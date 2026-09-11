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அரசு ஊழியர்கள் சொத்து விவரங்கள் பதிவு: முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்ட தமிழக அரசு

சொத்து மற்றும் பொறுப்பு விவரங்களை ஆன்லைன் முறையில் தாக்கல் செய்வதன் மூலம், அரசு ஊழியர்களின் சொத்து விவரங்களை முறையாகப் பராமரித்து கண்காணிக்க முடியும் என அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 11, 2026 at 11:04 PM IST

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சென்னை: அக்டோபர் 31-க்குள் அரசு ஊழியர்கள் தங்களின் சொத்து விவரங்களை ஆன்லைனில் தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என தமிழக அரசு சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர்கள் தங்களது சொத்து விவரங்களை ஒருங்கிணைந்த நிதி மற்றும் மனிதவள மேலாண்மை அமைப்பான (IFHRMS) தளத்தில் பதிவு செய்து சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என அதிகாரிகள் தகவல் தெரிவித்துள்ளனர்.

இதன்படி, 2025 டிசம்பர் 31-ஆம் தேதி நிலவரப்படி உள்ள சொத்து மற்றும் பொறுப்பு விவரங்களை 2026-ஆம் ஆண்டுக்கான அறிக்கையாக ஊழியர்கள் தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என கூறப்பட்டுள்ளது. இதற்கான கடைசி தேதியாக 2026 அக்டோபர் 31-ஆம் தேதி குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதாக அதிகாரிகள் தகவல் தெரிவித்துள்ளனர்.

ஊழியர்கள் தங்களது பெயரில் உள்ள நிலம், வீடு உள்ளிட்ட அசையா சொத்துகள், வாகனங்கள், நகைகள், வங்கி வைப்புகள் உள்ளிட்ட அசையும் சொத்துகள் மற்றும் கடன்கள், பிற பொறுப்புகள் தொடர்பான விவரங்களை பதிவு செய்ய வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அசையா சொத்துகள், அசையும் சொத்துகள், கடன்கள் மற்றும் பிற பொறுப்புகளுக்கான விவரங்களை அதற்காக உள்ள IFHRMS தளத்தில் விவரங்களைப் பதிவு செய்ய வேண்டும். பின்னர் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட அறிக்கையின் நகலை பதிவிறக்கம் செய்து வைத்துக்கொள்ளவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

மேலும், ஒவ்வொரு ஆண்டும் டிசம்பர் 31 ஆம் தேதி நிலவரப்படி சொத்து மற்றும் பொறுப்பு விவரங்களை அடுத்த ஆண்டு மார்ச் 31-ஆம் தேதிக்குள் தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என்ற நடைமுறை உள்ளதாகவும் அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். குறிப்பிட்ட காலக்கெடுவுக்குள் அறிக்கையை தாக்கல் செய்யாத அரசு ஊழியர்கள், நடத்தை விதிகளை மீறியதாகக் கருதப்படும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்ட தேதி ஊழியரின் ஆண்டு ரகசிய அறிக்கையில் பதிவு செய்யப்படும் என்றும், பதவி உயர்வுக்கான பரிசீலனையின்போதும் இந்த விவரம் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளப்படும் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது.
அரசு ஊழியர்கள் தங்களது IFHRMS பயனர் அடையாளம் மற்றும் கடவுச்சொல்லை பாதுகாப்பாக வைத்திருக்க வேண்டும் எனவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

சொத்து மற்றும் பொறுப்பு விவரங்களை ஆன்லைன் முறையில் தாக்கல் செய்வதன் மூலம், அரசு ஊழியர்களின் சொத்து விவரங்களை முறையாகப் பராமரித்து கண்காணிக்க முடியும் என அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

TAGGED:

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அரசு ஊழியர்கள்
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