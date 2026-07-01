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9 வயது சிறுமிக்கு செயற்கை கண் - தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவர்கள் சாதனை

அறுவை சிகிச்சையின் மூலம் சிறுமிக்கு இயற்கையாகவே கண் இருப்பது போன்று முகத்தோற்றம் ஏற்பட்டுள்ளதாக தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை முதல்வர் எபனேசர் ஜோயல் குமார் தெரிவித்துள்ளார்.

தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை முதல்வர் எபனேசர் ஜோயல் குமார் பேட்டி
தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை முதல்வர் எபனேசர் ஜோயல் குமார் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 1, 2026 at 7:33 PM IST

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தூத்துக்குடி: 9 வயது சிறுமிக்கு அறுவைச் சிகிச்சை மூலம் செயற்கை கண் பொருத்தி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை மருத்துவர்கள் அசத்தியுள்ளனர்.

தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் கண் சிகிச்சைப் பிரிவில் ஒவ்வொரு மாதமும் 200-க்கும் மேற்பட்ட கண்புரை அறுவைச் சிகிச்சைகள் செய்யப்பட்டு வருகின்றன. மேலும் கண் நீர் அழுத்த நோய் சிகிச்சை, மாறு கண் கண்ணீர்ப்பை அறுவை சிகிச்சை, கருவிழி மாற்று அறுவை சிகிச்சை, கண் குழி அறுவைச் சிகிச்சை ஆகியவை செய்யப்பட்டு வருகின்றன.

இந்த நிலையில், கன்னியாகுமரி மாவட்டம், நாகர்கோவில் ஆரல்வாய்மொழி பகுதியைச் சேர்ந்த தம்பதியின் 9 வயது மகளுக்கு பிறவியிலேயே அவரது இடது கண் இல்லாமல் முற்றிலுமாக தோலால் மூடி பார்வை இல்லாமல் இருந்துள்ளது. சிறுமி தனது வலது கண் பார்வை மூலம் மட்டுமே அன்றாட வேலைகளை செய்து வந்துள்ளார். இந்நிலையில் நாளுக்கு நாள் இடது கண் பாதிப்பால் சிறுமியின் முக அமைப்பே மாறியது.

இதையடுத்து, சிறுமியின் பெற்றோர் தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை கண் சிகிச்சை பிரிவில் அவரை சிகிச்சைக்காக அனுமதித்தனர். அங்கு மருத்துவமனை கண் சிகிச்சைப் பிரிவு துணைத் தலைவர் (பொறுப்பு) ரீட்டா ஹெப்சி ராணி தலைமையில் பிளாஸ்டிக் அறுவை சிகிச்சை நிபுணர் அருணா தேவி, மயக்கவியல் மருத்துவர் ஸ்ரீராம் மற்றும் அஜய் சந்தோஷ், டேவிட், ஜெயந்தி வின்சா, திவ்யா மற்றும் செவிலியர்களான சுரேகா, ரத்னா ஆகியோர் அடங்கிய மருத்துவக் குழுவினரால் கண் குழி சீரமைப்பு அறுவை சிகிச்சை வெற்றிகரமாக சிறுமிக்கு மேற்கொள்ளப்பட்டது. இதைத் தொடர்ந்து பிளாஸ்டிக்கிலான செயற்கை கண் பொருத்தும் அறுவைச் சிகிச்சையும் வெற்றிகரமாக செய்யப்பட்டது.

தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவரின் இந்த அறுவைச் சிகிச்சை மூலம் அந்த சிறுமிக்கு இயற்கையாகவே கண் இருப்பது போன்று தோற்றம் ஏற்பட்டு முகத்தில் விகாரமான தோற்றம் மறைந்து மற்ற குழந்தைகள் போல் அனைவரிடமும் பழகும் வகையிலும், தாழ்வு மனப்பான்மையை நீக்கும் விதத்திலும் அறுவை சிகிச்சை அமைந்ததாக மருத்துவர்கள் மற்றும் மருத்துவக் கல்லூரி முதல்வர் உள்ளிட்டோர் மகிழ்ச்சி தெரிவித்துள்ளனர்.

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சிறப்பாக இந்த கண் அறுவை சிகிச்சை செய்த மருத்துவக் குழுவினருக்கு மருத்துவக் கல்லூரி முதல்வர் எபனேசர் ஜோயல் குமார் மற்றும் துணை முதல்வர் பத்மநாபன், மருத்துவமனை கண்காணிப்பாளர் சைலேஸ் ஜெயமணி ஆகியோர் பாராட்டி வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்தனர்.

தனது குழந்தைக்கு இந்த கண் அறுவைச் சிகிச்சை தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் செய்ததற்கு மருத்துவர்கள் மற்றும் தமிழ்நாடு அரசுக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொண்ட சிறுமியின் தாய், இந்த அறுவைச் சிகிச்சையை தனியார் மருத்துவமனையில் மேற்கொண்டிருந்தால் அதிக அளவு பணம் செலவாகும். தற்போது அரசு மருத்துவமனையில் எந்தவித செலவும் இல்லாமல் செய்தது மிகவும் சந்தோஷமாக இருப்பதாகத் தெரிவித்தார்.

TAGGED:

அரசு மருத்துவர்கள் சாதனை
சிறுமிக்கு செயற்கை கண்
தூத்துக்குடி
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