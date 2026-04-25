கூலி தொழிலாளிக்கு டைட்டானியத்தால் ஆன விலா எலும்பை பொருத்தி மறுவாழ்வு அளித்த அரசு மருத்துவர்கள்
இந்த அறுவை சிகிச்சையை தனியார் மருத்துவமனையில் செய்தால் ரூ.13 லட்சத்துக்கு மேல் செலவாகும் என மருத்துவர்கள் தரப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.
Published : April 25, 2026 at 10:49 PM IST
சென்னை: 59 வயதுடைய கூலித்தொழிலாளிக்கு நெஞ்சு பகுதியில் இருந்த 5 கிலோ புற்றுநோய் கட்டியை அகற்றியதுடன் டைட்டானியத்தால் ஆன விலா எலும்பை பொறுத்தி, கிண்டி கலைஞர் நூற்றாண்டு பன்னோக்கு உயர் சிறப்பு மருத்துவமனை மருத்துவர்கள் சாதனைப் படைத்துள்ளனர்.
கடலூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த 59 வயது கூலித் தொழிலாளிக்கு சமீபத்தில் மூச்சு விடுவதில் சிரமம் உள்ளிட்ட பல்வேறு பிரச்னைகளுக்காக மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்கு அனுமதிக்கப்பட்டார். அவரை பரிசோதித்த மருத்துவர்கள், அவருக்கு மார்பு விலா எலும்பு புற்றுநோய் பாதிப்பு இருப்பதைக் கண்டறிந்தனர். இந்த பாதிப்பு வெகு சிலருக்கு மட்டுமே ஏற்படும். குறிப்பாக, வயதானவர்களுக்கே இந்த புற்றுநோய் பாதிப்பு ஏற்படும் என மருத்துவர்கள் தரப்பில் கூறப்படுகிறது.
மேலும், இந்த புற்றுநோய் தாக்கம் ஏற்பட்டால் விலா எலும்பை மொத்தமாக புற்று நோய் செல்கள் அரித்து விடும் என்றும் மருத்துவர்கள் தெரிவித்தனர். இந்த நோயாளிக்கும் புற்றுநோய் கட்டியானது, மார்பெலும்பைச் சிதைத்ததுடன் இடது பக்கமுள்ள 3 முதல் 6 வரையிலான விலா எலும்புகள் மற்றும் நெஞ்சுப் பகுதியின் சுவர் வரையிலும் பரவி சேதப்படுத்தியுள்ளது.
இந்த நிலையிலேயே கூலித் தொழிலாளிக்கு விரிவான மார்புச் சுவர் அகற்றம் அறுவை சிகிச்சையை மருத்துவர்கள் செய்துள்ளனர். தொடர்ந்து, பாதிக்கப்பட்ட மார்பெலும்பு, விலா எலும்புகள் மற்றும் அதைச் சுற்றியுள்ள திசுக்கள் ஆகியவற்றை அகற்றினர். இதனால், சுமார் 15 × 10 செ.மீ. அளவில் ஒரு பெரிய வெற்றிடம் உடலின் உள்பகுதியில் ஏற்பட்டது.
இதனைச் சீரமைக்கும் விதமாக நேயாளியின் உடல் அமைப்பிற்கு ஏற்ப அந்த வெற்றிடத்தில் 3டி பிரிண்டிங் செயல் மூலம் உருவாக்கப்பட்ட டைட்டானியம் பாகத்தைப் பொருத்தியுள்ளனர். தொடர்ந்து, கூலித்தொழிலாளிக்கு மென் திசு மறுசீரமைப்பு சிகிச்சையும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
மிகவும் அரிய மற்றும் சிக்கலான இந்த உயர்தர அறுவை சிகிச்சை, முதல் முறையாக முதலமைச்சரின் விரிவான மருத்துவக் காப்பீட்டுத் திட்டத்தின் கீழ் செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த அறுவை சிகிச்சை தனியார் மருத்துவமனையில் செய்யப்பட்டால் 13 லட்சம் ரூபாய்க்கும் மேல் செலவாகும் என மருத்துவர்கள் தரப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.
இந்த அறுவை சிகிச்சை இயக்குநர் பார்த்தசாரதி தலைமையிலும், நோடல் அதிகாரி ரமேஷ் வழிகாட்டுதலிலும் நடைபெற்றிருக்கின்றது. மேலும், சுஜய் சுசிகார், சக்தி உஷா தேவி, அருள், அருண் விக்டர், அரவிந்த், வரகுண பாண்டியன், சதீஷ் மற்றும் அருண் குமார் ஆகிய அறுவை சிகிச்சை நிபுணர்கள் குழுவும், மயக்க மருத்துவ நிபுணர்களான கார்த்திகேயன், அருள், சுப்ரமணியன் மற்றும் பவித்ரா ஆகியோரும் இணைந்து செயல்பட்டனர்.