12 வயது சிறுவனுக்கு கண்புரை; அறுவை சிகிச்சை மூலம் அகற்றிய மருத்துவர்கள்

சிறுவர்களுக்கு கண்பார்வை தொடர்பான பரிசோதனை ஆறு மாதத்திற்கு ஒரு முறை மேற்கொள்ள வேண்டும் என மருத்துவர்கள் அறிவுரை வழங்கினர்.

தேனி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை மருத்துவர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 9, 2026 at 5:37 PM IST

Updated : May 9, 2026 at 5:44 PM IST

தேனி: 12 வயது சிறுவனுக்கு கண்புரை ஏற்பட்டநிலையில், அதனை அறுவை சிகிச்சை மூலம் தேனி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை மருத்துவர்கள் அகற்றியுள்ளனர்.

தேனி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த மணிகண்டன் என்ற 12 வயது சிறுவனுக்கு, சிறுவயது முதலே பார்வை குறைபாடு ஏற்பட்டு படிப்பில் கவனம் செலுத்த முடியாத நிலை ஏற்பட்டது. இதனை அடுத்து சிறுவனின் பெற்றோர் தேனி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு சிறுவனை அழைத்து வந்து பரிசோதனை செய்தனர். அப்போது சிறுவனுக்கு கண்புரை பாதிப்பு ஏற்பட்டிருப்பது தெரிய வந்தது. இதுவே சிறுவனின் பார்வை குறைபாடுக்கு காரணம் என மருத்துவர்கள் தெரிவித்தனர்.

இதைத் தொடர்ந்து, சிறுவனுக்கு இரு கண்களிலும் அறுவை சிகிச்சை மேற்கொள்ளப்பட்டு, தற்போது கண் பார்வை முழுமையாக கிடைத்துள்ளது. தொடர்ந்து, சிறுவனுக்கு தேவையான மருந்துகளை வழங்கி மருத்துவர்கள் கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டு வருவதாகவும் தெரிவித்துள்ளனர்.

இதுகுறித்து கண் அறுவை சிகிச்சை பேராசிரியர் டாக்டர் கணபதி ராஜேஷ் கூறுகையில், "வயதானவர்களுக்கு கண் தொடர்பான பிரச்சனைகள் வருவது சாதாரணமானது. ஆனால், சிறுவர்களுக்கு கண்புரை பாதிப்பு வருவது அரிதான ஒன்று. கண் பார்வை குறைபாடு ஏற்பட்டால் ஆரம்பக் கட்டத்திலேயே மருத்துவர்களை அணுகி சிகிச்சை பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும். இல்லையென்றால் பாதிப்பு மேலும் அதிகரிக்கக் கூடும். இந்த சிறுவனுக்கு முழுமையாக சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு கண்பார்வையை மீட்டெடுத்துள்ளோம்" என தெரிவித்தனர்.

தொடர்ந்து பேசிய மருத்துவர்கள், "சிறுவர்களுக்கு கண்பார்வை தொடர்பான பரிசோதனை ஆறு மாதத்திற்கு ஒரு முறை மேற்கொள்ள வேண்டும். கண்புரையை கவனிக்காமல் விட்டுவிட்டால், அது சோம்பேறி கண் (Amblyopia)-ஆக மாறிவிடும்" என எச்சரிக்கை விடுத்தனர்.

யார் யாருக்கெல்லாம் இந்த கண் பார்வை பிரச்னை வரும்?

இதற்கு பதிலளித்த மருத்துவர்கள், "மரபணு குறைப்பாடு உள்ள குழந்தைகள், சர்க்கரை வியாதி உள்ள குழந்தைகள், வளர்சிதை மாற்றக் கோளாறு உள்ள குழந்தைகளுக்கு கண் பார்வை பிரச்சினை எளிதில் வரக்கூடும். எனவே, அவர்களுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் வழங்கி 3 மாதம் அல்லது 6 மாதங்களுக்கு ஒரு முறை கண் பரிசோதனை மேற்கொள்ள வேண்டும். இதன் மூலம் அந்த சிறுவர்களின் கண்பார்வை கோளாறை விரைவாக சரி செய்ய முடியும். இதற்கான சிகிச்சை வசதிகள் தேனி அரசு மருத்துவமனையில் உள்ளது" என்றனர்.

ஹீட் ஸ்ட்ரோக் பாதிப்பால் ஒருவர்கூட மருத்துவமனை வரவில்லை

தொடர்ந்து பேசிய மருத்துவர்கள், "ஹீட் ஸ்ட்ரோக்-கிற்கென தனி வார்டு தயார் நிலையில் உள்ளது. ஆனால், இதுவரை இந்த பாதிப்பால் ஒருவர்கூட மருத்துவமனைக்கு வரவில்லை. ஹீட் ஸ்ட்ரோக் பாதிப்பில் இருந்து தப்பிக்க நீர்சத்து குறையாமல் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும். வெயிலில் அதிக நேரம் இருப்பதையும் தவிர்க்க வேண்டும். ஒருவேளை கட்டாயம் வெயில் நேரத்தில் வெளியில் போக வேண்டியிருந்தால், குடை அல்லது தொப்பி அணிந்து செல்லலாம். ஓஆர்எஸ் கரைசல், மருத்துவமனையில் வழங்கப்படுகிறது. தேவைப்படுகிறவர்கள் தாராளமாகப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்" என்றனர்.

