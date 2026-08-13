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மேகதாது விவகாரம்: கர்நாடகாவில் முழு அடைப்பு போராட்டம் - கடைகள் மூடல்; எல்லையில் போக்குவரத்து நிறுத்தம்

பேருந்துகள் வழக்கம் போல் இயக்கப்பட்டாலும் அசம்பாவிதங்களை கருத்தில் கொண்டு பயணிகள் வரத்து குறைவாகவே உள்ளது.

ஓசூரிலிருந்து வழக்கம் போல் இயக்கப்படும் அரசு பேருந்துகள்
ஓசூரிலிருந்து வழக்கம் போல் இயக்கப்படும் அரசு பேருந்துகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 13, 2026 at 8:47 AM IST

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Updated : August 13, 2026 at 9:53 AM IST

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கிருஷ்ணகிரி: மேகதாது அணை விவகாரம் தொடர்பாக கர்நாடகா முழுவதும் இன்று முழு அடைப்பு போராட்டம் நடத்தவுள்ளதாக கன்னட அமைப்புகள் அறிவித்துள்ள நிலையிலும், அம்மாநிலத்திற்கு செல்லும் தமிழ்நாடு அரசு பேருந்துகள் வழக்கம் போல் இயங்கி வருகின்றன.

கர்நாடக மாநிலத்தில் காவிரி ஆற்றின் குறுக்கே மேகதாது அணையை உடனடியாக கட்ட வலியுறுத்தி, பல்வேறு கன்னட அமைப்புகள் சார்பில் இன்று மாநிலம் தழுவிய வேலைநிறுத்தப் போராட்டத்திற்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டிருந்தது. ​இதன் காரணமாக எல்லையோரப் பகுதிகளில் அசம்பாவிதங்களைத் தவிர்க்க விதமாக பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

பேருந்துகள் வழக்கம் போல் இயக்கம்

இருப்பினும், கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஓசூர் வழியாக தமிழ்நாடு மற்றும் கர்நாடகா இடையேயான அரசுப் பேருந்து போக்குவரத்தானது வழக்கம்போல் நடைபெற்று வருகிறது.

ஓசூர் பேருந்து நிலையத்திலிருந்து கர்நாடக மாநிலத்தின் அத்திப்பள்ளி, பெங்களூரு உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளுக்குத் தமிழக அரசுப் பேருந்துகள் தடையின்றி இயக்கப்பட்டு வருகின்றன. அதேபோல, கர்நாடக மாநில அரசுப் போக்குவரத்துக் கழகப் (KSRTC) பேருந்துகளும் ஓசூர் வரை வழக்கம்போல் வந்து செல்கின்றன.

​குறைந்த பயணிகள் வருகை

பேருந்துகள் அனைத்தும் தடையின்றி இயக்கப்பட்ட போதிலும், போராட்டம் காரணமாக அசம்பாவிதங்கள் ஏதேனும் ஏற்படலாம் என்ற அச்சத்தில் பொதுமக்கள் கர்நாடகா மற்றும் தமிழ்நாடு இடையேயான பயணங்களைத் தவிர்த்து வருகின்றனர். இதனால் இரு மாநில அரசுப் பேருந்துகளிலுமே பயணிகளின் எண்ணிக்கை மிகக் குறைவாகவே உள்ளது. அரசு பேருந்துகள் மட்டுமல்லாமல் தனியார் பேருந்துகளும் கூட குறைவான பயணிகளுடனேயே சென்று வருகின்றன.

தமிழக - கர்நாடக எல்லையில் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ள போலீஸ் பாதுகாப்பு
தமிழக - கர்நாடக எல்லையில் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ள போலீஸ் பாதுகாப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)

​முழு அடைப்பு போராட்ட அறிவிப்பால் எல்லையோரப் பகுதிகளில் பதற்றமான சூழல் நிலவி வந்தாலும், இரு மாநில அரசுப் பேருந்துகளின் இயக்கமும் பாதிக்கப்படவில்லை. அதே வேளையில், அசம்பாவிதங்களைத் தடுக்க ஓசூர் ஜூஜூவாடி எல்லை சோதனைச் சாவடியில் காவல்துறை பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

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இன்று நடைபெறுகிற போராட்டத்திற்கு முன்னோட்டமாக, கடந்த 10ஆம் தேதி கன்னட கூட்டமைப்பின் தலைவர் வாட்டாள் நாகராஜ் தலைமையில் கன்னட அமைப்புகளைச் சேர்ந்த 50க்கும் மேற்பட்டோர் அத்திப்பள்ளி பகுதியில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

அப்போது, தமிழ்நாடு பதிவு எண் கொண்ட வாகனங்களை ஜூஜூவாடியிலேயே தடுத்து நிறுத்தினர். இதனால் அந்த பகுதி முழுவதும் பெரும் பதற்றம் ஏற்பட்டதால் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களை கர்நாடக போலீசார் கைது செய்தனர். அதன் பிறகு போக்குவரத்தானது இயல்பு நிலைக்கு கொண்டுவரப்பட்டது.

Last Updated : August 13, 2026 at 9:53 AM IST

TAGGED:

KARNATAKA STATEWIDE PROTEST
மேகதாது விவகாரம்
கர்நாடக தமிழக பேருந்துகள்
MEKEDATU ISSUE
TAMIL NADU KARNATAKA BORDER BUS

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