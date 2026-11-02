கூடுதல் கட்டணம் வசூலித்தால் அரசு நடவடிக்கை எடுக்கலாம் - ஆம்னி பேருந்துகள் உரிமையாளர்கள் சங்கம்
தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு கட்டணத்தை உயர்த்தாமல், பேருந்துகளை இயக்க முடிவு செய்துள்ளதாக ஆம்னி பேருந்து உரிமையாளர்கள் சங்கத்தின் தலைவர் பாண்டியன் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : November 2, 2026 at 6:50 PM IST
கோயம்புத்தூர்: நிர்ணயிக்கப்பட்டதை விட, கூடுதலாக கட்டணம் வசூலித்தால் அரசு நடவடிக்கை எடுக்கலாம் என்று ஆம்னி பேருந்துகள் உரிமையாளர்கள் சங்கத்தின் தலைவர் பாண்டியன் தெரிவித்துள்ளார்.
இது தொடர்பாக செய்தியாளர்களுக்கு அவர் பேட்டி அளித்தார். அப்போது அவர், "பொதுமக்களுக்கு கட்டணச் சுமை இல்லாத தீபாவளியாக அமைய அனைத்துப் பேருந்து உரிமையாளர்களும் ஒத்துழைக்க வேண்டும். அதிகக் கட்டணம் வசூலித்ததாக கார்ப்பரேட் நிறுவன பேருந்துகளும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன. அபராதம் செலுத்தினாலும் பேருந்துகள் உடனடியாக விடுவிக்கப்பட மாட்டாது. பொங்கல் பண்டிகை வரை பேருந்துகள் விடுவிக்கப்படாமல் இருக்க வாய்ப்புகள் உள்ளன.
தற்போது அறிவிக்கப்பட்டுள்ள ஆம்னி பேருந்து கட்டணங்கள், கடந்த 2023 ஆம் ஆண்டு நிர்ணயிக்கப்பட்டவை. இதுவே உண்மையான கட்டணப் பட்டியல். மற்ற நாட்களில் பயணிகளின் வசதிக்காகக் குறைவான கட்டணத்திலும் பேருந்துகள் இயக்கப்படுகின்றன" என்று தெரிவித்தார்.
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ஆம்னி பேருந்துகளில் குட்கா உள்ளிட்ட போதைப் பொருட்கள் கடத்தப்படுவது குறித்த கேள்விக்குப் பதிலளித்த அவர், "ஒவ்வொரு பயணியின் உடைமைகளையும் முழுமையாகச் சோதனை செய்வது என்பது நடைமுறையில் சாத்தியமில்லை.
இருப்பினும், போதைப்பொருள் கடத்தலுக்கு ஓட்டுநர் உடந்தையாக இருப்பது தெரிய வந்தால் அவர் உடனடியாகப் பணியில் இருந்து நீக்கப்படுவார். பேருந்துகளில் பட்டாசுகளைக் கொண்டு செல்ல அனுமதியில்லை. பயணிகளின் உடைமைகளில் பட்டாசுகள் இருந்தால் அவை கீழே இறக்கி வைக்கப்படும்.
ஆம்னி பேருந்துகள் அதிவேகத்தில் இயக்கப்படுவதில்லை
ஆம்னி பேருந்துகள் மணிக்கு 90 கி.மீ. வேகத்திற்கு மேல் இயக்கப்படுவதில்லை. பேருந்துகள் மெதுவாகச் சென்று திடீரென வேகமெடுக்கும்போது அதிக வேகத்தில் செல்வதைப் போன்ற தோற்றம் ஏற்படுகிறது" என்று தெரிவித்தார்.
ஆம்னி பேருந்து சேவை - முக்கிய வழித்தட கட்டணங்கள்
தீபாவளியை முன்னிட்டு, சென்னை – மதுரை வழித்தடத்தில் ரூ.1,690 முதல் ரூ.2,560 வரை, சென்னை – திருநெல்வேலி வழித்தடத்தில் ரூ.1,960 முதல் ரூ.3,270 வரை, சென்னை – நாகர்கோவில் வழித்தடத்தில் ரூ.2,220 முதல் ரூ.3,710 வரை கட்டணங்கள் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளன.
சென்னை – கோவை வழித்தடத்தில் ஏசி வசதியில்லாத இருக்கைக்கு ரூ.1,730, படுக்கை வசதிக்கு ரூ.2,090, ஏசி இருக்கைக்கு ரூ.1,990, ஏசி படுக்கை வசதிக்கு ரூ.2,460 எனக் கட்டணம் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. வால்வோ இருக்கைக்கு ரூ.2,200, படுக்கை வசதிக்கு ரூ.2,880.
இதே போல், கோவை–திருநெல்வேலி, கோவை–திருச்செந்தூர், கோவை–ராமேஸ்வரம் வழித்தடங்களில் ஏசி வசதியில்லாத இருக்கைக்கு ரூ.1,410, படுக்கை வசதிக்கு ரூ.1,680, ஏசி இருக்கைக்கு ரூ.1,600, ஏசி படுக்கை வசதிக்கு ரூ.1,940 என கட்டணங்கள் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன. வால்வோ இருக்கைக்கு ரூ.1,750, படுக்கை வசதிக்கு ரூ.2,130.
கோவை – மதுரை வழித்தடத்தில் ரூ.1,030 முதல் ரூ.1,460 வரையிலும், கோவை–பெங்களூரு வழித்தடத்தில் ரூ.1,100 முதல் ரூ.1,710 வரையிலும் கட்டணங்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. பேருந்தின் வகை மற்றும் வசதிகளுக்கு ஏற்ப கட்டணங்கள் மாறுபடும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.