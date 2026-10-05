தமிழகத்தில் வெளிநாட்டு பல்கலைக் கழகம் தொடங்க அனுமதிப்பது ஏன்? அரசு கல்லூரி ஆசிரியர் கழகம் எதிர்ப்பு
தமிழகத்தின் 21 பல்கலைக்கழகங்களில் பாதிக்கு மேல் நிரந்தர ஆசிரியர்கள் இல்லை என தமிழ்நாடு அரசு கல்லூரி ஆசிரியர் கழகம் விமர்சித்துள்ளது.
Published : October 5, 2026 at 11:02 PM IST
சென்னை: தமிழகத்தில் வெளிநாட்டு பல்கலைக் கழகம் தொடங்க யு.ஜி.சி அனுமதி அளித்துள்ளதற்கு தமிழ்நாடு அரசு கல்லூரி ஆசிரியர் கழகம் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளது.
சென்னை வேளச்சேரியில் வெஸ்டர்ன் ஆஸ்திரேலியா நாட்டின் பல்கலைக்கழகம் அமைப்பதற்கு பல்கலைக்கழக மானிய குழு (யு.ஜி.சி) அனுமதி வழங்கியுள்ளது.
இந்நிலையில், தமிழ்நாட்டில் வெளிநாட்டு பல்கலைக்கழகம் துவங்கி, உயர் கல்வியை வணிக மயமாக்குவதில் நான்கு கால் பாய்ச்சலில் தமிழ்நாடு அரசு செயல்படுவதாக தமிழ்நாடு அரசு கல்லூரி ஆசிரியர் கழகம் பொதுச் செயலாளர் சுரேஷ் தெரிவித்துள்ளார்.
இதுதொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், 'தமிழகத்தின் சென்னை வேளாச்சேரியில்,
University of Western Australia என்ற முதல் வெளிநாட்டுப் பல்கலைக்கழகம் தொடங்க அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. அக்டோபர் 5 ஆம் தேதி UGC தனது இறுதி ஒப்புதலலை வழங்கியுள்ளதாக அப்பல்கலைக் கழகத்தின் இணைய தளத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. தமிழக அரசும் ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது.
இந்தியாவில் வெளிநாட்டு பல்கலைக்கழகங்கள் தொடங்க அனுமதி வழங்கப்படும் என்ற தேசியக் கல்விக் கொள்கை 2020 ன் ஒரு அம்சம் தமிழகத்திலே அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்தியாவில் ஹரியானா, கர்நாடாகா, மகாராஷ்டிராவிற்கு அடுத்தபடியாக தமிழ்நாட்டில் வெளிநாட்டு பல்கலைக்கழகம் தொடங்கப்படுகிறது.
செப்டம்பர் 8 ஆம் தேதி, தமிழ்நாடு தனியார் பல்கலைக்கழக சட்டத்தில் திருத்தம் மேற்கொண்டு, தனியார் பல்கலைக் கழகங்கள் அதிக அளவில் தொடங்குவதற்கு வாய்ப்பினை ஏற்படுத்திக் கொடுத்த தமிழ்நாடு அரசு, தற்போது வெளிநாட்டு பல்கலைக்கழகம் தொடங்குவதற்கும் அனுமதி கொடுத்து உயர்கல்வியில் வணிகமயம் உயர்வதற்கு நான்கு கால் பாய்ச்சல் வேகத்தில் செயல்படுகிறது.
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மிக குறைந்த கட்டணத்தில் சாதாரண ஏழை, எளிய மாணவர்கள் உயர்கல்வி பயிலும், தமிழகத்தின் 21 பல்கலைக்கழகங்களில் பாதிக்கு மேல் நிரந்தர ஆசிரியர்கள் இல்லை. உதாரணத்திற்கு,சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில் 515 ஆசிரியர்களுக்கு 180 பேர், மதுரை காமராசர் பல்கலைக் கழகத்தித்தில் 405 ஆசிரியர்களுக்கு 202 பேர், பாரதி தாசன் பல்கலக்கழகத்தில் 230 ஆசிரியர்களுக்கு 119 பேர் மட்டுமே பணியாற்றி வருகின்றனர்.
188 அரசு கலை, அறிவியல் மற்றும் கல்வியியல் கல்லூரிகளில் 7198 காலியிடங்கள் உள்ளதாக தமிழக அரசின் அதிகாரப்பூர்வ புள்ளி விவரம் குறிப்பிடுகிறது. பத்தாண்டுகளுக்கும் மேலாக அரசு பல்கலைக்கழகங்களிலும், அரசு கல்லூரிகளிலும் ஆசிரியர் பணி நியமனம் நடைபெறாமல், ஏழை, எளிய மாணவர்களின் உயர்கல்வி தரம் கேள்விக்குறியாகி உள்ளது.
தமிழகத்தில் முதலாவதாக தொடங்க உள்ள வெளிநாட்டு பல்கலைக்கழகமான University of Western Australia, இளநிலை பாடப்பிரிவுகளான Business Management, Data Science முதலாமாண்டு கல்விக்கட்டணத்திற்கு மட்டும் தலா ரூ. 14.52 இலட்சம் என்றும், Artificial Intelligence 17.93 லட்சம், M. B. A. 23.10 லட்சம் என்றும், அதனுடைய இணைய தளத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளது.
தமிழகத்தின் 90 சதவீதமான ஏழை, எளிய மாணவர்கள் உயர்கல்வி பயிலும் அரசு பல்கலைக்கழகங்களிலும், அரசு கல்லூரிகளிலும் அடிப்படை கட்டமைப்புகளை ஏற்படுத்தாமல், இக்கல்வி நிலையங்களில் பெரும்பான்மையான ஆசிரியர் பணியிடங்களை பத்தாண்டுகளாக நிரப்பாமல், வெளிநாட்டு பல்கலைக் கழகத்தினை தமிழகத்திலே சிவப்பு கம்பளம் விரித்து வரவேற்கும் தமிழக அரசின் உயர்கல்விக் கொள்கை தமிழகத்தின் சமூக நீதிக்கு எதிரானதாகும். தமிழகத்தின் சமூக நீதி பாரம்பரியத்தில் பற்று கொண்டுள்ள அனைவரும், தமிழகத்தில் வெளி நாட்டு பல்கலைக்கழகங்கள் அமைவதற்கு எதிராக குரல் எழுப்புவோம்' எனத் தெரிவித்துள்ளார்.