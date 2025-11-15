ETV Bharat / state

மொபைல் டார்சில் இயக்கப்பட்ட அரசு பேருந்து; சமூக வலைதளங்களில் வீடியோ வைரல்!

சாலை விளக்குகள் மற்றும் எதிர் திசையில் வரும் பேருந்துகள் உதவியுடன் ஆபத்தான முறையில் பேருந்து இயக்கப்பட்டுள்ளது.

மொபைல் டார்சில் இயக்கப்படும் பேருந்து
மொபைல் டார்சில் இயக்கப்படும் பேருந்து (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : November 15, 2025 at 10:44 PM IST

திருவள்ளூர்: மொபைல் டார்ச் வெளிச்சத்தை பயன்படுத்தி அரசு பேருந்து இயக்கப்பட்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

திருவள்ளூர் மாவட்டம் பள்ளிப்பட்டு சோளிங்கர் மாநில நெடுஞ்சாலையில் இரவு நேரத்தில் தடம் எண் 51 TN.23 2372 நம்பர் கொண்ட அரசு பேருந்து இயக்கப்பட்டது. பேருந்தில் சில பயணிகள் மட்டுமே பயணித்துள்ளனர். பேருந்து 10 கிலோ மீட்டர் தூரம் வரை சென்ற நிலையில், திடீரென்று பேருந்தில் உள்ள விளக்குகள் பழுதாகியுள்ளது.

உடனடியாக பேருந்தை நிறுத்தி பழுதான விளக்குகளை சரி செய்ய ஓட்டுநர் முயன்றுள்ளார். ஆனால், நீண்ட நேரம் ஆகியும் விளக்குகளை சரி செய்ய முடியவில்லை. இதனால், சாலை விளக்குகள் மற்றும் எதிர் திசையில் வரும் பேருந்துகள் உதவியுடன் ஆபத்தான முறையில் அப்பேருந்து இயக்கப்பட்டுள்ளது. வெளிச்சம் இல்லாத இடங்களில் மொபைல் டார்ச் மூலம் பேருந்து இயக்கப்பட்டுள்ளது.

இரவு நேரத்தில் ஆபத்தான முறையில் அரசு பேருந்து இயக்கப்பட்டது தொடர்பான வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

