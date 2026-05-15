ETV Bharat / state

திடீரென தீப்பிடித்த எரிந்த அரசு பேருந்து - நூலிழையில் உயிர் தப்பிய பயணிகள்

பயணிகளுடன் சென்று கொண்டிருந்த அரசு பேருந்து திடீரென தீப்பற்றி எரிந்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

தீப்பிடித்த எரிந்த அரசு பேருந்து
தீப்பிடித்த எரிந்த அரசு பேருந்து (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 15, 2026 at 7:10 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ராணிப்பேட்டை: ஆற்காடு அருகே சென்று கொண்டிருந்த அரசு பேருந்து திடீரென தீப்படித்து எரிந்த நிலையில், அதிலிருந்த 45 பயணிகள் நூலிழையில் அதிர்ஷ்டவசமாக உயிர் தப்பினர்.

ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் ஆற்காட்டில் இருந்து எசையனூருக்கு தடம் எண் 37-ல் மகளிர் விடியல் பயண நகர பேருந்து இயக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த பேருந்து சக்கரமல்லூர், எஸ்.ஐ. நோட், புதுப்பாடி, ஆற்காடு, வேலூர் லிட்டர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் வழியாக தினமும் இயக்கப்படுகிறது.

இந்நிலையில், இன்று காலை சுமார் 45 பயணிகளுடன் பேருந்து ஆற்காட்டில் இருந்து சக்கரமல்லூர் அண்ணா நகர் நோக்கி சென்று கொண்டிருந்தது. அப்போது பேருந்தின் எஞ்சின் பகுதியில் இருந்து திடீரென புகை வெளியேற தொடங்கியது.

இதனைக் கவனித்த பேருந்து ஓட்டுநர் உடனடியாக பேருந்தை சாலையோரத்தில் நிறுத்தி, உள்ளிருந்த பயணிகள் அனைவரையும் அவசரமாக கீழே இறங்குமாறு அறிவுறுத்தினார். ஓட்டுநரின் துரித செயல்பாட்டினால் பயணிகள் அனைவரும் பாதுகாப்பாக வெளியேற்றப்பட்டனர்.

பயணிகளுடன் சென்ற அரசு பேருந்து தீப்பிடித்து எரிந்தது (ETV Bharat Tamil Nadu)
இதையும் படிங்க: லஞ்ச புகாரில் கைது: அரசு ஊழியர் எடுத்த விபரீத முடிவு

சில நொடிகளில் பேருந்தின் முன்பகுதியில் தீப்பற்றி மளமளவென எரிய தொடங்கி, பேருந்து முழுவதும் தீ பரவியது. தீ பரவுவதற்கு முன்னரே பயணிகள் இறங்கிய நிலையில், அனைவரும் அதிர்ஷ்டவசமாக உயிர் தப்பினர்.

இது குறித்து தகவலறிந்து ராணிப்பேட்டை தீயணைப்பு துறையினர் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்தனர். உடனடியாக தண்ணீரை பீய்ச்சி அடித்து தீயை கட்டுப்படுத்தினர். எனினும் அரசு பேருந்து முழுவதுமாக தீயில் எரிந்து நாசமானது.

தீ விபத்துக்குள்ளான இந்த அரசு பேருந்தின் ஆயுட்காலம் இன்னும் ஒரு மாதம் மட்டுமே இருந்ததாக போக்குவரத்து துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். பயணிகளுடன் சென்று கொண்டிருந்த அரசு பேருந்து திடீரென தீப்பற்றி எரிந்த சம்பவம் அப்பகுதி அதிர்ச்சியையும் பரபரப்பையும் ஏற்படுத்தியது.

TAGGED:

GOVERNMENT BUS FIRE ACCIDENT
ARCOT BUS FIRE ACCIDENT
அரசு பேருந்து தீ விபத்து
அரசு பேருந்து விபத்து
GOVERNMENT BUS FIRE ACCIDENT ARCOT

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.