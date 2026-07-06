அரசு வழக்கறிஞர் ஆஜராகவில்லை - 8 வழக்குகளில் கோவை ஆட்சியருக்கு ரூ.62,000 அபராதம்
புதிதாக 24 பேர் அரசு வழக்கறிஞர்களாக நியமிக்கப்பட்டாலும், முறையாக உத்தரவுகள் வழங்கப்படாததால் அவர்களால் நீதிமன்றத்தில் ஆஜராக முடியவில்லை.
Published : July 6, 2026 at 10:38 PM IST
கோவை: கோவை நீதிமன்றங்களில் 8 வழக்குகளில் அரசு வழக்கறிஞர்கள் ஆஜராகாததால், கோவை மாவட்ட ஆட்சியருக்கு 62 ஆயிரம் ரூபாய் அபராதம் விதித்து 5-ஆவது கூடுதல் மாவட்ட நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.
கோவை மாவட்டத்தில் உள்ள நீதிமன்றங்களில் பணியாற்றிய வந்த அரசு வழக்கறிஞர்களின் பதவிக்காலம் கடந்த மாதம் 30-ஆம் தேதியுடன் நிறைவடைந்தது. புதிதாக 24 பேர் அரசு வழக்கறிஞர்களாக நியமிக்கப்பட்டாலும், அதற்கான முறையாக உத்தரவுகள் வழங்கப்படவில்லை. இதனால், அவர்கள் நீதிமன்றத்தில் ஆஜராக முடியாமல், பொறுப்பு ஏற்க முடியாத நிலையில் உள்ளனர். இதனால் நீதிமன்றங்களில் வழக்கு விசாரணைகள் முடங்கி உள்ளதாக மனுதாரர்கள் குமுறுகின்றனர்.
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இந்நிலையில், இன்று கோவை ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்றத்தில், 5-ஆவது கூடுதல் மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் 8 வழக்குகளில், கூடுதல் அரசு வழக்கறிஞர்கள் ஆஜராகவில்லை. இதனால் கோவை மாவட்ட ஆட்சியர் பவன்குமாருக்கு 62 ஆயிரம் ரூபாய் அபராதம் விதிக்கப்பட்டது.
கோவை மாவட்டம், கருமத்தம்பட்டியில் நடந்த ஒரு கொலை வழக்கின் விசாரணை, 5-வது கூடுதல் நீதிமன்றத்தில் கடந்த 10 ஆண்டுகளாக நடைபெற்று வருகின்றது. இந்த வழக்கில், குற்றம்சாட்டப்பட்டவர் ஆஜர்படுத்தப்பட்டார். சாட்சி சொல்வதற்காக, கேரளாவில் இருந்து மருத்துவர் ஒருவரும் வந்திருந்தார். ஆனால், கூடுதல் அரசு வழக்கறிஞர் ஆஜராகாததால் அரசு தரப்பு சாட்சியிடம் விசாரணை நடத்த முடியாத நிலை ஏற்பட்டது.
இதனால், கோவை மாவட்ட ஆட்சியர் பவன்குமாருக்கு ரூ.10 ஆயிரம் அபராதம் விதித்ததுடன், அந்த தொகையை மருத்துவரின் பயண செலவுக்கு வழங்குமாறும் நீதிபதி சிவக்குமார் உத்தரவிட்டார்.
அரசு தரப்பின் தவறு காரணமாகவே, இந்த வழக்கை தள்ளிவைக்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது என்றும், சாட்சிக்கு உரிய செலவை வழங்குவதற்காக, வழக்கு செலவு தொகையாக ரூ.10 ஆயிரத்தை ஒரு வாரத்திற்குள் நீதிமன்றத்தில் செலுத்த வேண்டும் என்றும் நீதிபதி தனது உத்தரவில் தெரிவித்துள்ளார்.
இதேபோல, கோவை பந்தயச்சாலை காவல் நிலையத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு வழக்கும் கோவை 5-ஆவது கூடுதல் மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் நடைபெறுகின்றது. இந்த வழக்கு, நீதிமன்றத்தில் இன்று விசாரணைக்காக பட்டியலிடப்பட்டிருந்தது. வழக்கில் சாட்சி சொல்வதற்காக திருவாரூரில் இருந்து காவல் உதவி ஆய்வாளர் ஒருவர் வந்து ஆஜரானார். வழக்கில் குற்றம்சாட்டப்பட்ட 5 பேரும் ஆஜரானார்கள். ஆனால் கூடுதல் அரசு வழக்கறிஞர் ஆஜராகவில்லை என்பதால் வழக்கு விசாரணை நடைபெறவில்லை.
குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் மற்றும் காவல் உதவி ஆய்வாளரை நீதிமன்றத்திற்கு தேவையின்றி வரவழைக்கப்பட்டதால் அவர்களுக்கு சிரமம் ஏற்பட்டுள்ளது என்றும், அரசு தரப்பின் தவறால், இந்த சிரமம் ஏற்பட்டதால், கோவை மாவட்ட ஆட்சியர் சார்பாக மாநில அரசு 9,000 ரூபாயை நீதிமன்றத்தில் ஒரு வாரத்திற்குள் செலுத்த வேண்டும் என்றும் நீதிபதி சிவக்குமார் உத்தரவிட்டார்.
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குற்றம்சாட்டபட்ட 5 பேருக்கும் தலா 1,000 ரூபாயும், காவல் துறை துணை ஆய்வாளருக்கு 4,000 ரூபாயும் இழப்பீட்டுத் தொகையாக வழங்க வேண்டும் என்றும் நீதிபதி சிவக்குமார் உத்தரவிட்டார். இதேபோல், இன்று விசாரணைக்கு வந்த மொத்தம் 8 வழக்குகளில் 62 ஆயிரம் ரூபாய் அபராதம் விதித்து, 5-வது கூடுதல் மாவட்ட நீதிமன்ற நீதிபதி சிவக்குமார் உத்தரவிட்டார்.
பல்வேறு நீதிமன்றங்களில் அரசு வழக்கறிஞர் மற்றும் கூடுதல் அரசு வழக்கறிஞர்கள் நியமிக்கப்படாததால், வழக்கு விசாரணைகள் பாதிக்கப்பட்டு வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.