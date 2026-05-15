லஞ்ச புகாரில் கைது: அரசு ஊழியர் எடுத்த விபரீத முடிவு
உயிரிழந்த வட்டார வளர்ச்சி அலுவலக உதவியாளர் திருச்சி மாவட்டம் துவாக்குடி பகுதியைச் சேர்ந்தவர்.
Published : May 15, 2026 at 5:41 PM IST
திருவாரூர்: லஞ்சப் புகாரில் கைது செய்யப்பட்ட வட்டார வளர்ச்சி அலுவலக உதவியாளர் மாடியில் குதித்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
திருவாரூர் ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகத்தில் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலராக பணிபுரிபவர் சுவாமிநாதன். இவர், திருவாரூர் அருகே உள்ள கீழக்காவதுக்குடி பகுதியைச் சேர்ந்த பாரதிதாசன் என்பவரிடம் வீட்டுமனை ஒப்புகை ரசீது வழங்க ரூ. 7 ஆயிரம் லஞ்சம் கேட்டுள்ளார். இது தொடர்பாக, பாரதிதாசன் திருவாரூர் மாவட்ட லஞ்ச ஒழிப்பு போலீஸாரிடம் புகார் அளித்துள்ளார்.
இந்நிலையில், லஞ்ச ஒழிப்பு போலீஸாரின் அறிவுறுத்தலின்படி ரசாயனம் தடவிய ரூ. 7 ஆயிரம் ரொக்க பணத்தை, பாரதிதாசன் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் சுவாமிநாதனிடம் கொடுத்தார். இதனை அவர் பெறும்போது அங்கு மறைந்திருந்த லஞ்ச ஒழிப்பு போலீஸார், சுவாமிநாதனை கையும் களவுமாக பிடித்தனர்.
மேலும், லஞ்சம் பெறுவதற்கு உதவியாக இருந்த அலுவலக உதவியாளர் சுரேஷ்குமார் (வயது 51) என்பவரையும் லஞ்சம் ஒழிப்பு போலீஸார் கைது செய்து விசாரணை மேற்கொண்டனர். அப்போது, கழிவறைக்கு சென்று வருவதாக சென்ற அலுவலக உதவியாளர் சுரேஷ்குமார், மொட்டை மாடிக்கு சென்று அங்கிருந்து கீழே குதித்தார்.
இதில், தலை, கை, கால்கள் என உடலின் பல்வேறு பகுதிகளில் அவருக்கு பலத்த காயம் ஏற்பட்டது. இந்த நிலையில் சுரேஷ்குமாரை மீட்ட போலீஸார், அவரை திருவாரூரில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதித்தனர். மருத்துவமனையில் அவருக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வந்தநிலையில், ஒரு மணி நேரத்தில் சிகிச்சை பலனின்றி அவர் உயிரிழந்தார்.
இதையடுத்து, அவரது உடல் திருவாரூர் அரசு மருத்துவ கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு பிரேதப் பரிசோதனைக்காக அனுப்பி வைக்கப்பட்டது. சுரேஷ்குமார், திருச்சி மாவட்டம் துவாக்குடி பகுதியைச் சேர்ந்தவர். இவருக்கு ஏழாம் வகுப்பு படிக்கும் ஒரு மகள் உள்ளார். இந்த நிலையிலேயே விபரீதமான முடிவை அவர் எடுத்துள்ளார்.
தற்கொலை எதற்கும் தீர்வு அல்ல... வாழ்வதற்கு புது நம்பிக்கையைப் பெற தமிழ்நாடு அரசின் ஹெல்ப்லைன் நம்பர் 104 ஐ தொடர்பு கொண்டு பேசலாம். சிநேகா தொண்டு நிறுவனத்தை தொலைபேசி மூலமாக +91 44 2464 0050 +91 44 2464 0060, இமெயில் மூலமாக help@snehaindia.org தொடர்பு கொள்ளலாம். அல்லது டாடா நிறுவனத்தின் 91529 87821 என்ற எண்ணிலும் தொடர்பு கொண்டு தேவையான உதவிகளைப் பெறலாம்.