்கள்.

தமிழ்நாட்டில் கடந்த 2017-ம் ஆண்டு முதல் 2025 வரை கடத்தப்பட்ட பல்லாயிரக்கணக்கான பச்சிளம் குழந்தைகளின் நிலை என்ன என்பது இதுவரை தெரியவில்லை. அதிமுக, திமுக என இரண்டு ஆட்சிகளிலும் காணாமல் போன பச்சிளம் குழந்தைகளை கண்டுபிடித்து விட்டதாக புள்ளிவிவர கணக்குகளை காட்டி தம்பட்டம் அடித்துக் கொண்டார்கள்.

தமிழ்நாட்டைப் பொறுத்தவரை ஒரு நாளைக்கு 12 குழந்தைகள் கடத்தப்படுவதாக புள்ளிவிவரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. குழந்தைகள் அனைத்தும் அரசு மருத்துவமனைகளில் பிரசவ வார்டுகளில் இருந்தும், மருத்துவமனை வளாகங்களில் இருந்தும் கடத்தப்படுகின்றன. அவ்வாறு கடத்தப்படும் பெண் குழந்தைகள், மூன்று நாள் ஒரு இடத்தில் பிச்சை எடுக்கும். அதே குழந்தை அதன் பிறகு அந்த இடத்தில் பிச்சை எடுக்க வைக்கப்படுவதில்லை.

12 முதல் 15 வயது வரை உள்ள குழந்தைகள் போதைப் பொருட்களுக்கு அடிமையாக்கப்பட்டு பாலியல் தொழிலில் ஈடுபடுத்தப்படுகிறார்கள். பெரும்பாலான குழந்தைகள் அரசு மருத்துவமனைகள் மற்றும் திருவிழாக்களில் கடத்தப்படுகின்றன. தமிழ்நாட்டில் கடந்த 2017-ஆம் ஆண்டு முதல் 2025-ஆம் ஆண்டு வரை மாயமான குழந்தைகளில் சுமார் 13,000-க்கும் மேற்பட்ட பெண் குழந்தைகள் இதுவரை கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை.

ஐந்து மாத பச்சிளம் குழந்தை பிச்சை எடுப்பதற்காக பயன்படுத்தப்படுவது தொடங்கி, 19, 20 வயதுக்குள்ளாக பாலியல் தொழிலில் ஈடுபடுத்தப்பட்டு உடல்நலம் கெடுக்கப்பட்டு தேவையற்ற பொருளாக தூக்கி எறியப்படுகிறார்கள். ஆனால், இதில் காவல் அதிகாரிகள் முறையான நடவடிக்கை எடுப்பதில்லை.

இது தொடர்பாக நீதிமன்றங்கள் பலமுறை உத்தரவிட்டும், அதனை காவல் துறையினர் கண்டுகொள்வதில்லை. ஏழை எளிய மக்களின் குழந்தைகள் தான் அடிக்கடி காணாமல் போகின்றன. ஆனால் அரசு உயர் அதிகாரிகள் மற்றும் அரசியல்வாதிகள் குழந்தைகள் இதுவரை மாயமானதாகவும், கடத்தப்பட்டதாகவும் புகார்கள் இல்லை. காவல் துறையில் உண்மையாக உழைப்பவர்களுக்கு மரியாதை இல்லை. மாறாக தகுதி இல்லாதவர்களுக்கு விருதுகள் வழங்கப்படுகிறது.

முதலமைச்சர்களுக்கு இசட் பிளஸ் பாதுகாப்பு தேவையில்லை. அதற்கு பதிலாக மருத்துவமனை மற்றும் மகப்பேறு வார்டுகளுக்கு இசட் பிளஸ் பாதுகாப்பு வழங்க வேண்டும். அவ்வாறு கொடுக்கும் போது குழந்தை கடத்தலை தடுக்க முடியும். குழந்தை கடத்தலில் ஈடுபடுபவர்களுக்கு 15 நாட்களில் தண்டனை வழங்கப்பட வேண்டும்.

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அதேபோல், பச்சிளம் ஆண் குழந்தைகளும் கடத்தப்பட்டு உடனே விற்கப்படுகின்றனர். இதற்கு பான் இந்தியா பிச்சைக்காரர்கள் நெட்வொர்க் என்று பெயர் வைக்கலாம். அந்த அளவிற்கு இந்தியா முழுவதும் குழந்தை கடத்தல் கும்பல் சங்கிலி தொடராக செயல்பட்டு வருகிறது. குழந்தை கடத்தலை சாதாரண பொருள் திருட்டை போல் பார்க்காமல், கடுமையான தண்டனைக்குரிய கொடூர குற்றமாக அறிவிக்க வேண்டும்.

அனைத்து அரசு மருத்துவமனைகளிலும் உயர்ரக பயோமெட்ரிக் மற்றும் சிசிடிவி, கமாண்டோ பாதுகாப்பை உடனடியாக பலப்படுத்த வேண்டும். முதலமைச்சர் ஆடம்பர பந்தா பாதுகாப்பை குறைத்து அதற்கு பயன்படுத்தப்படும் நிதியையும், கவனத்தையும் நாட்டின் எதிர்காலமான குழந்தைகளின் பாதுகாப்பிற்கு திருப்பி விட வேண்டும். தற்போதைய முதலமைச்சர் விஜய்யும் முந்தைய ஆட்சியாளர்களைப் போல இருந்து விடக் கூடாது' என்று கேட்டுக் கொண்டார்.

TAGGED:

CHILD KIDNAPPING ISSUE
முன்னாள் ஐஜி பொன் மாணிக்கவேல்
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