திருவாரூர் அருகே வாய்க்காலில் கவிழ்ந்த அரசு பேருந்து

வாய்க்காலில் பேருந்து கவிந்து விபத்துக்குள்ளானது குறித்து போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

விபத்துக்குள்ளான அரசு பேருந்து (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : May 23, 2026 at 7:10 PM IST

திருவாரூர்: அரசு பேருந்து வாய்க்காலில் கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானதில் காயமடைந்த பத்துக்கும் மேற்பட்டவர்கள் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.

திருவாரூரிலிருந்து திருக்கொள்ளிக்காடு என்ற பகுதியில் பிரசித்தி பெற்ற சனீஸ்வர பகவான் கோவில் அமைந்துள்ளது. இந்த கோவிலில் வாரந்தோறும் சனிக்கிழமையில் அதிக அளவு பக்தர்கள் சுவாமி தரிசனம் செய்வது வழக்கம்.

அதன்படி, இன்று (மே 23) இந்த கோயிலுக்கு அரசு பேருந்து ஒன்று 50க்கும் மேற்பட்ட பயணிகளை ஏற்றிக்கொண்டு சென்று கொண்டிருந்தது. திருவாரூர் அருகே திருநெய்ப்பேர் என்ற பகுதியில் சென்றபோது திடீரென ஓட்டுநரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்து சாலையோரத்தில் உள்ள வாய்க்காலில் பேருந்து வேகமாக பாய்ந்து கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானது.

விபத்து ஏற்பட்ட உடனே பேருந்தில் இருந்த பயணிகள் அலறி கூச்சலிட்டனர். அவர்களின் சத்தம் கேட்டு அப்பகுதி பொதுமக்கள் உடனடியாக சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்து, மீட்பு பணியில் ஈடுபட்டனர். பேருந்தின் உள்ளே சிக்கியிருந்த பயணிகளை மீட்டு வெளியே கொண்டு வந்தனர்.

இந்த விபத்தில் பெண்கள் உள்ளிட்ட பத்துக்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்தனர். தகவலறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த 108 ஆம்புலன்ஸ் ஊழியர்கள் காயமடைந்தவர்களுக்கு முதலுதவி சிகிச்சை அளித்தனர். பின்னர் திருவாரூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர்.

அங்கு காயமடைந்தவர்களுக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது. விபத்து காரணமாக அப்பகுதியில் சிறிது நேரம் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது.

அரசு பேருந்து விபத்து குறித்து தகவலறிந்து வந்த போலீசார், விபத்துக்கான காரணம் குறித்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். பேருந்து கட்டுப்பாட்டை இழந்ததா அல்லது தொழில்நுட்ப கோளாறா போன்ற கோணங்களில் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். முதற்கட்ட தகவலில் பேருந்தின் ஸ்டேரிங் உடைந்த காரணத்தால் விபத்து நடைபெற்றதாக தெரிய வந்தது.

புதிய பேருந்தில் ஸ்டேரிங் பழுதானது எப்படி என பொதுமக்கள் கேள்வியழுப்பியுள்ள நிலையில், உடனடியாக திருவாரூர் மாவட்டத்தில் உள்ள அரசு பேருந்துகளை ஆய்வு செய்ய வேண்டும் என கோரிக்கை வைத்தனர்.

விபத்தில் காயமடைந்து திருவாரூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருபவர்களை, திருவாரூர் திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் பூண்டி கலைவாணன் நேரில் சந்தித்து ஆறிதல் கூறினார்.

இந்த விபத்து குறித்து அறிந்த திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின், இதுகுறித்து உடனடியாக எம்.எல்.ஏ பூண்டி கலைவாணனை தொலைப்பேசியில் தொடர்புகொண்டு காயமடைந்தவர்களின் நிலை குறித்துக் கேட்டறிந்தார். மேலும், பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்குத் தேவையான அனைத்து உயர்தர சிகிச்சைகளையும் தடையின்றி உடனே மேற்கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தினார்.

